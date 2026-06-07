Xi Jinping, primit de Kim Jong-un la Phenian. Liderul Coreei de Nord își consolidează poziția cu sprijinul Rusiei și arsenalul nuclear

Liderul nord-coreean Kim Jong-un îl primește luni, la Phenian, pe președintele chinez Xi Jinping, într-o vizită considerată una dintre cele mai importante întâlniri diplomatice din ultimii ani pentru regimul de la Phenian.

Vizita de două zile, prima efectuată de Xi în Coreea de Nord în ultimii șapte ani, are loc într-un context în care Kim Jong-un pare să se afle într-o poziție mai puternică decât în trecut, beneficiind de relații tot mai strânse cu Rusia, de dezvoltarea continuă a programului nuclear și de o atitudine tot mai rezervată față de dialogul cu Statele Unite, notează Reuters.

Potrivit unei analize Reuters, pentru liderul chinez întâlnirea reprezintă și o încercare de a readuce Coreea de Nord mai aproape de sfera de influență a Beijingului, după ce Phenianul și-a consolidat în ultimii ani parteneriatul strategic cu Moscova.

Kim Jong-un își afișează forța înaintea summitului

Înaintea sosirii lui Xi Jinping, autoritățile nord-coreene au anunțat planuri pentru construirea unui distrugător naval de 10.000 de tone și au reafirmat statutul țării de putere nucleară.

Mesajele transmise de Phenian vin după ce Coreea de Nord a continuat să își dezvolte arsenalul nuclear, în pofida sancțiunilor internaționale. Săptămâna trecută, Kim Jong-un a cerut chiar o extindere „exponențială” a capacităților nucleare ale țării.

„Vizita lui Xi la Phenian este un eveniment major și punctul culminant al câtorva ani de revenire pentru Kim Jong-un”, a declarat Andrew Gilholm, analist al companiei de consultanță Control Risks.

Rusia oferă Phenianului mai multă independență față de Beijing

Față de vizita precedentă a lui Xi Jinping, din 2019, contextul geopolitic s-a schimbat semnificativ. După eșecul negocierilor cu fostul președinte american Donald Trump privind denuclearizarea, Kim Jong-un și-a apropiat tot mai mult regimul de Kremlin.

Phenianul a furnizat sprijin militar Rusiei în războiul din Ucraina și a beneficiat, la rândul său, de o cooperare economică și strategică mai intensă.

Experții consideră că această relație îi oferă lui Kim Jong-un mai multă libertate în raport cu Beijingul.

„Coreea de Nord obține beneficii economice importante din ceea ce poate oferi Rusiei din punct de vedere militar. Acest lucru îi permite să se simtă mai încrezătoare în relația cu China”, a explicat John Delury, cercetător la Asia Society.

Turismul și economia, principalele teme ale discuțiilor

Analiștii estimează că principalele rezultate concrete ale summitului vor viza cooperarea economică.

Coreea de Nord încearcă să implementeze un nou plan de dezvoltare economică, iar turismul reprezintă una dintre prioritățile regimului.

Înainte de pandemia COVID-19, aproximativ 90% dintre turiștii străini care vizitau Coreea de Nord proveneau din China. Închiderea granițelor a afectat însă puternic acest sector.

Reluarea fluxului de turiști chinezi și creșterea investițiilor chineze ar putea reprezenta una dintre principalele mize ale întâlnirii dintre Xi Jinping și Kim Jong-un.

Programul nuclear rămâne linia roșie a Phenianului

Deși Beijingul a criticat în trecut testele nucleare nord-coreene și a susținut oficial denuclearizarea Peninsulei Coreene, există puține semne că Xi Jinping va încerca să exercite presiuni majore asupra lui Kim Jong-un în această privință.

Experții consideră că liderul nord-coreean se simte suficient de puternic pentru a continua dezvoltarea arsenalului nuclear.

„Kim este încurajat. Se simte în măsură să urmărească în mod deschis o extindere semnificativă a arsenalului nuclear al Coreei de Nord”, a declarat Christopher Green, specialist în probleme coreene la Leiden University.

În paralel, noul președinte al Coreei de Sud, Lee Jae-myung, continuă să susțină reluarea dialogului intercoreean și a cerut sprijinul Chinei pentru reducerea tensiunilor din regiune.

Vizita lui Xi Jinping este văzută astfel nu doar ca un semnal al consolidării relațiilor dintre Beijing și Phenian, ci și ca o demonstrație a noii poziții de forță pe care Kim Jong-un consideră că o are pe scena internațională.