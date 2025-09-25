Premierul israelian Benjamin Netanyahu, declarat persona non grata în Slovenia

Guvernul sloven a anunțat joi că a decis în unanimitate să interzică intrarea pe teritoriul său prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

Slovenia a precizat că pe numele premierului israelian sunt în curs proceduri pentru crime de război și împotriva umanității.

„Prin acest demers, Slovenia își confirmă angajamentul față de dreptul internațional, valorile universale ale drepturilor omului și o politică externă bazată pe principii și pe coerență”, a precizat guvernul într-un scurt comunicat, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax.

Curtea Penală Internaţională a emis mandate de arestare pentru Benjamin Netanyahu şi Yoav Gallant „pentru crime împotriva umanităţii şi crime de război comise cel puţin între 8 octombrie 2023 şi 20 mai 2024”.

De asemenea, a emis un mandat de arestare pentru Mohammed Deif, şeful aripii militare a mişcării palestiniene Hamas, „pentru presupuse crime împotriva umanităţii şi crime de război comise pe teritoriul statului Israel şi al statului Palestina cel puţin la 7 octombrie 2023”, data atacului fără precedent al Hamas asupra Israelului dinspre Fâşia Gaza, care a declanşat războiul în desfăşurare.

Decizia CPI restricţionează teoretic deplasările lui Benjamin Netanyahu, deoarece oricare dintre cele 124 de state membre ale Curţii ar fi obligat să îl aresteze pe teritoriul său.