Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
„Au tras în ei ca să-i ucidă". Mărturii despre reprimări sângeroase ale protestelor în timpul blackout-ului informațional din Iran

Mărturii a ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în care Iranul s-a aflat într-un blackout informațional încep să iasă la iveală, iar cifre neoficiale vorbesc de circa de 3.000 de morți după ce protestele au început să fie reprimate violent și forțele de ordine au tras în manifestanți neînarmați, relatează NYT.

image

Pe fondul blocării aproape totale a comunicațiilor, ies la iveală filmări și mărturii care atestă că guvernul duce una dintre cele mai sângeroase represiuni împotriva tulburărilor în peste un deceniu.

Martorii oculari spun că forțele guvernamentale au început să deschidă focul, cu arme automate și aparent fără discriminare, asupra protestatarilor neînarmați.

Angajații spitalelor spun că dacî în primele zile protestatarii soseau cu răni minore, în ultima vreme sunt aduși cu plăgi împușcate și fracturi craniene. Un medic a vorbit chiar de o „situație cu victime în masă”.

Totodată, în pofida blocadei asupra comunicațiilor, imaginile cu grămezi de cadavre în saci negri și ale rudelor ce le identificau n-au putut fi ascunse, Filmările cu familiile îndurerate au fost distribuite de activiști ai opoziției. Totodată, în imagini difuzate la televiziunea de stat iraniană, e surprins oficial de la morgă, în uniformă albastră, stând în mijlocul unor saci negri așezați ordonat pe podeaua unei camere vopsite în alb, sub o lumină fluorescentă.

Radiodifuzorul de stat a relatat că imaginile sunt mărturie a pericolului pe care protestele îl reprezintă pentru societatea iraniană: „În aceste adunări există persoane care vor să-i tragă pe oameni obișnuiți - care nu au nicio legătură cu aceste evenimente - și pe familiile lor în această situație. Astfel încât și ei să fie atrași în haos”, a spus reporterul. „Nu am mai văzut astfel de imagini în viața mea.

Numărul real al morților și răniților e neclar

Grupurile pentru drepturile omului se luptă să ia legătura cu contactele lor din Iran și să folosească metodologia standard pentru a verifica informațiile, și spun că au numărat peste 500 de morți.

Mai mulți oficiali americani spun că agențiile de informații americane au estimat, în termeni conservatori, că peste 600 de protestatari au fost uciși până în prezent.

Un oficial de rang înalt din ministerul iranian al sănătății, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat că aproximativ 3.000 de persoane au fost ucise în toată țara, el încercând să învinuiască pentru aceste cifre „teroriștii” care instigă la tulburări. Cifra include sute de ofițeri de securitate, a spus el.

Un alt oficial guvernamental, vorbind tot sub condiția anonimatului, a declarat că a văzut un raport intern potrivit căruia ar fi cel puțin 3.000 de morți și a adăugat că numărul victimelor ar putea crește.

Dacă se confirmă, bilanțul ar fi printre cele mai mari din istoria recentă a Iranului.

Martorii au vorbit despre lunetiști poziționați pe acoperișuri în centrul Teheranului, trăgând în mulțimi; despre proteste pașnice care s-au transformat brusc în scene de carnagiu și panică, în timp ce gloanțele secerau protestatarii, dar și despre un spital de urgență care a tratat 19 pacienți răniți de gloanțe într-o singură oră.

„Regimul este pus pe ucis”, a declarat o protestatară, Yasi, pentru The New York Times, care a cerut ca numele ei complet să nu fie publicat din motive de siguranță.

Yasi, o femeie de peste 30 de ani și lucrează pentru o editură, a declarat că vineri seară mergea pe bulevardul Andarzgoo din Teheran cu prietenii, când forțele de securitate au împușcat un adolescent în picior chiar în fața mamei lui.

Ucideri în masă

Videoclipurile postate pe rețelele de socializare luni seară și verificate de The New York Times au arătat o mulțime mare de protestatari la Teheran. În zgomotul focurilor de armă, răzbăteau și cuvintele: „Moarte dictatorului!”.

În ultimele cinci zile, autoritățile iraniene au închis internetul, liniile telefonice internaționale și chiar conexiunile interne de telefonie mobilă. Măsura a lăsat grupurile pentru drepturile omului, jurnaliștii și familiile deopotrivă în întuneric privind amploarea represiunii.

Însă videoclipurile și mesajele unor iranieni care au ocazional conexiune la internet prin satelit oferă o imagine devastatoare a vărsării de sânge.

„Am reușit să mă conectez pentru câteva minute doar ca să spun că e o baie de sânge aici”, a declarat Saeed, un om de afaceri din Teheran, pentru NYT. El a spus că a folosit o conexiune prin Starlink duminică seară.

Când protestele legate de economia iraniană precară au izbucnit în piața din Teheran, pe 28 decembrie, Saeed a ieșit în stradă cum a făcut în cazul tuturor mișcărilor de protest din ultimii ani.

Represiune fără precedent în istoria recentă

Însă, pe măsură ce Iranul se cufundă într-o izolare mai profundă, a devenit din ce în ce mai clar, a spus el, că această reprimare este „diferită de oricare dintre protestele anterioare”.

