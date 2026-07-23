 Atac asupra unui petrolier saudit în Marea Roșie. Ce s-a întâmplat cu echipajul „Encelia” | adevarul.ro
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Atac asupra unui petrolier saudit în Marea Roșie. Ce s-a întâmplat cu echipajul „Encelia”

Război în Orientul Mijlociu
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Nava saudită „Encelia” a fost atacată în timp ce naviga în Marea Roșie, incidentul provocând izbucnirea unui incendiu în partea din față a vasului, au anunțat joi autoritățile saudite, citate de agenția de presă de stat SPA.

Nave prin strâmtoarea Bab al-Mandab din Marea Roșie FOTO AI Shutterstock
Nave prin strâmtoarea Bab al-Mandab din Marea Roșie FOTO AI Shutterstock

Potrivit unei surse din cadrul Autorității Generale pentru Transporturi, toți membrii echipajului se află în siguranță, relatează News.ro, citând SPA.

Autoritățile saudite au intervenit pentru securizarea petrolierului, protejarea personalului de la bord și prevenirea unor eventuale efecte asupra mediului marin.

Anunțul vine la o zi după ce rebelii houthi din Yemen au revendicat lansarea unor atacuri cu rachete și drone asupra a două petroliere saudite care traversau Marea Roșie. Printre țintele indicate de gruparea susținută de Iran s-a aflat și nava „Encelia”.

Tensiunile din regiune continuă să afecteze traficul maritim. Potrivit Reuters, mai multe petroliere și-au modificat traseele în ultimele zile pentru a evita strâmtoarea Bab el-Mandeb, una dintre cele mai importante rute comerciale din lume. Totodată, trei nave încărcate cu petrol saudit destinat Chinei și Indiei au fost nevoite să își schimbe direcția.

Marea Roșie are o importanță strategică majoră pentru exporturile de petrol ale Arabiei Saudite. O mare parte din țițeiul regatului este transportată către portul Yanbu pentru a evita tranzitarea strâmtorii Ormuz, o altă zonă sensibilă din punct de vedere geopolitic.

În cazul în care navigația prin sudul Mării Roșii devine imposibilă, transportatorii sunt obligați să utilizeze ruta prin Canalul Suez, ceea ce prelungește semnificativ durata călătoriei și crește costurile de transport.

Amintim că autoritățile iraniene au cerut mișcării rebele Houthi din Yemen să închidă strâmtoarea Bab el-Mandeb, poarta de acces către Marea Roșie, în cazul în care Statele Unite vor lansa atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene.

Mișcarea Houthi din Yemen, susținută de Iran, a anunțat luni instituirea imediată a unui embargo maritim împotriva Arabiei Saudite, într-o nouă escaladare a tensiunilor regionale care ar putea afecta aprovizionarea globală cu petrol.

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