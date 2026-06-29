Banca Reglementelor Internaționale avertizează asupra riscurilor globale generate de datorii, inflație și boom-ul inteligenței artificiale

Banca Reglementelor Internaționale (BIS) avertizează că economia mondială se confruntă cu o combinație tot mai complexă de riscuri, generate de nivelul ridicat al datoriilor publice, vulnerabilitățile financiare, presiunile inflaționiste și incertitudinile legate de investițiile masive în domeniul inteligenței artificiale, relatează Reuters.

Avertismentul vine într-un context în care și Banca Mondială a semnalat că tensiunile geopolitice ar putea provoca noi creșteri ale prețurilor materiilor prime și ar putea încetini redresarea economiei globale.

În raportul său economic anual, publicat duminică, BIS arată că, deși activitatea economică globală a rămas relativ rezilientă în ultimele luni, autoritățile trebuie să adopte politici fiscale și monetare coordonate pentru a limita acumularea dezechilibrelor.

„Politicile publice trebuie să se susțină reciproc pentru a evita presiuni suplimentare asupra economiei mondiale. În cele din urmă, succesul depinde de o bază fiscală și financiară solidă”, a declarat directorul general al BIS, Pablo Hernández de Cos.

Patru riscuri majore

Raportul identifică patru surse principale de presiune asupra economiei mondiale.

Prima este inflația, care dă semne de accelerare pe fondul perturbărilor repetate din lanțurile de aprovizionare. BIS avertizează că astfel de evoluții ar putea determina gospodăriile și companiile să își revizuiască în sus așteptările privind inflația, ceea ce ar face mai dificilă readucerea creșterii prețurilor sub control.

Potrivit lui Pablo Hernández de Cos, băncile centrale trebuie să fie pregătite să intervină dacă observă că așteptările inflaționiste se consolidează.

Referindu-se la evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, oficialul BIS a apreciat că armistițiul dintre Statele Unite și Iran și redeschiderea Strâmtorii Ormuz au redus riscul unor perturbări majore pe piața petrolului, deși revenirea completă la normal ar putea necesita timp.

Boom-ul inteligenței artificiale aduce oportunități, dar și incertitudini

Raportul atrage atenția și asupra investițiilor accelerate în inteligența artificială. Deși acestea alimentează optimismul investitorilor și perspectivele privind creșterea productivității, BIS avertizează că există riscul apariției unor investiții excesive, similare celor observate în alte cicluri de expansiune și corecție a piețelor.

Instituția subliniază că dezvoltarea inteligenței artificiale ridică întrebări privind impactul asupra pieței muncii, asupra lanțurilor de aprovizionare și asupra concurenței dintre companii. În același timp, băncile centrale se confruntă cu provocarea de a evalua modul în care aceste transformări vor influența funcționarea economiei pe termen lung.

Cu toate acestea, Pablo Hernández de Cos consideră că este prea devreme pentru a formula recomandări detaliate privind răspunsul politicilor monetare la acest fenomen.

Vulnerabilități pe piețele financiare

BIS avertizează și asupra fragilității crescânde a piețelor financiare. Evaluările ridicate ale activelor și încrederea excesivă a investitorilor au făcut ca piețele obligațiunilor să devină mai sensibile la șocuri.

În plus, finanțarea investițiilor în inteligența artificială se bazează într-o măsură tot mai mare pe împrumuturi și pe structuri financiare complexe.

„Noua legătură dintre stabilitatea fiscală și cea financiară ar putea conduce la scăderi mai frecvente și mai ample ale valorii obligațiunilor suverane”, a avertizat Frank Smets, șef interimar al Departamentului Monetar și Economic al BIS.

Avertismentele BIS se adaugă altor semnale privind deteriorarea perspectivelor economice globale. Recent, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și-a revizuit în sens negativ prognoza de creștere a economiei Ucrainei pentru 2026, invocând deficitul de forță de muncă, atacurile asupra infrastructurii energetice, dificultățile logistice și problemele din lanțurile de aprovizionare.

Instituția a atras atenția și asupra riscului intensificării presiunilor inflaționiste, pe fondul creșterii prețurilor la energie generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, subliniind că sprijinul financiar internațional rămâne esențial pentru menținerea stabilității macroeconomice a Ucrainei.