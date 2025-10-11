search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
De ce refuză Israelul să-l elibereze pe „Mandela al Palestinei", cel mai important deținut al Israelului. Povestea „succesorului lui Abbas"

Război în Israel
Publicat:

Israelul nu îl va include pe Marwan Barghouti, cel mai important deținut palestinian, în schimbul de prizonieri contra ostatici cu gruparea Hamas.

image

Bărbatul în vârstă de 66 de ani se afla în fruntea listei deținuților a căror eliberare a fist solicitată de Hamas în cadrul unui acord de încetare a focului menit să pună capăt războiului din Fâșia Gaza.

De departe cea mai populară figură politică în rândul palestinienilor, Barghouti ispășește cinci condamnări pe viață după ce a fost găsit vinovat de orchestrarea atacurilor teroriste care au ucis cinci persoane în 2001 și 2002. El se află în spatele gratiilor de peste 23 de ani.

Este considerat o figură unificatoare care recunoaște dreptul Israelului de a exista ca stat alături de statul Palestina. Figura sa este atât de emblematică încât susținătorii săi l-au supranumit un „Nelson Mandela palestinian ”.

Deși lider al Fatah, rivalul secular înverșunat al Hamas, Barghouti este perceput drept un palestinian ce poate crea punți între tabere, mai ales după ce a încercat să medieze o reconciliere între cele două facțiuni din celula sa, în 2006.

De asemenea, a cultivat relații strânse cu un număr de personalități politice israeliene, unele dintre acestea chiar vizitându-l în închisoare.

Speranțele palestinienilor privind o eventuală eliberare a sa au crescut după ce un ziar qatarez a relatat că Israelul ar fi fost de acord să-l elibereze alături de alți trei deținuți importanți în urma negocierilor din ultimele zile din Egipt. Numele său ar fi apărut pe o listă de deținuți transmisă lui Steve Witkoff, trimisul de pace al lui Donald Trump, care nu a obiectat față de includerea lui, potrivit unei surse diplomatice.

Însă purtătorul de cuvânt al guvernului israelian a declarat ulterior că nu există planuri de eliberare a lui Barghouti „în acest moment”.

Prizonierii palestinieni condamnați pentru atacuri mult mai sângeroase au fost eliberați în cadrul unor schimburi anterioare între cele două părți, însă Israelul a refuzat în repetate rânduri să-l elibereze.

Un erou pentru palestinieni

Fost membru proeminent al taberei pacifiste palestiniene, Barghouti a luat ulterior calea violenței, conducând proteste în cadrul cărora forțele de securitate israeliene au fost atacate cu pietre în Cisiordania ocupată, în timpul celei de-a doua intifade, o revoltă populară care a avut loc între 2000 și 2005.

El a contribuit la înființarea aripii armate a Fatah, Brigada Martirilor al-Aqsa, care – temându-se să nu fie surclasată de rivalul său mai popular Hamas – a început să trimită atentatori sinucigași în Israel.

Acuzat de implicare în 37 de astfel de atacuri, Barghouti a fost achitat de majoritatea acuzațiilor. Cu toate acestea, instanța a decis că, deși nu a fost implicat direct din punct de vedere operațional, a comandat și finanțat patru atacuri în urma cărora cinci persoane și-au pierdut viața.

Fostul lider Fatah a insistat că este un „luptător pentru pacea ambelor popoare” în timpul unui proces care i-a consolidat statutul de erou în ochii multor palestinieni.

Sondajele de opinie sugerează că, dacă ar candida la președinția palestiniană, ar obține mai multe voturi decât cei doi cei mai importanți contracandidați ai săi la un loc.

Oficialii Hamas ar fi în favoarea eliberării sale, întrucât este o figură temută de structurile ierarhice ale Fatah – dar și pentru că ar putea fi de ajutor în negocierile privind supraviețuirea grupării, în  prezent pusă sub semnul întrebării după doi ani de război cu Israelul.

