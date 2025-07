Cine este Dalai Lama și de ce trăiește în exil. Susține că succesorul lui se va naște în „lumea liberă” din afara Chinei

În martie 1959, în timp ce trupele chineze zdrobeau o tentativă de revoltă în Tibet, Tenzin Gyatso, cel de-al 14-lea Dalai Lama, a fugit în India. Beijingul continuă să îl considere un separatist periculos, deși el a declarat că obiectivul său este mai degrabă autonomia tibetană decât independența.

Cu puține țări pregătite să reacționeze la acțiunile Chinei, el s-a confruntat cu o sarcină dificilă de a-i proteja pe tibetani și tradițiile lor. Cu toate acestea, în ciuda deceniilor petrecute în exil, influența sa s-a extins mult dincolo de comunitatea sa. El nu este doar liderul spiritual al tibetanilor și un simbol viu al speranțelor acestora de a-și recâștiga patria, ci și un simbol al păcii la nivel mondial și una dintre cele mai importante figuri religioase ale lumii, potrivit yahoo.com.

A primit Premiul Nobel pentru Pace în 1989 pentru opoziția sa consecventă față de utilizarea violenței în încercarea sa de a obține autonomia tibetană.

Acum, după o viață petrecută în centrul relațiilor tensionate ale Chinei cu Tibetul, Dalai Lama se concentrează asupra viitorului.

La împlinirea vârstei de 90 de ani, în iunie 2025, el a confirmat că va exista un succesor după moartea sa, punând capăt îndoielilor cu privire la continuarea instituției budiste vechi de 600 de ani.

Liderul copil

Cel de-al 14-lea Dalai Lama s-a născut la 6 iulie 1935, într-un mic sat aflat chiar în afara granițelor actuale ale Tibetului. Părinții săi, care l-au numit Lhamo Dhondub, erau fermieri împreună cu alți câțiva copii.

La vârsta de doi ani, o echipă de căutare formată din oficiali budiști l-a recunoscut drept reîncarnarea celor 13 Dalai Lama anteriori și a fost întronizat înainte să împlinească patru ani. I s-a dat numele monahal Tenzin Gyatso.

A fost educat la o mănăstire și a obținut diploma Geshe Lharampa, un doctorat în filosofie budistă. Dar în 1950, când avea 15 ani, trupele noului guvern comunist chinez au mărșăluit în Tibet.

În timp ce soldații se revărsau în Tibet, Dalai Lama și-a asumat întreaga putere ca șef de stat.

În mai 1951, China a redactat un acord în 17 puncte care legitima încorporarea Tibetului în China. Apoi, la 10 martie 1959, un general chinez l-a invitat pe Dalai Lama să participe la un spectacol al unei trupe de dans chineze. Însă tibetanii s-au temut că este vorba de o capcană menită să-l răpească pe Dalai Lama și mulți au început să se adune la palatul său pentru a-l proteja.

Această acțiune s-a transformat în proteste împotriva prezenței trupelor chineze pe teritoriul tibetan. Armata Populară de Eliberare a lansat o represiune brutală și se spune că mii de oameni au murit.

Câteva zile mai târziu, Dalai Lama a fugit din palat, o decizie despre care a spus că se bazează pe ordine divine de la oracolul său personal. El s-a deghizat în soldat și s-a strecurat în mulțime într-o noapte.

Împreună cu un anturaj, el a ajuns la granița indiană după o drumeție istovitoare de 15 zile prin Himalaya. Guvernul indian i-a acordat azil și, în cele din urmă, s-a stabilit în Dharamshala, în nordul Indiei, care a devenit sediul guvernului tibetan în exil.

Dalai Lama a fost urmat în exil de aproximativ 80 000 de tibetani, dintre care majoritatea s-au stabilit în aceeași zonă.

„Calea de mijloc”

În exil, Dalai Lama a început să încerce să păstreze cultura poporului tibetan și să facă cunoscută situația dificilă a acestuia pe scena mondială.

