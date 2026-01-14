SUA retrag parțial personalul de la baze militare din Orientul Mijlociu

Statele Unite au decis să retragă o parte din personalul de la baze militare cheie din Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor crescute cu Iranul și avertismentelor Teheranului privind posibile atacuri asupra efectivelor americane din regiune.

Statele Unite au început să retragă miercuri, 14 ianuarie, o parte din personalul militar de la baze strategice din Orientul Mijlociu, ca măsură preventivă în contextul escaladării tensiunilor regionale, a declarat miercuri pentru agenția Reuters un oficial american sub rezerva anonimatului.

Această decizie survine după avertismentele făcute de oficiali iranieni de rang înalt, care au declarat, tot miercuri, că Teheranul a atenționat țările vecine unde sunt staționate efective americane că bazele SUA ar putea fi atacate în cazul unui eventual atac american asupra Iranului.

Printre bazele vizate s-ar afla baza aeriană Al Udeid din Qatar, cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu, unde unii soldați au fost îndemnați să evacueze, potrivit agenţiei de presă, citează un oficial american implicat în decizie.

Decizia de retragere parțială a personalului vine într-un moment în care administrația Trump analizează opțiunile pentru o eventuală acțiune împotriva regimului de la Teheran.

Cu toate acestea, oficialii americani au subliniat că evacuarea temporară a bazei are caracter preventiv, menită să reducă riscurile pentru personalul aflat acolo, într-un context geopolitic extrem de tensionat.

Experții și analiștii militari sugerează, însă, că acest pas ar putea indica o posibilă escaladare a conflictului sau chiar o acțiune militară iminentă.