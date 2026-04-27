Armata israeliană (Israel Defense Forces - IDF) a anunțat că a deschis o anchetă după apariția unor imagini în presa libaneză care arată utilaje militare distrugând panouri solare în satul creștin Debel, din sudul Libanului. Incidentul survine la doar câteva zile după ce un militar israelian a fost filmat în timp ce vandaliza o statuie a lui Iisus în aceeași localitate, provocând reacții critice la nivel internațional.

Potrivit imaginilor apărute în spațiul public, excavatoare aparținând armatei israeliene ar fi distrus infrastructura de energie solară din sat. Într-un răspuns oferit publicației The Times of Israel, reprezentanții IDF au transmis că „acțiunile surprinse în videoclip nu sunt în concordanță cu valorile armatei și cu comportamentul așteptat de la soldații săi”.

Presa libaneză susține că, pe lângă panourile solare, militarii israelieni ar fi provocat pagube și infrastructurii de apă, locuințelor, drumurilor și livezilor de măslini din Debel. Satul este una dintre comunitățile creștine din sudul Libanului care nu au fost evacuate de Israel în contextul confruntărilor cu Hezbollah.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat anterior că armata va distruge satele de la graniță care au fost evacuate, pentru a împiedica Hezbollah să le folosească drept baze de atac împotriva Israelului. Oficialii militari israelieni insistă însă că țintele operațiunilor sunt exclusiv infrastructuri ale Hezbollah, despre care afirmă că sunt adesea amplasate în zone civile.

Tensiunile au crescut și mai mult după incidentul de săptămâna trecută, când un soldat israelian a distrus o statuie a lui Iisus în Debel. Imaginile au generat un val de reacții critice la nivel internațional. Militarul implicat, precum și un alt soldat care a fotografiat momentul, au fost retrași din activități de luptă și condamnați la 30 de zile de închisoare militară.

Statuia distrusă a fost înlocuită ulterior. Un nou monument a fost donat de contingentul italian al misiunii UNIFIL, fiind considerat mai apropiat de original decât cel oferit de armata israeliană, care avea dimensiuni mai mici și un stil diferit.

Escaladarea tensiunilor dintre Israel și Hezbollah a început la începutul lunii martie, în paralel cu conflictul mai amplu dintre Israel și Iran. Hezbollah a lansat atacuri asupra Israelului, iar armata israeliană a răspuns cu bombardamente aeriene și extinderea operațiunilor terestre în sudul Libanului.

Un armistițiu temporar a intrat în vigoare pe 17 aprilie, însă violențele nu au încetat complet. IDF susține că a eliminat zeci de combatanți Hezbollah și a distrus sute de obiective ale grupării, în timp ce Hezbollah afirmă că își continuă atacurile ca răspuns la presupuse încălcări ale armistițiului de către Israel.

Ancheta deschisă de armata israeliană ar urma să stabilească responsabilitățile în cazul distrugerii panourilor solare din Debel, iar oficialii au precizat că vor fi luate măsuri disciplinare în funcție de concluzii.