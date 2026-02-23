Video Mexic, în flăcări după uciderea lui „El Mencho”: teroare pe aeroportul Guadalajara și orașe paralizate de violențe

Scene de panică au avut loc duminică pe Aeroportul Internațional Guadalajara, după ce forțele de securitate mexicane au anunțat uciderea unuia dintre cei mai căutați traficanți de droguri din lume, Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut ca „El Mencho”.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată pasageri și angajați ai aeroportului fugind prin terminale, unii adăpostindu-se în spatele birourilor, alții alergând cu bagajele sau ținându-și copiii de mână.

Potrivit guvernului mexican, liderul Jalisco New Generation Cartel (CJNG) a fost ucis duminică într-o operațiune a forțelor speciale în Tapalpa, o localitate din statul Jalisco, regiune considerată bastionul organizației. În timpul intervenției, cel puțin șapte membri ai cartelului au fost uciși, iar alți doi au fost capturați. Oseguera și doi apropiați ai săi au fost grav răniți și au murit ulterior în timpul transportului către Ciudad de México, conform autorităților.

Aeroport atacat, oraș paralizat

La scurt timp după anunțul privind moartea lui „El Mencho”, în mai multe zone din statul Jalisco au izbucnit violențe. La Guadalajara, capitala statului și un important hub urban cu peste 1,4 milioane de locuitori, panica s-a extins inclusiv la aeroportul internațional. Deși detaliile exacte ale incidentului rămân neclare, martorii vorbesc despre focuri de armă și despre o mobilizare masivă a forțelor de ordine.

FOTO X/ The Independent

Autoritățile federale au transmis ulterior că aeroportul funcționează „în parametri normali” și că nu există riscuri pentru pasageri, însă imaginile publicate online au surprins momente de haos, cu oameni care încercau să se adăpostească.

Guvernatorul statului Jalisco, Pablo Lemus Navarro, a activat „cod roșu”, protocol pentru situații de urgență sau criză majoră de securitate. Transportul public a fost suspendat în anumite zone, iar populația a fost sfătuită să rămână în locuințe până la stabilizarea situației. Hotelurile au fost instruite să își țină oaspeții în interior.

Violențe în lanț în mai multe state

→ Imaginea 1/4: Mașini incendiate în Guadalajara FOTO Profimedia

Moartea lui Oseguera a declanșat un val rapid de violențe în cel puțin șase state mexicane. În Jalisco, dar și în alte regiuni, au fost raportate vehicule incendiate care blocau drumuri principale – o tactică utilizată frecvent de carteluri pentru a paraliza orașele și a împiedica intervenția forțelor de securitate.

În Reynosa, oraș de la granița cu Statele Unite, drumurile de acces au fost blocate cu mașini incendiate, potrivit presei locale. În statul Nayarit, cursurile școlare au fost suspendate luni din motive de siguranță.

Departamentul de Stat al SUA a emis avertismente pentru cetățenii americani aflați în mai multe state mexicane, inclusiv Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero și Nuevo León, recomandându-le să se adăpostească și să evite deplasările până la noi notificări. Mai multe companii aeriene au emis alerte de călătorie sau au suspendat temporar zboruri.

O victorie majoră pentru guvernul mexican

Guvernul mexican a prezentat eliminarea lui „El Mencho” drept un succes major în ofensiva împotriva grupărilor criminale. Oseguera era considerat unul dintre cei mai violenți și influenți lideri ai crimei organizate din Mexic. Sub conducerea sa, CJNG s-a extins rapid în ultimul deceniu, devenind una dintre cele mai puternice organizații de trafic de droguri din lume, notează The New York Times.

Cartelul este implicat în producerea și distribuția de cocaină, metamfetamină și, în ultimii ani, fentanil către Statele Unite, dar și în extorcarea afacerilor locale și în atacuri directe asupra forțelor de securitate. Organizația și-a construit reputația prin acte de o violență extremă și confruntări deschise cu rivalii și autoritățile.

Statele Unite ofereau o recompensă de până la 15 milioane de dolari pentru informații care să ducă la capturarea sau condamnarea lui Oseguera, inculpat în mai multe dosare federale încă din 2017. Potrivit autorităților mexicane, operațiunea de duminică a fost realizată de forțele speciale mexicane, cu sprijin de informații din partea SUA, însă fără implicarea directă a trupelor americane. Trei membri ai forțelor de securitate mexicane au fost răniți în timpul intervenției.

Ce urmează pentru Mexic

Analiștii în securitate avertizează că moartea liderului CJNG poate avea efecte imprevizibile. Eliminarea unui lider puternic poate duce fie la fragmentarea cartelului și la lupte interne pentru succesiune, fie la o escaladare a violențelor în încercarea de a demonstra forță și control.

CJNG împărțea dominația asupra traficului de droguri din Mexic cu cartelul Sinaloa, iar echilibrul dintre aceste organizații ar putea fi afectat. În trecut, capturarea sau eliminarea unor lideri importanți ai cartelurilor a fost urmată de episoade intense de violență, inclusiv blocaje armate și confruntări în plină stradă.

Rămâne de văzut dacă structura de comandă a CJNG este suficient de consolidată pentru a preveni fragmentarea sau dacă Mexicul se pregătește pentru un nou val de instabilitate într-un context deja marcat de confruntări între grupările criminale și autorități.