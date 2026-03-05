SUA și Canada au trimis avioane de vânătoare pentru a intercepta două aeronave de luptă rusești în apropiere de Alaska

Statele Unite și Canada au ridicat de la sol mai multe avioane de luptă pentru a intercepta două aeronave militare rusești detectate în apropierea Alaskăi şi a Canadei, a anunțat Comandamentul Nord‑American de Apărare Aerospațială (NORAD), potrivit dpa.

Cele două aparate rusești, model TU‑142 - avioane specializate în patrulare maritimă și misiuni antisubmarin - au fost escortate până la ieșirea din ADIZ, o zonă tampon aflată în afara spațiului aerian suveran al SUA și Canadei, potrivit aceleiași agenții, citate de Agerpres.

NORAD a precizat că aeronavele rusești nu au pătruns în spațiul aerian național al celor două state.

La operaţiune au participat mai multe aeronave, între care două avioane de vânătoare americane F-22 şi F-35, patru avioane cisternă KC-135, un avion de supraveghere E-3 AWACS, plus două avioane de vânătoare canadiene CF-18 şi un avion cisternă CC-150.

NORAD spune că astfel de incidente cu avioane ruseşti au loc în mod periodic şi nu sunt considerate o ameninţare directă. Experţii militari consideră că aceste intruziuni sunt adesea folosite pentru a testa apărarea aeriană a unei ţări.

Un episod similar a avut loc în februarie când au fost interceptate două bombardiere ruseşti TU-95 pe distanţe lungi, două avioane vânătoare SU-35 şi un aparat de recunoaştere ruseşti.

