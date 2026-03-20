Video Soarta tragică a patru femei, ucise într-un salon de înfrumusețare improvizat din Cisiordania de resturi de rachete

Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu continuă să producă victime colaterale. Patru femei palestiniene au fost ucise în localitatea Beit Awwa din Cisiordania ocupată, după ce fragmente ale unor rachete lansate din Iran și interceptate de apărarea aeriană israeliană au căzut peste un salon de înfrumusețare improvizat.

Fragmentele rezultate în urma interceptării au căzut asupra structurii, provocând moartea a patru femei și rănirea gravă a altor persoane, inclusiv a unui copil, potrivit le monde.

Localnicii spun că zona nu dispune de adăposturi antiaeriene și nici de sisteme de avertizare eficiente pentru populația palestiniană. Sirenele nu au fost auzite în comunitate, iar alertele au ajuns doar la cei care utilizau servicii de telefonie conectate la rețele israeliene.

În lipsa infrastructurii de protecție, oamenii nu au avut unde să se refugieze în momentul exploziilor.

Beit Awwa, un oraș cu aproximativ 15.000 de locuitori, se află sub un regim administrativ complex, în care deciziile privind infrastructura, inclusiv construcția de adăposturi, necesită aprobări externe. Autoritățile locale susțin că astfel de cereri sunt frecvent respinse, ceea ce lasă comunitatea vulnerabilă în fața escaladării militare din regiune.

Interceptările rachetelor lansate spre Israel au loc adesea deasupra Cisiordaniei, iar resturile pot cădea pe teritoriul palestinian.

Ținte principale ale atacurilor sunt orașe precum Tel Aviv, Haifa, Beersheba sau Ierusalim, unde sistemele de apărare încearcă să intercepteze proiectilele înainte de impact.