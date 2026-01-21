Buncărul „top secret” de sub Aripa de Est a Casei Albe, refăcut în tăcere. Ce știm despre spațiul ascuns unde s-au luat decizii cruciale

Puțini vizitatori ai Casei Albe știu că, sub Aripa de Est, dincolo de coridoare oficiale și birouri istorice, a existat timp de decenii un spațiu subteran conceput pentru cele mai negre scenarii ale istoriei americane. Un buncăr secret, construit la ordin prezidențial, destinat să adăpostească liderii Statelor Unite în cazul unui atac devastator. Astăzi, acel spațiu este din nou în centrul atenției – dar aproape nimeni nu vorbește despre ce se întâmplă acolo.

Povestea începe în 1941, într-un moment de șoc național. După atacul japonez asupra bazei americane de la Pearl Harbor, președintele Franklin D. Roosevelt a fost încurajat să autorizeze construirea unui adăpost anti-bombă chiar sub Casa Albă. Oficial, americanii au aflat doar despre extinderea Aripii de Est. Despre buncăr nu s-a spus nimic.

„Nu a existat nicio recunoaștere publică a faptului că se construia un adăpost subteran. Singurul proiect recunoscut a fost Aripa de Est”, avea să explice, peste ani, istoricul Casei Albe Bill Seale.

La mai bine de opt decenii distanță, istoria pare să se repete. Aripa de Est se află din nou în plin șantier, de data aceasta pentru a face loc noului și controversatului salon de bal al președintelui Donald Trump. Iar sub pământ, vechiul complex subteran – considerat depășit din punct de vedere tehnologic – a fost demontat. Ce îl va înlocui rămâne, oficial, un mister.

Un spațiu „ca un mormânt”, dar vital în crizele Americii

Deși gândit inițial ca un simplu adăpost anti-bombă, spațiul de sub Aripa de Est a evoluat într-o infrastructură complexă, cu rol strategic. Accesul se făcea coborând câteva niveluri sub pământ, printr-o ușă masivă, de tip seif, care ducea într-un buncăr complet autonom: paturi, alimente cu termen lung de valabilitate, apă, sisteme independente de energie și comunicații securizate.

Acolo funcționa și Presidential Emergency Operations Center (PEOC) – centrul de comandă destinat președintelui în caz de atac nuclear sau altă amenințare majoră. Un spațiu fortificat, capabil să reziste unor explozii extreme, folosit doar în situații-limită.

De-a lungul timpului, buncărul a fost martor tăcut la episoade-cheie din istoria recentă a SUA: evacuarea lui Dick Cheney în dimineața atacurilor de la 11 septembrie 2001, planificarea discretă a vizitei surpriză a lui Joe Biden la Kiev sau proiecții de filme considerate indezirabile de administrația Nixon.

Ironia face ca Franklin D. Roosevelt să fi vizitat acest spațiu o singură dată. Ulterior, inspectarea buncărului a devenit un ritual pentru noii președinți, un fel de inițiere în realitățile crude ale puterii. Tradiția s-a estompat însă în ultimele decenii, pe măsură ce relevanța infrastructurii din anii ’40 a fost pusă sub semnul întrebării.

Demolarea în tăcere și un proiect „clasificat”

Lucrările de demolare la Aripa de Est au început în luna octombrie. Odată cu birourile istorice ale primei doamne și colonada estică, a dispărut și vechiul complex subteran.

„Cu un grad ridicat de certitudine, toate structurile subterane – inclusiv PEOC, utilitățile și facilitățile folosite de Serviciul Secret – au fost eliminate”, a declarat o sursă familiarizată cu proiectul.

Pentru cei îngrijorați de securitatea președintelui, oficialii dau asigurări că există multiple alternative și redundanțe. Dar întrebările persistă.

Într-o ședință recentă a Comisiei Naționale pentru Planificare a Capitalei, un oficial al Casei Albe a recunoscut, indirect, că sub Aripa de Est se desfășoară lucrări „de natură strict secretă”. Atât de sensibile, încât demolarea a început fără aprobările obișnuite.

Într-un document depus în instanță, administrația a susținut că oprirea lucrărilor subterane ar „pune în pericol securitatea națională”, argument detaliat într-o declarație clasificată.

Cine plătește și ce urmează

Donald Trump a declarat că noul salon de bal – al cărui cost estimat a crescut de la 200 la 400 de milioane de dolari – va fi finanțat din donații private. Infrastructura de securitate de sub pământ va fi însă plătită, ca întotdeauna, de contribuabilii americani. Iar costul real va rămâne, cel mai probabil, necunoscut.

Specialiștii în securitate anticipează că noul complex va fi adaptat amenințărilor moderne: atacuri nucleare, chimice, biologice, impulsuri electromagnetice. Totul, fără ca detaliile să devină vreodată publice.

„Vor vorbi despre tehnologii emergente, infrastructură care nici nu există comercial. Nu vom avea niciodată o imagine clară a costurilor”, explică un fost agent al Serviciului Secret.

Cert este un lucru: sub Casa Albă, istoria nu doar că se rescrie, ci se ascunde din nou sub straturi de beton, secrete și tăcere oficială.