Aliații SUA, îngroziți că depind de un partener imprevizibil, fără alternative clare

Țările aliate ale Statele Unite din Europa, Asia și Orientul Mijlociu se confruntă cu o dilemă tot mai accentuată: nemulțumite de deciziile președintelui Donald Trump, dar în același timp dependente de sprijinul militar și economic american.

După un an marcat de tensiuni privind tarifele comerciale, sprijinul pentru Ucraina și statutul Groenlandei, războiul cu Iranul a amplificat incertitudinile. Conflictul a afectat economiile aliaților, iar riscurile cresc dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, ceea ce ar agrava criza energetică globală.

În acest context, unii oficiali europeni pun sub semnul întrebării însăși natura relației transatlantice. Președintele Trump a criticat dur statele europene pentru refuzul de a se alătura conflictului, numindu-le „lașe” și sugerând posibilitatea retragerii din NATO.

„Statele Unite sunt imprevizibile”, a declarat Roderich Kiesewetter, reflectând o opinie tot mai răspândită în Europa.

Dependență fără alternativă imediată

În pofida acestor tensiuni, aliații recunosc că nu există, pe termen scurt, un substitut pentru capacitățile militare și economice ale SUA. Alte puteri, precum China sau Rusia, sunt percepute ca rivali strategici, nu ca alternative.

Potrivit lui Michael Fullilove, citat de The Wall Street Journal, influența globală a SUA după al Doilea Război Mondial s-a bazat în mare parte pe consensul aliaților, însă această percepție este în schimbare.

Tensiuni acute în Orientul Mijlociu și Asia

Situația este deosebit de sensibilă în statele din Golful Persic, expuse direct represaliilor iraniene. Deși frustrate de unele declarații ale lui Trump, inclusiv la adresa prințului moștenitor Mohammed bin Salman, aceste țări depind de Washington pentru securitate.

„Principalul nostru partener de securitate rămâne Statele Unite”, a declarat Anwar Gargash.

În Asia, dileme similare apar în Coreea de Sud, unde autoritățile au privit cu îngrijorare redistribuirea resurselor militare americane către Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor cu Coreea de Nord și creșterii influenței Chinei.

Critici privind direcția politicii externe americane

Secretarul de stat Marco Rubio a sugerat că aliații europeni și asiatici ar trebui să își asume un rol mai activ în gestionarea crizei energetice generate de blocarea Strâmtorii Ormuz.

Între timp, declarațiile și deciziile fluctuante ale lui Trump continuă să genereze confuzie în rândul liderilor internaționali. Senatorul italian Carlo Calenda a descris situația drept una dificil de înțeles, în timp ce fostul premier australian Malcolm Turnbull a subliniat că aliații își doresc nu doar încheierea rapidă a conflictului, ci și o revenire la o politică externă mai previzibilă.

Schimbare de percepție în rândul opiniei publice

Sondaje recente realizate de YouGov indică o creștere a neîncrederii față de SUA în rândul populației din marile state europene. Aproximativ o treime dintre respondenți consideră acum Statele Unite drept o potențială amenințare.

În mod semnificativ, actualul conflict este unul dintre puținele din ultimul secol în care SUA acționează fără sprijinul direct al aliaților tradiționali. Spre deosebire de intervențiile anterioare, precum cele din Irak sau Afganistan, sprijinul internațional este limitat.

În acest context, analiștii avertizează că relațiile dintre Statele Unite și aliații săi traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, fără o direcție clară privind evoluția lor viitoare.