El a făcut apel la Organizația Națiunilor Unite și a convins Adunarea Generală să adopte rezoluții în 1959, 1961 și 1965, solicitând protecția poporului tibetan.

Dalai Lama a pledat pentru o „cale de mijloc” pentru rezolvarea statutului Tibetului - o autonomie reală a Tibetului în cadrul Chinei.

În 1987, pe fondul protestelor din Lhasa împotriva relocării pe scară largă a chinezilor Han în Tibet, Dalai Lama a propus un plan în cinci puncte, în care făcea apel la crearea Tibetului ca o zonă de pace.

Dalai Lama nu a renunțat niciodată la poziția sa de rezistență pașnică și, în 1989, a primit Premiul Nobel pentru Pace. Comisia a lăudat politica sa de non-violență, pe care a numit-o „cu atât mai remarcabilă cu cât este considerată în raport cu suferințele provocate poporului tibetan”.

De-a lungul deceniilor, el s-a întâlnit cu mulți lideri politici și religioși din întreaga lume. L-a vizitat în mai multe rânduri pe regretatul Papă Ioan Paul al II-lea și a fost coautor al unei cărți împreună cu arhiepiscopul Desmond Tutu. De-a lungul timpului, a atras sprijinul unor celebrități de la Hollywood precum Richard Gere, Martin Scorsese și Lady Gaga.

Însă filozofia non-violentă care i-a adus lui Dalai Lama recunoașterea comunității internaționale a fost o sursă de frustrare pentru unii tibetani, care cred că acesta a fost prea blând cu Beijingul.

În 2008, revolte mortale au izbucnit în Lhasa și în alte părți ale Tibetului din cauza tratamentului aplicat de guvernul chinez tibetanilor. Beijingul a declarat că aproximativ 20 de persoane au fost ucise în confruntările cu poliția, deși grupurile pentru drepturile omului estimează că numărul real al morților a fost mult mai mare.

Dalai Lama a fost, de asemenea, uneori subiectul unor controverse internaționale, mai ales în 2023, când un videoclip îl arăta spunându-i unui copil să își sugă limba. Biroul său a declarat că liderul spiritual îi tachina adesea pe oameni într-un „mod jucăuș”, iar Dalai Lama și-a cerut scuze pentru incident.

Biroul său și-a cerut scuze și în 2019, după ce a declarat pentru BBC că orice viitoare femeie Dalai Lama ar trebui să fie „atrăgătoare”.

Problema succesiunii

Din punct de vedere istoric, Dalai Lama acționează atât ca lider politic, cât și spiritual al tibetanilor. Însă în martie 2011, actualul Dalai Lama a renunțat la autoritatea sa politică în favoarea unui guvern în exil ales în mod democratic.

În ultimii ani, pe măsură ce a îmbătrânit și s-a confruntat cu probleme minore de sănătate, au existat preocupări tot mai mari cu privire la problema succesiunii și, prin extensie, la cauza tibetanilor exilați de a-și revendica patria.

Aceste îngrijorări au crescut atunci când Dalai Lama a sugerat că este posibil să nu existe un succesor reîncarnat și că decizia aparține poporului tibetan. Dar când a împlinit 90 de ani, a rezolvat problema o dată pentru totdeauna.

Într-o declarație, el a spus că, după ce a primit multe cereri și reacții, „instituția Dalai Lama va continua”.

Unii experți au interpretat cuvintele sale ca un semnal către Beijing că legitimitatea sa se bazează pe consimțământ, în contrast cu anexarea teritoriului tibetan de către China.

El a mai spus că numai biroul său are autoritatea de a recunoaște viitoarea reîncarnare și că „nimeni altcineva nu are autoritatea de a interveni în această chestiune”, o mustrare clară la adresa Chinei, care a insistat că numai ea are un cuvânt de spus în chestiunea succesiunii.

Beijingul a răspuns reiterând faptul că succesorul lui Dalai Lama va trebui să fie aprobat de China.

Dalai Lama a declarat anterior că succesorul său se va naște în „lumea liberă” din afara Chinei. Cu toate acestea, cine va fi această persoană rămâne necunoscut.