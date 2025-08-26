search
Marți, 26 August 2025
Adevărul
Australia îl expulzează pe ambasadorul Iranului, pe fondul dovezilor că Gardienii Revoluției sunt implicați în atacuri antisemite

Guvernul australian îl expulzează pe ambasadorul Iranului de la Canberra, pe fondul acuzațiilor că această țară a fost implicată în atacuri antisemite, relatează AFP și The Guardian.

Serviciile de informaţii ale Australiei au ajuns la „o concluzie profund tulburătoare”, potrivit căreia Iranul a orchestrat cel puţin două atacuri antisemite la sfârşitul lui 2024, a declarat prim-ministrul australian Anthony Albanese, în timpul unei conferinţe de presă.

Ambasadorul Ahmad Sadeghi și alți trei oficiali au primit un termen șapte zile pentru a părăsi țara – prima expulzare a unui ambasador din Australia de la al Doilea Război Mondial.

De asemenea, Canberra a suspendat activităţile ambasadei sale la Teheran şi şi-a rechemat ambasadorul.

Australia nu intenţionează totuși să suspende relaţiile sale diplomatice cu Iranul, pentru a apăra interesele cetăţenilor săi, a dat asigurări Wong.

Austria acuză Iranul că se află în spatele unor atacuri antisemite

Albanese a afirmat că Iranul s-a aflat la originea incendierii unei cafenele cuşer în cartierul Bondi, într-o suburbie a oraşului Sydney, în octombrie 2024, şi a sinagogii Addas Israel din Melbourne în decembrie 2024. Premierul a precizat că se bazează pe concluziile serviciilor de informaţii.

Nu s-a înregistrat niciun rănit în timpul celor două incendii.

Șeful Organizației Australiene de Securitate și Informații (Asio), Mike Burgess, a declarat că Teheranul este „probabil” în spatele altor atacuri antisemite în întreaga țară.

Diplomații iranieni detașați în Australia nu au fost implicați, a declarat Burgess.

Canberra va legifera pentru a înscrie organizaţia paramilitară iraniană Gardienii Revoluţiei pe lista sa de organizaţii teroriste, a mai declarat Albanese.

„Acestea au fost acte de agresiune extraordinare și periculoase orchestrate de o națiune străină pe teritoriul australian.Au fost încercări de a submina coeziunea socială și de a semăna discordie în comunitatea noastră. Este total inacceptabil. Guvernul australian ia măsuri ferme și decisive ca răspuns”, a spus el.

Burgess a declarat că IRGC a folosit „o rețea complexă de intermediari” pentru a-și masca implicarea în atacuri și că anchetatorii au descoperit o „mulțime de legături” între IRGC, „elementele crimei organizate din largul coastelor” și presupușii autori din Australia. Unii dintre presupușii autori au fost plătiți pentru rolul lor în atacurile incendiare asupra unor spații evreiești, a spus Burgess.

„Am investigat zeci de incidente”, a precizat ministrul australian.

Academiciana britanică și australiană  Kylie Moore-Gilbert – care a fost deținută timp de 804 zile de către IRGC, majoritatea timpului în faimoasa închisoare Evin din Teheran – a acuzat ambasada Iranului la Canberra că a jucat mult timp un „rol sinistru în sponsorizarea supravegherii disidenților aici, în Australia”.

„De ani de zile, comunitatea iraniano-australiană și alte victime ale IRGC, inclusiv eu, au țipat la propriu... că agenții iranieni operează cu nerușinare și cu puține consecințe aici, pe pământ australian.”

De la revoluția din 1979, Australia a menținut în mod constant relații diplomatice cu Iranul, precum și o ambasadă în capitală până când aceasta a fost închisă în iunie, în urma bombardamentelor americane asupra Iranului.

Gruparea Gardienii Revoluției a fost înființată pentru a proteja regimul islamic, dar de atunci a devenit o forță paramilitară și politică temută și represivă în interiorul Iranului. De asemenea, are o aripă clandestină de informații externe, Forța Quds, iar personalul IRGC - estimat la 190.000 de persoane - operează și în afara țării.

IRGC a fost interzisă ca organizație teroristă de SUA, Canada, Suedia, Bahrain și Arabia Saudită, printre altele.