„Am văzut personal un tânăr împușcat în cap”, a declarat el pentru NYT în mesaje audio înregistrate. „Am fost martor când cineva a fost împușcat în genunchi. Persoana a căzut la pământ inconștientă, iar apoi forțele de securitate l-au înconjurat”.

Dacă inițial protestele s-au limitat la piețe, pe fondul prăbușirii ralului, acestea au crescut în amploare, extinzându-se în universități și apoi în toată țara, mulțimi uriașe umplând piețele principale ale orașelor și centrele rurale deopotrivă.

După ce inițial au recunoscut nemulțumirile populației ca legitime, mai recent oficialii iranieni au început să vorbească despre preluarea controlului asupra orașelor de către „teroriști” și agenți străini loiali dușmanilor săi, Statele Unite și Israel.

Mai mult, guvernul a luat măsura neobișnuită de a dezvălui că există un număr mare de victime, încercând simultan să le prezinte drept victime ale protestatarilor violenți.

„Luați măsuri ferme și eficiente pentru a răzbuna martirii și pe cei uciși”, a declarat procurorul general al Iranului, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, luni, la o reuniune a Consiliului Judiciar Suprem, potrivit agenției de știri semioficiale Tasnim.

Un videoclip postat online marți și verificat de NYT arăta forțele de securitate lansând o ploaie de gloanțe asupra protestatarilor din estul Teheranului. Videoclipul de șase minute, datat 9 ianuarie, surprinde sunetul a sute de focuri de armă și arată exploziile armelor la intrarea secției de poliție din Teheranpars.

Nouă locuitori ai Teheranului, împreună cu doi medici și o asistentă medicală care lucrează în spitale guvernamentale, au declarat că au fost martori direct la acțiunea brutală a guvernului.

Forțele de ordine au tras la întâmplare în mulțime

Aceștia declarat că au văzut lunetiști trăgând în mulțimi în cartierele Sattarkhan și Pasvaran din Teheran, iar unul a povestit cum un agent de securitate din cartierul Aghdasieh a tras fără discriminare în mulțimea de protestatari în timp ce trecea cu mașina pe lângă ei.

La Spitalul Nikan din nordul Teheranului, o asistentă medicală a declarat că personalu a fost copleșit când 19 victime ale împușcăturilor au sosit aproape simultan. La Spitalul Shohada din cartierul Tajrish din Teheran, un medic a declarat că mulți protestatari au fost declarați morți imediat ce au ajuns și că mulți dintre ei au fost împușcați de la mică distanță în cap, gât, plămâni și inimă.

Centrul pentru Drepturile Omului din Iran, cu sediul la New York, a publicat luni mărturia unui medic care tratează pacienți în Teheran și Isfahan.

În primele zile ale tulburărilor, a spus medicul, protestatarii erau tratați pentru expunerea la gaze lacrimogene și răni minore. Apoi, joi, au început să se audă focuri  de mitralieră .

„A fost o situație cu victime în masă”, a spus medicul. „Facilitățile, spațiul și personalul nostru erau mult sub numărul de răniți care soseau. Traumele pe care le-am văzut au fost dure, au tras în ei ca să-i ucidă.”

Directorul executiv al Centrului pentru Drepturile Omului din Iran, Hadi Ghaemi, a declarat că echipa sa a adunat relatări din Karaj, la vest de Teheran, și Kermanshah, în vestul Iranului, care indică faptul că spitalele și clinicile au fost ocupate de forțele de securitate aflate în căutarea protestatarilor răniți, cărora le luau datele.

Saeed, omul de afaceri din Teheran, a descris o experiență similară în capitală.

„Îi duc pe protestatarii răniți la spital și, dacă își revin, îi arestează”, a declarat el pentru NYT. „Dacă familiile lor sosesc primele, încearcă cumva să-i ajute să scape. Familiile care vin să recupereze trupurile celor uciși sunt forțate să facă mărturisiri umilitoare: trebuie să spună că «teroriștii» i-au ucis”.

Activiștii de la grupul iranian pentru drepturile omului HRANA, cu sediul la Washington, au adunat rapoarte de la spitale care sugerează că, în unele cazuri, oficialii de securitate i-au reținut pe protestatari chiar înainte ca aceștia să fie tratați pentru rănile lor.

Skylar Thompson, directoarea adjunctă a HRANA, a declarat că numărul deceselor din organizația sa a crescut abrupt în ultimele două zile, pe măsură ce oamenii au reușit sporadic să se conecteze online și să împărtășească ceea ce au aflat.

Sâmbătă, grupul estima bilanțul la 70 de morți. Până marți, numărul ajunsese la 1.850 de protestatari și 135 de membri ai guvernului și ai armatei.

„Nu putem confirma cifrele detaliate, dar toate indiciile de până acum indică crime la scară largă în ultimele zile”, a declarat Ghaemi, de la Centrul pentru Drepturile Omului .„Estimăm cel puțin 1.000 de decese la nivel național și poate chiar mai multe. Dar informațiile actuale reprezintă doar vârful aisbergului.”

