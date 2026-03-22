Apel la „reținere militară" făcut de AIEA, după atacul iranian asupra orașului Dimona din Israel, unde se află un centru nuclear

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a făcut sâmbătă apel la „reţinere militară maximă” după ce Israelul a anunțat că o rachetă iraniană a lovit orașul Dimona (în sudul țării), unde este amplasată o instalație dedicată cercetării nucleare, potrivit AFP.

„AIEA (...) nu a primit nicio informație cu privire la eventuale daune la centrul de cercetare nucleară din Negev", a precizat agenţia ONU într-un mesaj publicat pe platforma X.

Totodată, AIEA susţine că nu s-au înregistrat niveluri anormale de radiaţii şi nici pagube la centrul de cercetare nucleară din Negev, în urma impactului unei rachete iraniene în zonă, notează EFE.

„Informaţiile provenind de la statele din regiune relevă că nu s-au detectat niveluri anormale de radiaţii", precizează agenţia, cu sediul la Viena, scrie Agerpres.

„Trebuie să se dea dovadă de reţinere militară maximă, în special în apropierea infrastructurilor nucleare", a insistat directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

Potrivit serviciului de urgenţă israelian Magen David Adom (MDA, echivalentul israelian al Crucii Roşii), echipele sale au acordat îngrijiri unui număr de 47 de persoane care prezentau răni provocate de schije, leziuni suferite în timp ce se îndreptau spre zone protejate, şi atacuri de panică.

Printre răniţi se află un băieţel de zece ani grav rănit şi o femeie în stare moderată, potrivit MDA, care a precizat că acordă în continuare asistenţă şi altor persoane la faţa locului.

AIEA ceruse deja sâmbătă părţilor implicate în conflict să dea dovadă de reţinere după atacul asupra instalaţiei iraniene de îmbogăţire a uraniului de la Natanz (centru).