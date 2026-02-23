search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
Mexic, una dintre gazdele Mondialului de fotbal, este în flăcări. Mafioții i-au speriat pe cei care vor să vină la Cupa Mondială

Cupa Mondială la fotbal a fost cufundată în haos, după ce una dintre țările gazdă ale competiției, Mexic, a căzut victimă răzbunărilor puse la cale de un traficanții unui cartel, ca efect al eliminării liderului acesteia, Nemesio Oseguera Cervantes - „El Mencho”.

Liderul Jalisco New Generation Cartel (CJNG) a fost ucis duminică într-o operațiune a forțelor speciale în Tapalpa, o localitate din statul Jalisco, regiune considerată bastionul organizației.

În timpul intervenției, cel puțin șapte membri ai cartelului au fost uciși, iar alți doi au fost capturați. Oseguera și doi apropiați ai săi au fost grav răniți și au murit ulterior în timpul transportului către Ciudad de México, conform autorităților.

Evenimentele ridică un semn de întrebare serios privind securitatea la Cupa Mondială de fotbal, găzduită în parteneriat cu SUA și cu Canada. În circa 100 de zile, țara va găzdui primele două meciuri ale Cupei Mondiale din cadrul turneului important din acest an.

Guadalajara, al doilea oraș ca mărime din Mexic, a fost cufundat în haos, mașini și autobuze incendiate pe fondul unor tulburări civile grave din mâna membrilor cartelului. Mexic va găzdui 13 meciuri de la CM, în Mexico City, Monterrey și orașul Guadalajara, aflat în prezent sub asediu. 

FIFA poate schimba în regim de urgență locul de disputare al competiției în anumite condiții, cum sunt cele care se referă la securitatea echipelor și fanilor.

Naționala României își cunoaște adversarele pe care le-ar întâlni dacă va reuși să se califice la Campionatul Mondial din 2026, de vara viitoare.

Tricolorii ar fi în Grupa D, alături de Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay, și ar debuta în competiție pe 13 iunie, cu Australia, la Vancouver. Pe 19 iunie s-ar juca România - Paraguay (San Francisco), iar pe 25 iunie s-ar disputa România - SUA, la Los Angeles.

Sport

