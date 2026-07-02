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Ce oficiali străini sunt așteptați în Iran la funeraliile fostului lider suprem Ali Khamenei?

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Iranul urmează să primească în acest weekend oficiali de rang înalt din mai multe state aliate, inclusiv din China și Rusia, care ar urma să participe la funeraliile fostului lider suprem, Ali Khamenei, potrivit Bloomberg.

Funeraliile lui Ali Khamenei sunt programate pentru sâmbătă/FOTO:AFP
Funeraliile lui Ali Khamenei sunt programate pentru sâmbătă/FOTO:AFP

Conform agenției, delegația Chinei va fi condusă de He Wei, vicepreședinte al principalului organism legislativ al țării, iar Rusia va fi reprezentată de Dmitri Medvedev, fost președinte al Federației Ruse și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate.

Bloomberg relatează că printre participanții așteptați se numără și premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif. Presa iraniană afirmă, de asemenea, că la ceremonie ar urma să fie prezenți vicepreședintele Turciei, precum și președinții Georgiei și Tadjikistanului. India ar urma să fie reprezentată de un ministru adjunct de Externe și de guvernatorul unui stat indian.

Ceremonia funerară este programată să înceapă sâmbătă, 4 iulie, la Teheran. Autoritățile iraniene au avertizat Statele Unite și Israelul împotriva oricăror acțiuni militare în timpul ceremoniei, în contextul în care Washingtonul și Teheranul continuă negocierile după încheierea unui acord temporar.

Ali Khamenei a murit în urma unui atac aerian israeliano-american asupra unui complex din centrul Teheranului. Potrivit aceleiași surse, fiul său în vârstă de 56 de ani, Mojtaba Khamenei, care ar fi fost rănit în atac, i-a succedat în funcția de lider suprem.

În perioada conducerii lui Ali Khamenei, Iranul și-a consolidat poziția ca unul dintre principalii adversari ai Statelor Unite în Orientul Mijlociu și și-a extins influența regională prin intermediul unor grupări aliate, inclusiv Hezbollah din Liban. Mandatul său a fost marcat, de asemenea, de reprimarea opoziției și a protestelor interne.

Bloomberg notează că China este principalul partener comercial al Iranului și unul dintre cei mai importanți cumpărători ai petrolului iranian, în timp ce Rusia a sprijinit Teheranul în timpul conflictului prin furnizarea de informații de intelligence.

Analiștii susțin că evoluțiile recente din Orientul Mijlociu ar putea consolida influența diplomatică a Chinei. Potrivit acestora, accentul pus de Beijing pe suveranitate, neintervenție și soluții politice ar putea deveni mai atractiv pentru unele state.

Aceiași analiști subliniază însă că influența internațională a Chinei va depinde nu doar de poziționarea sa față de politica externă a Statelor Unite, ci și de capacitatea de a contribui la stabilitatea aprovizionării cu energie și de a sprijini eforturile de reducere a tensiunilor din regiune.

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