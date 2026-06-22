Cum este să fii gay în Republica Moldova

Duminică la Chișinău a avut loc Marșul Pride. A fost prima dată când manifestația s-a desfășurat fără incidente sau ciocniri.

În Republica Moldova, a fi gay înseamnă mai mult decât orientare sexuală. Înseamnă teama de a fi judecat, respins sau discriminat, dar și întrebarea constantă dacă poți vorbi deschis despre cine ești fără să pierzi prieteni, colegi sau chiar sprijinul familiei.

Deși legislația oferă anumite garanții împotriva discriminării, reprezentanții comunității LGBT spun că acceptarea socială este una dintre cele mai mari provocări. Mulți continuă să se confrunte cu prejudecăți, discurs de ură și excludere, iar pentru unii, lupta începe chiar acasă, în propria familie. Și continuă la școală, locul de muncă, biserică, stradă, societate.

Biserica și comunitatea LGBT

Atitudinea bisericii față de comunitatea LGBT din Republica Moldova este, în general, una conservatoare și critică. În spațiul public reprezentanții Bisericii au afirmat în repetate rânduri că relațiile între persoane de același sex sunt incompatibile cu învățătura religioasă tradițională, iar acest mesaj este transmis frecvent în predici și luări de poziție publice. Biserica promovează modelul familiei format dintr-un bărbat și o femeie, de aceea relația dintre instituție și comunitatea LGBT rămâne una tensionată.

În același timp, activiștii se întreabă de ce subiectul orientării sexuale este tratat cu o intensitate atât de mare, în timp ce alte probleme sociale grave, precum violența în familie, abuzurile asupra copiilor, corupția sau minciuna în spațiul public nu par să genereze aceeași reacție din partea instituției religioase.

Absenți la Marșul Pride

Pentru prima dată în ultimii 14 ani, de când la Chișinău este organizat Marșul Pride, marea absență a fost cea a preoților. În anii precedenți, un grup de preoți și credincioși organiza un marș ortodox paralel. De regulă, cele două manifestații erau însoțite de tensiuni, iar forțele de ordine interveneau pentru a preveni confruntările. În acest an însă, marșul religios nu a mai avut loc, iar Marșul Pride s-a desfășurat fără incidente.

Absența preoților a alimentat discuții în spațiul public. Unii au pus-o pe seama unui scandal recent în care a fost implicat mitropolitul Petru al Basarabiei, după apariția în mediul online a unor imagini video cu conținut intim între doi bărbați, a căror autenticitate nu a fost confirmată oficial. În urma acestui scandal, mitropolitul și-a dat demisia.

Mai mult, cu câteva zile înainte de Marșul Pride, pe rețelele sociale au circulat mesaje care au asociat Biserica cu comunitatea LGBT și au ironizat instituția. Cert este că, în acest an, absența preoților a fost remarcată în spațiul public și a stârnit numeroase reacții și întrebări.

Schimbările din societate

Comparativ cu acum 10-20 de ani, percepția societății s-a schimbat. Sunt mai puține cazuri de ură și mai multă deschidere. Totuși, schimbările sociale sunt lente.

Homofobia și transfobia sunt principalele dificultăți cu care se confruntă comunitatea LGBT în Republica Moldova, iar din aceste două probleme pornesc alte realități grave - de la discriminare și discurs de ură până la violență, excludere socială și infracțiuni motivate de prejudecăți.

Respingerea familiei

Și totuși, cea mai grea povară nu vine întotdeauna din partea societății, ci chiar din interiorul familiei. Respingerea din partea părinților și violența domestică sunt cele mai dureroase experiențe. Uneori, respingerea se încheie cu alungarea de acasă. Alteori, acești tineri ajung să fie izolați social, într-un fel de „arest la domiciliu”, li se refuză comunicarea cu prietenii și sunt supuși unui control strict din partea familiei.





Școala și poliția, cele mai dificile medii de schimbare

Am întrebat-o pe activista pentru drepturile persoanelor LGBT, Angelica Frolov, care sunt principalele dificultăți cu care se confruntă comunitatea LGBT din Republica Moldova.

„Din experiența noastră de lucru cu diferiți specialiști, inclusiv prin trainingurile pe care le organizăm, cele mai mari probleme vin din partea profesorilor din școli și din partea unor reprezentanți ai poliției”, spune activista. „Mulți dintre ei au preconcepții puternice pe care e greu să le schimbi”.

Ea menționează că există și situații în care adolescenții sunt îndrumați către psihiatru pentru a fi „tratați”. „Am întâlnit cazuri în care s-a încercat „corectarea” orientării sexuale prin metode care nu au bază științifică și care contravin standardelor etice. În realitate, nu există tratament pentru orientarea sexuală, iar astfel de practici pot fi dăunătoare”, afirmă Frolov.

Activista mai vorbește despre cazuri extreme de abuz. „Au existat situații grave, inclusiv tineri ținuți izolați în familie, legați de calorifer”.

