Crăciunul începe mai devreme în Venezuela. Președintele Maduro anunță festivitățile din 1 octombrie

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunțat luni că festivitățile de Crăciun vor începe anul acesta mai devreme, încă din 1 octombrie, o practică pe care o adoptă frecvent.

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunțat luni că festivitățile de Crăciun vor începe în acest an mai devreme, încă din 1 octombrie, printr-un decret oficial. Decizia, obișnuită în politica sa, este justificată de liderul socialist prin efectele pozitive asupra economiei și culturii țării.

„Vom aplica formula din alți ani care a făcut mult bine economiei, culturii, bucuriei, fericirii (...) Crăciunul în Venezuela începe la 1 octombrie”, a declarat Maduro în timpul programului său săptămânal televizat, citat de Agerpres.

Nu este prima dată când șeful statului ia o astfel de decizie. Anul trecut, el a devansat începutul sărbătorilor tot pentru 1 octombrie, într-un context de criză politică generată de contestata sa realegere. În trecut, Maduro a mai avansat festivitățile de Crăciun în lunile octombrie sau noiembrie în 2019, 2020 și 2023.

Anul acesta, liderul venezuelean a subliniat că decizia sa apără „dreptul la fericire” al cetățenilor, într-un moment tensionat, marcat de desfășurarea de către Statele Unite a unor nave de război în apropierea apelor teritoriale ale Venezuelei, operațiune pe care administrația președintelui Donald Trump o prezintă drept luptă împotriva drogurilor. Caracasul, însă, o percepe ca pe o tentativă de a răsturna regimul Maduro.

„Încă o dată, anul acesta Crăciunul începe la 1 octombrie cu bucurie, comerț, activitate, cultură, cântece de Crăciun”, a afirmat Maduro, adăugând că sărbătorile vor include dansuri și mâncăruri tradiționale.