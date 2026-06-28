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Argentina va elibera „pașapoarte de aur” în schimbul a 500 de mii de dolari

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Argentina intenționează să lanseze în cursul acestui an un program care le-ar permite cetățenilor străini să obțină cetățenia în schimbul unor investiții semnificative în economia țării. Inițiativa face parte din strategia economică a președintelui Javier Milei de a atrage capital străin într-un moment în care statul sud-american continuă să se confrunte cu dificultăți financiare, relatează Financial Times.

Pașaportul argentinian permite în prezent călătorii fără viză în aproape 170 de state/FOTO:X
Pașaportul argentinian permite în prezent călătorii fără viză în aproape 170 de state/FOTO:X

Potrivit proiectului aflat în pregătire, investitorii vor avea la dispoziție două opțiuni pentru a solicita cetățenia argentiniană. Prima presupune o contribuție nerambursabilă de aproximativ 500.000 de dolari, iar cea de-a doua achiziționarea unor obligațiuni guvernamentale fără cupon, în valoare de aproximativ un milion de dolari. Autoritățile precizează că detaliile finale ale programului sunt încă în curs de elaborare.

O strategie pentru atragerea capitalului

Guvernul președintelui Javier Milei încearcă să stimuleze investițiile externe într-o perioadă în care accesul Argentinei la piețele internaționale de capital rămâne limitat. După restructurarea datoriei externe din 2020, țara continuă să se confrunte cu provocări în finanțarea economiei și în atragerea de noi surse de capital.

Dacă va fi implementat, programul ar transforma Argentina într-una dintre cele mai mari economii care oferă cetățenie în schimbul investițiilor.

Pașaportul argentinian permite în prezent călătorii fără viză în aproape 170 de state, ceea ce îl face atractiv pentru persoane care caută o mobilitate internațională mai mare.

Propunerea vine după modificările aduse anul trecut legislației privind dobândirea cetățeniei.

Dezbatere privind legalitatea programului

Inițiativa a stârnit însă reacții critice din partea unor juriști și specialiști în drept constituțional.

Aceștia susțin că, potrivit Constituției Argentinei, regulile privind acordarea cetățeniei sunt de competența Congresului și avertizează că un astfel de program ar putea ridica probleme juridice și instituționale.

Susținătorii proiectului afirmă, în schimb, că acesta ar putea transforma Argentina într-o destinație mai atractivă pentru investitori și persoane cu averi importante care caută stabilitate și libertate de circulație.

„Pe piața programelor de cetățenie prin investiții nu există nimic comparabil cu ceea ce poate oferi Argentina”, a declarat Eric Major, directorul executiv al companiei de consultanță Latitude Group, care a colaborat cu autoritățile argentiniene la elaborarea proiectului.

Îngrijorări privind transparența și securitatea

Criticii avertizează că programele de tip „cetățenie prin investiții” pot crea vulnerabilități în materie de securitate și guvernanță.

Paula Carello, avocat specializat în imigrație și fost angajat al autorităților argentiniene responsabile de acordarea cetățeniei, consideră că riscurile depășesc beneficiile economice pe care le-ar putea aduce o astfel de inițiativă.

„Având în vedere că măsura privește aspecte fundamentale legate de cetățenie și naționalitate, este îngrijorător că un proiect de o asemenea amploare este promovat fără o dezbatere amplă la nivel politic, academic și instituțional”, a declarat ea.

Programele de acest tip au fost contestate și în alte state

Programele de acordare a cetățeniei în schimbul investițiilor au fost adoptate în ultimii ani de mai multe state, însă unele dintre ele au fost ulterior revizuite sau restrânse din cauza preocupărilor privind securitatea și transparența.

Un exemplu este Cipru, care în 2024 a retras cetățenia acordată omului de afaceri ucrainean Igor Kolomoiski. Acesta obținuse pașaportul cipriot în 2010, în cadrul programului de investiții al țării.

Autoritățile cipriote au motivat decizia prin faptul că cetățenia ar fi fost obținută pe baza unor informații false, prin omiterea unor elemente considerate esențiale și prin încălcarea condițiilor programului.

În aceeași decizie, guvernul de la Nicosia a retras cetățenia altor șapte persoane, argumentând că menținerea acesteia ar fi putut afecta reputația statului și credibilitatea sistemului de naturalizare.

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