Potrivit ei, elementul comun este lipsa de sprijin. „Unii tineri cer ajutor, alții nici nu știu că au dreptul sau posibilitatea să îl ceară. Tinerii care nu primesc afecțiune și sprijin în familie ajung să caute această dragoste necondiționată în alte spații, inclusiv online, unde pot deveni vulnerabili în fața unor pedofili. Atunci când părinții își resping copiii, aceștia rămân fără protecția de bază și devin mult mai expuși riscurilor. Este o problemă serioasă”, spune ea.





Discriminarea la locul de muncă

În ceea ce privește locul de muncă, majoritatea persoanelor homosexuale aleg să nu își dezvăluie orientarea, tocmai pentru a evita discriminarea. Pentru mulți, aceasta este o formă de protecție, alimentată de teama că le-ar putea fi afectată cariera.

„De exemplu, nu cunoaștem în spațiul public deputați sau demnitari homosexuali, chiar dacă astfel de persoane există. Riscul de a-ți pierde imaginea publică sau chiar cariera este încă foarte mare”, spune Frolov.

Discursul politic homofob

Ea atrage atenția și asupra impactului declarațiilor homofobe venite din partea unor politicieni asupra societății: „Atunci când o persoană cu autoritate face astfel de declarații, practic legitimează discriminarea. Dacă un demnitar sugerează că persoanele homosexuale ar fi mai puțin umane, acest mesaj ajunge să fie preluat în societate”, explică activista.

Potrivit ei, consecințele se văd inclusiv în spațiul online. „Oamenii mai puțin informați pot ajunge să reacționeze violent. Vedem foarte multă violență verbală în comentarii, iar uneori aceasta poate degenera în violență fizică”, adaugă Frolov.





Emigrarea

Din cauza homofobiei, mulți aleg să plece în state mai deschise și mai prietenoase. „Noi nu-i cunoaștem pe toți, dar din experiența noastră cu beneficiarii, cel puțin jumătate ajung să plece peste hotare”, spune Angelica Frolov.

O parte dintre aceștia sunt specialiști bine pregătiți, de care Republica Moldova ar avea nevoie. „Mulți pleacă pentru că își dau seama că aici nu își pot construi o relație fără probleme și fără riscuri. Cunosc personal oameni care au plecat tocmai pentru a-și putea întemeia o familie și pentru a fi departe de rudele care nu i-ar înțelege și de o societate încă marcată de homofobie. Este important să poată merge pe stradă cu persoana iubită fără teama de a fi agresați”, adaugă activista.

Dreptul la căsătorie

În ceea ce privește legalizarea căsătoriilor, Frolov spune că aceasta nu ar schimba existența cuplurilor de același sex, dar ar oferi protecție juridică. „Noi oricum existăm, oricum trăim în cuplu, însă recunoașterea legală ar oferi protecție din partea statului în diverse situații și drepturi pe care le au cuplurile căsătorite. Este un drept de care ar trebui să se bucure toți cetățenii, inclusiv persoanele LGBT, pentru că și noi suntem plătitori de impozite. Noi am pornit o litigare strategică după decizia Curții Europene a Drepturilor Omului, care obligă statele membre ale Consiliului Europei să asigure un cadru legal pentru recunoașterea relațiilor între persoane de același sex. Fiecare stat decide cum implementează aceste prevederi și ce formă iau aceste drepturi. În Republica Moldova, dosarul este încă pe rol la Curtea Constituțională de aproximativ un an”.





Raportarea agresiunilor

Agresiunile împotriva persoanelor LGBT sunt raportate mai rar decât se întâmplă în realitate, unul dintre motive fiind lipsa de încredere în instituții. Mulți nu au încredere în poliție sau nu știu că pot depune o plângere. Organizațiile care lucrează cu comunitatea spun că încearcă să intervină direct în astfel de cazuri.

„Noi, ca organizație (GENDERDOC-M), suntem activi. Eu personal depun plângeri pentru cazuri de discurs de ură sau instigare la discriminare”, spune Angelica Frolov. „Poliția nu este foarte receptivă deocamdată. Nu înțelegem exact de ce, dar continuăm să insistăm ca aceste cazuri să fie investigate. Avem două cazuri finalizate cu decizii de judecată, dar numai una definitivă. Una este încă în apel, iar în rest primim doar confirmarea că a fost pornit un dosar, fără să știm clar cum se finalizează”, explică ea.

Schimbarea percepțiilor sociale

Activista spune că își dorește o schimbare de atitudine în societate. „Ne-am dori o societate mai tolerantă, în care oamenii să aibă mai puține prejudecăți și percepții greșite despre comunitatea noastră și să se concentreze mai mult pe problemele reale ale țării. Așa cum astăzi nu mai punem la îndoială dreptul femeilor de a face carieră sau de a-și trăi viața așa cum își doresc, la fel, în timp, vom ajunge să nu mai facem diferențe între oameni pe criterii de orientare sexuală sau alte caracteristici”.

Violeta Colesnic - DW