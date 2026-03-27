Video Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume, lovită de fulgere la o zi după atacurile iraniene din Dubai. Scene „apocaliptice” surprinse de localnici

Dubaiul a fost vizat de o furtună puternică, joi seară, la o zi după cele mai recent tiruri iraniene. Imaginile surprinse de localnici au devenit virale după ce un fulger a lovit direct Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume.

Scenele dramatice au fost descrise de martori ca „apocaliptice”, în condițiile în care cerul orașului a fost brăzdat de descărcări electrice și ploi torențiale, potrivit Express.co.uk

Fotografiile și filmările postate online arată momentul în care fulgerul lovește vârful turnului de 828 de metri, fiind preluat de sistemul de protecție al clădirii. Fenomenul a avut loc în contextul unui front atmosferic intens, care a adus furtuni, descărcări electrice și risc de inundații în mai multe zone ale Emiratelor Arabe Unite.

Avertizări oficiale și haos în trafic

Vremea severă a început să afecteze vestul țării încă de joi seară, înainte de a avansa spre interior și spre est, potrivit Centrului Național de Meteorologie (NCM).

Autoritățile au emis avertizări de vreme instabilă, cu ploi de intensitate variabilă, vânt puternic, praf și vizibilitate redusă.

„Dubai va experimenta condiții meteo instabile până în dimineața zilei de 27 martie. Ploi de intensitate variabilă, însoțite pe alocuri de fulgere și tunete. Vânt puternic, cu ridicări de praf și nisip, care pot reduce vizibilitatea.”, se arăta într-un mesaj transmis anterior de

Autoritățile au recomandat evitarea deplasărilor inutile, reducerea vitezei la volan și evitarea zonelor predispuse la acumulări de apă.

Dubaiul, vizat recent de atacuri iraniene

Imaginile cu fulgerul lovind Burj Khalifa au circulat pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. De la începutul conflictului, Dubaiul a fost vizat în repetate rânduri de atacuri cu rachete și drone lansate de Iran, inclusiv asupra aeroportului și a unor zone turistice.

Cel mai recent atac a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, când sistemele de apărare ale Emiratelor au interceptat rachete balistice și drone.

Exploziile au fost auzite în mai multe zone, fiind confirmate de Ministerul Apărării.