Bărbat ucis de rechin lângă plajă, pe coasta de nord-est a Australiei. El participa la o sesiune de pescuit subacvatic

Un bărbat de 39 de ani a murit după un atac de rechin produs în largul coastei statului australian Queensland, au anunțat autoritățile locale.

Incidentul a avut loc duminică, în apropierea recifului Kennedy Shoal, la aproximativ 45 de kilometri de coastă, între orașele Cairns și Townsville, în nord-estul Australiei.

Potrivit poliției din Queensland, echipele de intervenție au fost chemate la o rampă pentru ambarcațiuni de pe coasta Cassowary puțin înainte de prânz, relatează BBC. Aceștia au intervenit după ce au fost raportate informații despre atac.

Bărbatul participa la o sesiune de pescuit subacvatic și se afla în apă alături de alte persoane în momentul atacului.

Anchetatorii spun că victima a suferit răni grave la nivelul capului.

„Credem că bărbatul făcea pescuit subacvatic atunci când a fost atacat”, a declarat inspectorul de poliție Elaine Burns.

Victima a fost scoasă din apă de o altă persoană aflată în apropiere. Grupul a încercat să ajungă la țărm cu o ambarcațiune privată.

Bărbatul a fost declarat mort aproximativ o oră mai târziu, după revenirea la mal.

Poliția nu a făcut publică identitatea victimei. Autoritățile au anunțat că vor întocmi un raport pentru medicul legist în cadrul unei anchete privind moartea „subită și nesuspectă”.

Elaine Burns a declarat că incidentul a fost extrem de traumatizant pentru cei trei prieteni care îl însoțeau pe bărbat în momentul atacului.

„Este un lucru terifiant să vezi așa ceva întâmplându-se chiar în fața ta”, a spus reprezentanta poliției australiene.

Este al doilea atac mortal de rechin înregistrat în Australia în ultimele două săptămâni

Săptămâna trecută, un alt bărbat, în vârstă de 38 de ani, a murit după ce a fost atacat în timp ce făcea pescuit subacvatic în apropiere de Perth, în vestul Australiei. Victima suferise răni grave la nivelul picioarelor și nu a mai putut fi salvată.

Australia este una dintre țările cu cele mai multe incidente implicând rechini. Totuși, majoritatea atacurilor nu sunt fatale.

Potrivit Australian Shark-Incident Database, în luna ianuarie au fost raportate patru incidente cu rechini în Australia, dintre care unul singur s-a soldat cu moartea victimei.

Autoritățile australiene spun că multe dintre plajele populare pentru înot și surfing sunt echipate cu sisteme de protecție și monitorizare pentru reducerea riscului de atacuri.