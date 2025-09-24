search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
Tancurile israeliene intră în orașul Gaza. Prima victimă în rândul IDF

Război în Israel
Publicat:

Tancurile israeliene au intrat în mai multe cartiere din orașul Gaza în ultimele 24 de ore, jurnaliștii care lucrează pentru CNN în oraș relatând despre bombardamente intense, explozii și focuri de armă.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Imaginile geolocalizate de marți arată tancuri în vestul celui mai mare oraș al teritoriului, într-o zonă cunoscută sub numele de Beach Camp.

Tancuri au fost filmate și la sud de Universitatea Islamică luni, ceea ce indică faptul că forțele israeliene au pătruns mai în adâncime în orașul Gaza de la lansarea atacului terestru, duminică.

Armata israeliană a ordonat locuitorilor și celor strămutați să evacueze orașul la începutul acestei luni. Se estimează că aproximativ un milion de oameni se aflau în orașul Gaza la acel moment. Armata israeliană a declarat marți pentru CNN că 640.000 de oameni au părăsit între timp orașul. Informația nu poate fi verificată, scrie CNN.

Pe măsură ce preiau controlul asupra unei părți mai mari din orașul Gaza, unitățile israeliene detonează de la distanță vehicule blindate încărcate cu explozibili pentru a pune la pământ clădiri, conform videoclipurilor și imaginilor geolocalizate de CNN. Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au declarat pentru CNN că „Hamas transformă astfel de clădiri în zone de luptă, pe care le folosesc pentru ambuscade, centre de comandă și control, depozite de arme, tuneluri de luptă, posturi de observație” și alte utilizări.

Prima victimă a Israelului de la începutul ofensivei terestre

IDF a anunțat marți că un ofițer a fost ucis în timpul luptelor din orașul Gaza, luni. Este vorba maiorul Shahar Netanel Bozaglo, în vârstă de 27 de ani.

Conform unei anchete preliminare a IDF, Bozaglo a fost ucis după ce un agent Hamas a lansat o grenadă asupra unuia dintre tancurile batalionului său.

Locuitorii și reporterii au fost martori la o prezență puternică a dronelor pe cerul orașului Gaza, precum și la elicoptere de atac israeliene.

„În ultima vreme, fiecare explozie a fost percepută ca un cutremur, nu ca o metaforă, ci ca o zguduire literală a pământului de sub noi”, a scris marți, pe X, Asem Alnabih, purtător de cuvânt al municipalității Gaza.

Atacul IDF asupra uneia dintre cele mai populate zone din Gaza, cu trei divizii blindate, a suscitat critici pe scară largă în țară și în străinătate.

În Israel, familiile ostaticilor rămași în Gaza spun că operațiunea le pune și mai mult acestora viața pune în pericol. Se crede că aproximativ 20 de ostatici sunt încă în viață. Multe guverne europene, precum și Canada și Australia, au condamnat operațiunea, considerând că aceasta duce la agravarea crizei umanitară din enclava asediată.

În ciuda exodului, sute de mii de oameni se află încă în orașul Gaza, neputincioși sau refuzând să plece spre sud, conform ordinelor armatei israeliene.

Abu Wissam – care și-a pierdut casa și fiul și doarme pe străzi – a declarat pentru CNN: „Dacă aș avea bani să mă evacuez și să închiriez un loc de cazare... aș pleca. Dar acumau apărut bande în sud care cer bani oamenilor să doarmă pe străzi.”

„Oricine trebuie să moară, va muri, aici sau în sud, soarta noastră se va împlini oriunde am fi”, a spus el disperat.

Spitale închise

Puținele unități medicale funcționale nu pot face față a ceea ce Comitetul Internațional al Crucii Roșii a descris marți drept „niveluri astronomice de nevoi” în orașul Gaza.

Luni, două spitale din orașul Gaza, Spitalul de Copii Al-Rantisi și Spitalul Oftalmologic Specializat, s-au închis și și-au evacuat pacienții, potrivit Ministerului Palestinian al Sănătății din Gaza.

Saya Aziz, o doctoriță britanico-australiană de la spitalul Al-Shifa, a declarat că nu mai are nimic cu care să trateze rănile pacienților. Luând în brațe un bebeluș care plângea, ea a declarat pentru CNN: „Uită-te la pansament, uite că nu există nimic cu care să-i cureți... Cum supraviețuiește acest bebeluș?”

Chiar dacă ar fi reușit să transfere pacienți din orașul Gaza, Aziz spune că nu se găsește nimic din ce ar fi necesar nici acolo: „Am fost în sud, nu au nimic, nu este nimic”.

Ajutorul Medical pentru Palestinieni (MAP), un ONG care activează în Gaza, a declarat marți că spitalul Al-Quds a suferit pagube în urma bombardamentului intens asupra cartierului Tal Al-Hawa. O înregistrare video filmată luni de la spital a arătat străzile din jur complet pustii.

Un centru medical administrat de Societatea Palestiniană de Ajutor Medical (PMRS) a fost, de asemenea, distrus, a declarat MAP.

Cabinetul israelian a stabilit inițial 7 octombrie – a doua aniversare a atacurilor Hamas asupra Israelului – ca termen limită pentru evacuarea orașului Gaza și preluarea acestuia de către IDF. Însă foștii locuitori ai zonei spun că stabilirea controlului deplin pe străzile înguste ale orașului va fi dificilă.

Acțiunea Israelului a determinat mai multe guverne să recunoască un stat palestinian. În ultimele zile, Franța, Regatul Unit, Australia, Canada și Portugalia s-au numărat printre guvernele care au făcut acest pas.

Israelul a condamnat recunoașterile drept recompensă pentru terorism. Însă președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, la o conferință de la Națiunile Unite, că recunoașterea unui stat palestinian este „singura soluție care va permite Israelului să trăiască în pace”, calificând în același timp această decizie drept o „înfrângere pentru Hamas”.

