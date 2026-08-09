 Ziua în care Europa pierde: Impactul eclipsei din 12 august asupra crizei energetice | adevarul.ro
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Ziua în care Europa pierde: Impactul eclipsei din 12 august asupra crizei energetice

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O eclipsă solară rară, care va avea loc săptămâna viitoare, va spori presiunea asupra sistemului energetic al Europei, aflat „la limită” în contextul în care valurile de căldură au forţat centralele nucleare şi pe cărbune să se oprească pe tot continentul, iar nivelurile scăzute ale apei limitează producţia centralelor hidroelectrice.

Eclipsă de soare
Eclipsă de soare FOTO: Pixabay

Conform Comisiei Europene, centralele electrice au fost nevoite să se oprească sau să-şi reducă producţia în Ungaria, România, Slovenia, Franţa, Italia şi Polonia din cauza valului de caniculă. Temperaturile ridicate au redus nivelurile de apă ale râurilor necesare pentru răcirea centralelor nucleare şi pe cărbune, forţând mai multe dintre ţările afectate să se bazeze pe importuri pentru a-şi menţine sistemele electrice în funcţiune, potrivit News.

Rezervoarele hidroelectrice din Norvegia, care este un important exportator de energie electrică către restul Europei, au atins, de asemenea, cele mai scăzute niveluri din ultimii 30 de ani, potrivit firmei de analiză a pieţei energiei electrice Ably Intelligence. Grupul estimează că şansele ca rezervoarele norvegiene să revină la niveluri normale până la Anul Nou sunt mai mici de 1%.

„Este o situaţie destul de gravă, iar Europa nu pare pregătită”, a declarat Thomas Randgaard Larsen, cofondator al Ably.

Eclipsa solară de miercuri va agrava şi mai mult situaţia, avertizează operatorii reţelelor electrice. Eclipsa va fi totală, ascunzând complet soarele, în nordul Spaniei şi în nord-estul Portugaliei. În mare parte din Regatul Unit, Franţa şi nordul Italiei, gradul de acoperire va depăşi 90%.

Evenimentul ar putea reduce producţia de energie solară din Spania cu maximum 5 GW, potrivit operatorului de reţea al ţării, Red Eléctrica, adică echivalentul a 13% din cererea maximă pentru o miercuri obişnuită din luna august.

RTE, operatorul francez al reţelei electrice, estimează că se vor pierde 9,7 gigawaţi de energie electrică în întreaga Europă între orele locale 19:30 şi 21:30, momentul de maxim al eclipsei.

Grupul-umbrelă Reţeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport (ENTSO-E) a convocat experţi naţionali pentru a evalua pregătirile pentru eclipsă şi impactul acesteia asupra sistemului energetic, potrivit Comisiei Europene. ENTSO-E a declarat vineri că se aşteaptă la o scădere a producţiei de energie electrică de 9,7 gigawaţi în întreaga Europă între orele 19:15 şi 21:30, ora locală, momentul de maxim al eclipsei, estimare care corespunde cu estimările anterioare ale operatorului francez de reţea RTE. Operatorii de reţea sunt pregătiţi să asigure echilibrul sistemului prin utilizarea altor surse de energie.

În Marea Britanie, care face schimb de energie electrică cu Europa continentală, operatorul sistemului electric se aşteaptă la o reducere de aproximativ 700 de megawaţi a producţiei solare, dar a sugerat că efectul ar putea ajunge la 1,3 GW, pe baza modelării istorice.

„Efectele au o amploare geografică considerabilă”, a declarat un reprezentant al operatorului naţional de reţea din Marea Britanie în cadrul unui forum al industriei. „Între orele 18:00 şi 20:00, ora locală, 95% din soare va fi acoperit de Lună”, a explicat el.

Prognozele meteo, urmărite cu atenție

Cu toate acestea, operatorii de reţea vor avea o uşurare în weekend, deoarece se aşteaptă să plouă în Austria, ceea ce va creşte nivelul apelor din Dunăre.

În Ungaria, centrala nucleară Paks de 2 GW, care se bazează pe Dunăre pentru răcire, a fost la „câţiva milimetri” de a fi oprită marţi seara, dar creşterea nivelului apei a ajutat-o de atunci să-şi continue funcţionarea, a declarat prim-ministrul ţării, Péter Magyar, pe X.

România a folosit explozivi pentru a devia cursul Dunării către centrala nucleară esenţială de la Cernavodă, ceea ce a permis evitarea unei opriri complete.

În Polonia, două mari centrale electrice pe cărbune au redus temporar sau au oprit unităţile de producţie în această săptămână, deoarece Vistula, cel mai lung râu al ţării, avea un nivel prea scăzut pentru a asigura suficientă apă de răcire. Această întrerupere a provocat pierderea unei capacităţi de aproximativ 1,3 GW.

Între timp, în Franţa, trei reactoare nucleare au fost oprite din cauza nivelului scăzut al apei, deşi ţara continuă să exporte energie electrică către alte părţi ale Europei.

Săptămâna trecută, Bernard Fontana, directorul general al companiei franceze EDF, a avertizat că oprirea reactoarelor va afecta profiturile pe întreg anul ale companiei de stat şi a declarat că va lansa un plan în valoare de 8,7 miliarde de euro pentru adaptarea centralelor sale nucleare şi hidroelectrice la temperaturi mai ridicate.

Presiunea exercitată de caniculă asupra sistemului energetic este atât de mare, încât oficialii de la Bruxelles urmăresc cu mare atenţie prognozele meteorologice. „Nu există preocupări imediate privind securitatea aprovizionării, dar situaţia este, evident, tensionată”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Anna-Kaisa Itkonen. „Urmărim foarte, foarte atent această situaţie, inclusiv evenimentele meteorologice şi evoluţiile privind precipitaţiile”, a confirmat ea.

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