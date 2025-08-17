Alertă mondială: o boală din secolul XIX revine cu mii de morți raportate în 31 de țări

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că numărul cazurilor de holeră a crescut alarmant, iar boala a provocat deja mii de victime în 31 de țări.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a lansat un avertisment privind creșterea numărului de cazuri de holeră, după ce boala a provocat mii de decese la nivel global. Holera este o boală infecțioasă acută cauzată de bacteria Vibrio cholerae, care se transmite în principal prin apă sau alimente contaminate. Ea provoacă diaree apoasă severă, care poate duce la deshidratare periculoasă și chiar la deces dacă nu este tratată.

Boala prosperă în zonele cu condiții sanitare precare și apă potabilă nesigură. În secolul XIX, holera era una dintre cele mai temute boli din lume, provocând mai multe pandemii globale, cu focare majore în Europa, America de Nord și Asia.

Situația globală se agravează

OMS avertizează că situația holerei la nivel mondial continuă să se deterioreze, fiind alimentată de conflicte și sărăcie. Până acum, în acest an, au fost raportate peste 390.000 de cazuri și 4.332 de decese în 31 de țări, potrivit publicației Wales Online. Organizația precizează că aceste cifre sunt probabil subestimate, dar „reflectă un eșec colectiv”.

Un purtător de cuvânt al OMS a declarat: „Holera este prevenibilă și ușor de tratat, însă continuă să facă victime. Suntem îngrijorați în special de situația din Sudan, Ciad, Republica Democrată Congo, Sudanul de Sud și Yemen. În toate aceste țări, conflictele favorizează răspândirea holerei”.

Sudan, epicentrul actual al epidemiei

Sudanul este una dintre cele mai afectate țări. „La un an după declanșarea epidemiei, holera a ajuns în toate statele Sudanului. Numai în acest an au fost raportate aproape 50.000 de cazuri (48.768) și peste 1.000 de decese (1.094). Rata fatalității este de 2,2%, depășind pragul de 1% care arată că tratamentul este aplicat corespunzător”, a precizat OMS.

Astfel, o boală considerată aproape dispărută în multe regiuni ale lumii revine astăzi cu un impact devastator, expunând fragilitatea sistemelor sanitare în zonele de conflict și sărăcie extremă.