Duminică, 11 Ianuarie 2026
Adevărul
„Casa regilor” din Myanmar: luxul generalilor într-o țară devastată de război și represiune

Publicat:

Naypyidaw, capitala buncăr a Myanmarului, este un oraș aproape pustiu, construit pentru liderii militari care se tem de invazii și care trăiesc în lux în timp ce țara suferă. De la lovitura de stat din 2021, generalii au consolidat controlul, iar frica și războiul civil domină viețile milioanelor de oameni din afara zidurilor capitalei.

Naypyidaw, capitala buncăr a Myanmarului FOTO: X/ @Jan34733995
Naypyidaw, capitala buncăr a Myanmarului FOTO: X/ @Jan34733995
Naypyidaw, capitala buncăr a Myanmarului FOTO: X/ @worden_van 1
Naypyidaw, capitala buncăr a Myanmarului FOTO: X/ @Jan34733995
Naypyidaw, capitala buncăr a Myanmarului FOTO: X/ @kink64
Naypyidaw, capitala buncăr a Myanmarului FOTO: X/ @worden_van

În Naypyidaw, traficul este aproape inexistent chiar și în plin sezon electoral. Numele orașului înseamnă „Casa regilor”, dar realitatea este departe de un palat: este un vast buncăr pentru generalii care conduc Myanmarul de mai bine de jumătate de secol. Cu o configurație defensivă și întinderi uriașe, orașul a fost gândit pentru a proteja membrii juntei și pentru a crea un stat totalitar cu aer tropical.

După 50 de ani de dictatură militară și un deceniu de liberalizare relativă, lovitura de stat din 2021 a readus frica în țară. Generalul Min Aung Hlaing și camarazii săi s-au baricadat în Naypyidaw, în timp ce întreaga țară se confruntă cu penurii, bombardamente și atacuri cu drone. În această atmosferă, generalii locuiesc în vile luxoase, departe de oamenii pe care îi reprimă de zeci de ani, relatează New York Times.

Capitala pustie și segregată

Orașul este împărțit strict: zona militară, hotelurile, ministerele și parlamentul se află la câțiva kilometri unul de altul. Zonele oficiale sunt aproape goale, mai ales după lovitura de stat. „Îmi place Naypyidaw, dar oamenilor care se mută din Yangon s-ar putea să nu le placă”, a declarat generalul Zaw Min Tun, purtătorul de cuvânt al juntei. „Dar noi suntem soldați. Noi trebuie să trăim aici. Suntem obișnuiți cu locuri mult mai dificile decât Naypyidaw”.

Populația oficială de un milion de oameni este, în mare parte, fictivă. Funcționarii publici obligați să se mute aici au primit locuințe modeste, vopsite în culori diferite în funcție de minister: verde pentru agricultură, albastru pentru sănătate. În schimb, vilele generaliștilor sunt luxoase, dotate cu stații de încărcare pentru mașini electrice și sculpturi vegetale.

Reprimarea politică și cultura fricii

Liga Națională pentru Democrație (NLD), partidul care a câștigat ultimele două alegeri, a fost desființată de comisia electorală controlată de junte. Liderul Aung San Suu Kyi se află la închisoare, undeva în Naypyidaw. Victoriile NLD din 2015 și 2020 au inclus și capitala, unde electoratul era format din funcționari publici și familiile ofițerilor militari. Pentru generali, victoria NLD era de neconceput, iar lovitura de stat a fost justificată prin presupuse fraude electorale, deși observatorii internaționali au confirmat că alegerile au fost corecte.

Un exemplu tragic este cel al rapperului Phyo Zeya Thaw, ales în parlament în 2015 și ulterior condamnat la moarte de junta în 2022 pentru versurile sale politice.

Lux în mijlocul dezastrului

Naypyidaw a fost construit abia acum două decenii, dar s-a degradat rapid după lovitura de stat. Hotelurile sunt aproape goale, singurii oaspeți fiind consilieri militari străini și afaceriști dispuși să facă comerț cu un regim sancționat internațional. Bulevardele largi sunt aproape pustii, iar o cireadă de bovine poate traversa străzile fără niciun pericol. Grădina zoologică a rămas cu animale slăbite, iar atracțiile principale sunt un tigru alb și o pereche de lei letargici.

Când un cutremur a lovit regiunea centrală în martie anul trecut, mii de oameni au murit și sute de clădiri au fost avariate, inclusiv în Naypyidaw. Multe familii ale funcționarilor au rămas fără locuințe, iar angajatele Ministerului Agriculturii trăiesc acum în adăposturi din bambus. În paralel, junta a inaugurat cea mai mare statuie din marmură a lui Buddha din lume, de peste 18 metri înălțime și 5.000 de tone, în valoare de aproape 30 de milioane de dolari, în timp ce jumătate din populația țării trăiește în sărăcie.

Capitala nu este impenetrabilă

La est de Naypyidaw se văd munții Shan, iar războiul civil continuă pe cealaltă parte a lanțului muntos. Drone militare folosite de rebeli au survolat orașul, iar în prima zi a alegerilor generale din 2025-26 o bombă a explodat lângă o școală transformată în secție de votare. Nimeni nu a fost rănit. A doua zi, rebeli au preluat controlul unei porțiuni din autostrada care leagă Naypyidaw de Mandalay. Capitala-fortăreață a generalilor nu este, așadar, invulnerabilă.

