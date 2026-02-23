search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Mexic, în flăcări după uciderea lui „El Mencho”: teroare pe aeroportul Guadalajara și orașe paralizate de violențe

0
0
Publicat:

Scene de panică au avut loc duminică pe Aeroportul Internațional Guadalajara, după ce forțele de securitate mexicane au anunțat uciderea unuia dintre cei mai căutați traficanți de droguri din lume, Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut ca „El Mencho”.

Haos pe aeroportul din Guadalajara. FOTO: Captură Video / X
Haos pe aeroportul din Guadalajara. FOTO: Captură Video / X

 Imagini distribuite pe rețelele sociale arată pasageri și angajați ai aeroportului fugind prin terminale, unii adăpostindu-se în spatele birourilor, alții alergând cu bagajele sau ținându-și copiii de mână.

Potrivit guvernului mexican, liderul Jalisco New Generation Cartel (CJNG) a fost ucis duminică într-o operațiune a forțelor speciale în Tapalpa, o localitate din statul Jalisco, regiune considerată bastionul organizației. În timpul intervenției, cel puțin șapte membri ai cartelului au fost uciși, iar alți doi au fost capturați. Oseguera și doi apropiați ai săi au fost grav răniți și au murit ulterior în timpul transportului către Ciudad de México, conform autorităților.

Aeroport atacat, oraș paralizat

La scurt timp după anunțul privind moartea lui „El Mencho”, în mai multe zone din statul Jalisco au izbucnit violențe. La Guadalajara, capitala statului și un important hub urban cu peste 1,4 milioane de locuitori, panica s-a extins inclusiv la aeroportul internațional. Deși detaliile exacte ale incidentului rămân neclare, martorii vorbesc despre focuri de armă și despre o mobilizare masivă a forțelor de ordine.

FOTO X/ The Independent

Autoritățile federale au transmis ulterior că aeroportul funcționează „în parametri normali” și că nu există riscuri pentru pasageri, însă imaginile publicate online au surprins momente de haos, cu oameni care încercau să se adăpostească.

Guvernatorul statului Jalisco, Pablo Lemus Navarro, a activat „cod roșu”, protocol pentru situații de urgență sau criză majoră de securitate. Transportul public a fost suspendat în anumite zone, iar populația a fost sfătuită să rămână în locuințe până la stabilizarea situației. Hotelurile au fost instruite să își țină oaspeții în interior.

Violențe în lanț în mai multe state

Mașini incendiate în Guadalajara FOTO Profimedia
Imaginea 1/4: Mașini incendiate în Guadalajara FOTO Profimedia
Mașini incendiate în Guadalajara FOTO Profimedia
Mașini incendiate în Guadalajara FOTO Profimedia
Mașini incendiate în Guadalajara FOTO Profimedia
Mașini incendiate în Guadalajara FOTO Profimedia
Citește și: Sora bărbatului din Arizona implicat într-o confruntare cu agenții ICE la granița cu Mexicul spune că acesta este „un traficant violent”

Moartea lui Oseguera a declanșat un val rapid de violențe în cel puțin șase state mexicane. În Jalisco, dar și în alte regiuni, au fost raportate vehicule incendiate care blocau drumuri principale – o tactică utilizată frecvent de carteluri pentru a paraliza orașele și a împiedica intervenția forțelor de securitate.

În Reynosa, oraș de la granița cu Statele Unite, drumurile de acces au fost blocate cu mașini incendiate, potrivit presei locale. În statul Nayarit, cursurile școlare au fost suspendate luni din motive de siguranță.

Departamentul de Stat al SUA a emis avertismente pentru cetățenii americani aflați în mai multe state mexicane, inclusiv Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero și Nuevo León, recomandându-le să se adăpostească și să evite deplasările până la noi notificări. Mai multe companii aeriene au emis alerte de călătorie sau au suspendat temporar zboruri.