De ce Israelul nu dorește să-l elibereze

De partea cealaltă, oficialii israelieni sunt reticenți în a-l elibera din mai multe motive.

Adepții liniei dure se tem că un lider capabil să îi unească pe palestinieni ar avea puterea de a reînvia eforturile pentru o soluție cu două state.

Alte voci din sistemul de securitate se tem însă că, după două decenii petrecute în închisoare – coroborate cu un tratament deosebit de dur de la masacrul din 7 octombrie 2023 – l-ar fi putut radicaliza, sporind riscul ca Israelul să elibereze un om capabil să conducă o rezistență potențial violentă împotriva statului evreu.

Posibil succesor al lui Mahmoud Abbas

„Este perceput ca un erou național, un om integru, nepătat de corupție. Un unificator care se poate împăca cu Hamas și unifica rândurile  palestinienilor”, a apreciat pentru CNN Khalil Shikaki, directorul Centrului Palestinian pentru Cercetare Politică și Sondaje.

Shikaki, care monitorizează opinia publică palestiniană de zeci de ani, este de părere că Barghouti este de departe cel mai popular lider palestinian și singurul naționalist laic capabil să câștige alegerile.

„Toți ceilalți candidați prezidențiali, islamiști și naționaliști deopotrivă, nu-l pot învinge”, a spus el, adăugând că Barghouti ar câștiga probabil cel puțin 60% din votul popular.

Barghouti este perceput drept un „realist”, dar este totodată „un negociator dur care ar realiza o pace credibilă cu Israelul bazată pe o soluție cu două state, una care poate se poate bucura de sprijin din partea majorității palestinienilor”.

„El ar fi văzut ca succesorul lui Abbas. Solicitările pentru demisia lui Abbas ar crește semnificativ”, a adăugat el, referindu-se la președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, care s-a agățat de putere în ultimii 20 de ani și este considerat drept lipsit de legitimitate democratică.

Povestea lui Marwan Barghouti

Cariera lui Barghouti ca activist a început pe când era adolescent. A stat patru ani în închisoare pentru că s-a alăturat Fatah – pe atunci interzisă de Israel – la vârsta de 15 ani, iar după eliberare a studiat istorie și științe politice.

A urcat în ierarhie și a devenit în cele din urmă secretarul general al Fatah în Cisiordania ocupată și membru al Consiliului Legislativ Palestinian, parlamentul Autorității Palestiniene.

Israelul i-a interzis să intre în Ramallah, unde a crescut și a putut să revină abia în 1994, după Acordurile de pace de la Oslo.

Israelul l-a izolat practic pe Barghouti de lumea exterioară, fotografiile și videoclipurile sale ieșind la iveală o dată la câțiva ani,

El a fost ținut în izolare de la începutul războiului actual din Gaza, potrivit familiei sale și Societății Prizonierilor Palestinieni.

Ultima dată când a fost văzut a fost într-un scurt videoclip publicat de ministrul israelian al securității, de extremă dreapta, Itamar Ben Gvir, care a fost filmat în timp ce îl provoca pe Barghouti.

Deținutul părea fragil și bolnav. Soția lui Barghouti, Fadwa, a declarat la vremea respectivă că nu l-a recunoscut inițial și i-a transmis un mesaj: „Poate că o parte din mine nu vrea să recunoască tot ceea ce exprimă fața și corpul tău”.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a respins cu vehemență ideea unui stat palestinian independent, iar politicile sale de-a lungul anilor au contribuit la subminarea Autorității Palestiniene, care aspiră să guverneze un viitor stat Palestina.

Toți ostaticii israelieni rămași în Gaza urmează să fie eliberați luni sau marți, în cadrul primei faze a planului de încetare a focului convenit între Hamas și Israel, potrivit președintelui american Donald Trump.

La mai bine de doi ani de când Hamas și grupările aliate au răpit 251 de persoane din Israel, 47 de ostatici au mai rămas în enclavă, dintre care circa 20 ar mai fi în viață.

