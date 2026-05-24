Bărbat ucis de rechin lângă plajă, pe coasta de nord-est a Australiei. El participa la o sesiune de pescuit subacvatic

Bărbat ucis de rechin lângă plajă, pe coasta de nord-est a Australiei. El participa la o sesiune de pescuit subacvatic0
Un bărbat de 39 de ani a murit după un atac de rechin produs în largul coastei statului australian Queensland, au anunțat autoritățile locale.
Incidentul a avut loc duminică, în apropierea recifului Kennedy Shoal, la aproximativ 45 de kilometri de coastă, între orașele Cairns și Townsville, în nord-estul Australiei.
Potrivit poliției din Queensland, echipele de intervenție au fost chemate la o rampă pentru ambarcațiuni de pe coasta Cassowary puțin înainte de prânz, relatează BBC. Aceștia au intervenit după ce au fost raportate informații despre atac.
Bărbatul participa la o sesiune de pescuit subacvatic și se afla în apă alături de alte persoane în momentul atacului.
Anchetatorii spun că victima a suferit răni grave la nivelul capului.
„Credem că bărbatul făcea pescuit subacvatic atunci când a fost atacat”, a declarat inspectorul de poliție Elaine Burns.
Victima a fost scoasă din apă de o altă persoană aflată în apropiere. Grupul a încercat să ajungă la țărm cu o ambarcațiune privată.
Bărbatul a fost declarat mort aproximativ o oră mai târziu, după revenirea la mal.
Poliția nu a făcut publică identitatea victimei. Autoritățile au anunțat că vor întocmi un raport pentru medicul legist în cadrul unei anchete privind moartea „subită și nesuspectă”.
Elaine Burns a declarat că incidentul a fost extrem de traumatizant pentru cei trei prieteni care îl însoțeau pe bărbat în momentul atacului.
„Este un lucru terifiant să vezi așa ceva întâmplându-se chiar în fața ta”, a spus reprezentanta poliției australiene.
Este al doilea atac mortal de rechin înregistrat în Australia în ultimele două săptămâni
Săptămâna trecută, un alt bărbat, în vârstă de 38 de ani, a murit după ce a fost atacat în timp ce făcea pescuit subacvatic în apropiere de Perth, în vestul Australiei. Victima suferise răni grave la nivelul picioarelor și nu a mai putut fi salvată.
Australia este una dintre țările cu cele mai multe incidente implicând rechini. Totuși, majoritatea atacurilor nu sunt fatale.
Potrivit Australian Shark-Incident Database, în luna ianuarie au fost raportate patru incidente cu rechini în Australia, dintre care unul singur s-a soldat cu moartea victimei.
Autoritățile australiene spun că multe dintre plajele populare pentru înot și surfing sunt echipate cu sisteme de protecție și monitorizare pentru reducerea riscului de atacuri.