O victorie majoră pentru guvernul mexican

Guvernul mexican a prezentat eliminarea lui „El Mencho” drept un succes major în ofensiva împotriva grupărilor criminale. Oseguera era considerat unul dintre cei mai violenți și influenți lideri ai crimei organizate din Mexic. Sub conducerea sa, CJNG s-a extins rapid în ultimul deceniu, devenind una dintre cele mai puternice organizații de trafic de droguri din lume, notează The New York Times. 

Cartelul este implicat în producerea și distribuția de cocaină, metamfetamină și, în ultimii ani, fentanil către Statele Unite, dar și în extorcarea afacerilor locale și în atacuri directe asupra forțelor de securitate. Organizația și-a construit reputația prin acte de o violență extremă și confruntări deschise cu rivalii și autoritățile.

Statele Unite ofereau o recompensă de până la 15 milioane de dolari pentru informații care să ducă la capturarea sau condamnarea lui Oseguera, inculpat în mai multe dosare federale încă din 2017. Potrivit autorităților mexicane, operațiunea de duminică a fost realizată de forțele speciale mexicane, cu sprijin de informații din partea SUA, însă fără implicarea directă a trupelor americane. Trei membri ai forțelor de securitate mexicane au fost răniți în timpul intervenției.

Ce urmează pentru Mexic

Analiștii în securitate avertizează că moartea liderului CJNG poate avea efecte imprevizibile. Eliminarea unui lider puternic poate duce fie la fragmentarea cartelului și la lupte interne pentru succesiune, fie la o escaladare a violențelor în încercarea de a demonstra forță și control.

CJNG împărțea dominația asupra traficului de droguri din Mexic cu cartelul Sinaloa, iar echilibrul dintre aceste organizații ar putea fi afectat. În trecut, capturarea sau eliminarea unor lideri importanți ai cartelurilor a fost urmată de episoade intense de violență, inclusiv blocaje armate și confruntări în plină stradă.

Rămâne de văzut dacă structura de comandă a CJNG este suficient de consolidată pentru a preveni fragmentarea sau dacă Mexicul se pregătește pentru un nou val de instabilitate într-un context deja marcat de confruntări între grupările criminale și autorități.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
digi24.ro
image
Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor. Fără înghețare nu atingem ținta de deficit în 2026
mediafax.ro
image
Iuliana Demetrescu, de la Real Madrid – Paris la FCSB – Metaloglobus. Cum s-a descurcat surpriza lui Vassaras în Champions League
fanatik.ro
image
Cum faci agricultură profitabilă cu rachete și drone deasupra lanurilor de grâu și a fermelor cu animale. Interviu cu Sergiy Kasianov, om de afaceri din Herson, Ucraina
libertatea.ro
image
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
antena3.ro
image
Nya, prima influenceriţă AI care promovează litoralul românesc. Soluția hotelierilor la criza de personal
observatornews.ro
image
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
cancan.ro
image
Ministrul de finanțe dă cea mai proastă veste despre indexarea pensiilor. Pensionarii ar putea pierde 340 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Cum poți economisi bani în vacanţa din Grecia. Trucurile românilor care merg acolo an de an
playtech.ro
image
S-a aflat adevărul! Blatul care a salvat Rapidul de la retrogradare: “Am vorbit direct cu ministrul de Interne!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nemții au reacționat, după ce Julia Sauter a scris istorie pentru România la JO
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Ministrul Muncii, anunţul momentului pentru bunicii cu pensii mai mici de 3.000 de lei
romaniatv.net
image
Tinerii din România pot obține 250.000 lei gratis! Cum se depune dosarul
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Tragedia ascunsă de la Castelul Corvinilor. Mesajul sfâșietor lăsat în piatră pe limbă de moarte. Blestem sau legendă?
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Horoscop 23 februarie. Momente dificile pentru Berbeci, Scorpionii vor să facă o mare schimbare
click.ro
image
Orașul din Europa cu 2500 de poduri. Are mai multe decât Veneția, Amsterdam și Londra la un loc
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
„Andrew m-a intervievat pentru un post în familia regală”. Mărturia unei angajate care l-a cunoscut pe fostul prinț

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești