Singura țară care poate întări de fapt securitatea europeană fără implicarea SUA este Turcia, care are a doua cea mai mare armată pregătită pentru luptă din NATO.

Participarea Turciei la summitul liderilor mai multor state europene de la Londra după disputa dintre președinții Ucrainei și Statelor Unite, este destul de orientativă.

„Astăzi, această țară nu este considerată un viitor membru al UE, are probleme serioase cu Cipru, Grecia și Franța. Dar poate aduce dividende Europei în sfera securității. La urma urmei, acest lucru este în interesul Ankarei însăși, care a căutat întotdeauna să joace un rol mai serios în Europa”.

Turcia are o armată pregătită pentru luptă de 675.000 de oameni, care au experiență în războaiele din Siria și Irak. Prin urmare, armata turcă poate întări flancul estic al NATO sau chiar poate participa la misiunea europeană de menținere a păcii în Ucraina. Ankara nu a exclus această posibilitate.

Eugenia Gaber, analist la Center for Contemporary Turkey Studies de la Universitatea Carleton, este de acord cu această opinie. Într-un comentariu pentru publicația Zerkalo Nedeli ea a subliniat că Turcia are un complex militar-industrial puternic care produce drone moderne, avioane de luptă, tancuri și portavioane. Are și linii de producție de muniție, care sunt adesea absente în țările Uniunii Europene.

„Totuși, Ankara are nevoie de finanțare pentru aceste producții. „Turcia este pregătită să investească în consolidarea securității colective, dar interesele naționale sunt mai presus de toate”, subliniază expertul.

Turcia vede o amenințare în întărirea pozițiilor Rusiei, iar acesta este unul dintre motivele pentru care țara este pregătită să participe la forțele de descurajare din Ucraina.

Expertul notează că principalul interes național al Turciei constă în implicarea maximă în activități internaționale - participarea la negocieri, astfel încât să fie luată în considerare, astfel încât Bruxelles-ul să-i facă unele concesii.

„Cel mai probabil, Turcia va ridica problema participării companiilor turcești la proiecte europene de apărare, admiterii la proiectele PESCO și, în general, recunoașterii rolului mai activ al Ankarei în politica de securitate europeană”, scrie publicația, adăugând că Turcia este în prezent nemulțumită de faptul că europenii cheltuiesc bani doar pentru dezvoltarea complexului militar-industrial al statelor membre UE.

În ceea ce privește Turcia și rezervele sale cu privire la Rusia, Ankara se teme că, dacă SUA refuză să ajute Ucraina, Rusia va trece la ofensivă și va ocupa sudul, ceea ce îi va permite să stabilească controlul asupra unei mari părți a Mării Negre, pe care Turcia o consideră o amenințare directă.

„Și faptul că SUA ar putea să își reducă prezența militară în Europa în general și în Marea Neagră în special este un avantaj pentru Turcia, deoarece acum își întărește pozițiile în regiunea Mării Negre”, subliniază expertul.

O opinie similară este Oleksi Izhak, expert la Institutul Național de Studii Strategice. El subliniază că în ultimii zece ani, Turcia și-a crescut semnificativ influența în Siria, Abhazia și statele din Asia Centrală, care se află în sfera de interese a Rusiei.

„Se pare că Ankara așteaptă momentul potrivit pentru a-și extinde zona de influență”, a menționat el într-o conversație cu ZN.UA.

Evghenia Gaber, analist la Centrul de Studii Contemporane a Turciei de la Universitatea Carleton, consideră că Ankara va încerca să mențină bune relații cu Moscova și este gata să participe la garantarea securității europene exclusiv în formatul coalițiilor multilaterale sau al operațiunilor NATO.

În prezent, Ankara menține relații bune atât cu Kievul, cât și cu Moscova: oferind sprijin militar și recunoașterea integrității teritoriale a Ucrainei, dar nu sprijină sancțiuni împotriva Rusiei.