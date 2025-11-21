Video Avion de luptă, prăbușit în timpul unui show aviatic la Dubai. Pilotul a murit

Pilotul unui avion de luptă indian a murit vineri, după ce aeronava s-a prăbușit în timpul unui zbor demonstrativ pentru spectatori, la Dubai Air Show, a anunțat Forța Aeriană a Indiei.

Aeronava, un HAL Tejas folosit de Forțele Aeriene Indiene, s-a prăbușit în jurul orei 14:10, ora locală, după ce pilotul survolase de mai multe ori zona în care are loc salonul aeronautic bienal din Dubai, scrie Associated Press.

Avionul părea că își pierde controlul și s-a prăbușit în picaj direct spre sol, în interiorul perimetrului aeroportului.

Forța Aeriană a Indiei a confirmat accidentul și a transmis că „pilotul a suferit răni fatale”.

„IAF regretă profund pierderea vieții și este alături de familia îndoliată în aceste momente de durere”, se arată într-un comunicat. De asemenea, autoritățile militare au precizat că „a fost constituită o comisie de anchetă pentru a stabili cauza accidentului”.

Un nor negru de fum s-a ridicat deasupra Aeroportului Internațional Al Maktoum, în zona Dubai World Central, în timp ce spectatorii priveau speriați, iar sirenele de intervenție au început să sune.

Acesta este al doilea aeroport ca mărime al orașului-stat, care găzduiește Dubai Air Show, eveniment la care, anul acesta, compania Emirates și operatorul low-cost FlyDubai au făcut comenzi majore de aeronave.