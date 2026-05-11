Administrația Trump strânge lațul în jurul Cubei: Desfășurare masivă de forțe aeriene și navale americane la granițele insulei

Washingtonul a mobilizat un arsenal impresionant de cel puțin 25 de aeronave militare și drone pentru a supraveghea punctele strategice ale Havanei. Mișcarea confirmă linia dură a Casei Albe, care vizează erodarea regimului comunist prin presiune militară și economică constantă.

Statele Unite au trecut la o nouă etapă a confruntării cu regimul de la Havana, intensificând fără precedent misiunile de recunoaștere în proximitatea apelor teritoriale cubaneze. Potrivit datelor furnizate de platformele de monitorizare a traficului aerian și confirmate de surse militare citate de CNN, Pentagonul a operat, începând cu 4 februarie 2026, nu mai puțin de 25 de zboruri de spionaj executate de US Navy și US Air Force.

Ofensiva informațională: Havana și Santiago de Cuba, sub lupa Pentagonului

Operațiunea americană nu este doar una de rutină, ci o demonstrație de forță tehnologică. Washingtonul folosește un mix de avioane cu echipaj uman și drone de ultimă generație pentru a scana infrastructura critică a insulei.

Analizele arată că principalele ținte ale supravegherii sunt Capitala, Havana – centrul nervos al puterii politice – și portul strategic Santiago de Cuba, al doilea oraș ca mărime și un nod logistic esențial pentru supraviețuirea economică a regimului.

Datele extrase de pe serviciile de monitorizare, precum FlightRadar24, indică o „anomalie tactică”: dacă până la începutul acestui an astfel de zboruri erau sporadice și discrete, acum prezența americană în spațiul aerian limitrof Cubei a devenit o constantă agresivă.

Strategia lui Trump: De la sancțiuni la „asfixiere” monitorizată

Această escaladare militară poartă amprenta inconfundabilă a celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump. Casa Albă pare hotărâtă să pună capăt celor 67 de ani de dominație a partidului unic pe insulă, utilizând un mecanism complex de presiune:sancțiunile sunt calibrate pentru a tăia fluxurile financiare vitale ale guvernului, obiectivul declarat este tranziția politică către un model democratic, iar utilizarea tehnologiei de vârf pentru a anticipa orice mișcare a forțelor de securitate cubaneze.

Recent, Secretarul de Stat, Marco Rubio – el însuși un critic acerb al regimului de la Havana – a tranșat situația într-o declarație fără echivoc: actualul status-quo este „inacceptabil” pentru interesele de securitate ale Statelor Unite, iar Washingtonul are intenția fermă de a forța o schimbare radicală de paradigmă în bazinul Caraibilor.

Rămâne de văzut cum va reacționa Havana la această „asfixiere” metodică, în condițiile în care prezența constantă a dronelor americane la orizont a devenit un avertisment silențios, dar percutant, că timpul vechii gărzi s-ar putea scurge rapid.