search
Miercuri, 8 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Organizatorul proiecțiilor Cupei Mondiale din Gaza și doi copii, uciși într-un atac israelian

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un lucrător umanitar palestinian, care organizase proiecții publice ale meciurilor de la Cupa Mondială în Fâșia Gaza, a fost ucis într-un atac cu rachetă lansat de Israel. În atac și-au pierdut viața și doi frați, în vârstă de opt și zece ani, precum și un alt bărbat aflat pe stradă, în apropierea locului exploziei.

atac in Gaza
Patru civili au murit în cel mai recent atac israelian în Gaza FOTO Profimedia

Mohamed al-Wahidi, în vârstă de 57 de ani, directorul Comitetului Egiptean din Gaza, lucrase ani la rând la proiecte umanitare și de dezvoltare în teritoriul palestinian. În ultima perioadă, el organizase proiecții ale meciurilor de la Cupa Mondială în întreaga Fâșie Gaza, oferind locuitorilor o scurtă evadare din realitatea marcată de respectarea doar parțială a armistițiului, de atacurile israeliene aproape zilnice și de restricțiile severe impuse ajutorului umanitar, scrie The Guardian.

Armata israeliană a confirmat atacul și a precizat că Mohamed al-Wahidi nu era ținta vizată. Potrivit acesteia, racheta fusese lansată asupra unui „terorist din aripa militară a Hamas”.

Cartierul Sabra din orașul Gaza a fost lovit cu aproximativ o oră înainte de fluierul de start al meciului dintre Egipt și Argentina, pe care al-Wahidi contribuise să îl facă accesibil locuitorilor orașului. Numeroși oameni se adunaseră pentru a susține echipa Egiptului.

Potrivit familiei sale, Mohamed al-Wahidi se afla într-un taxi și se îndrepta către o proiecție a meciului în cartierul Tel al-Hawa, din sudul orașului Gaza, când racheta a lovit vehiculul.

Șoferul taxiului ar fi supraviețuit, însă cel puțin alte trei persoane aflate pe stradă în apropierea mașinii au fost ucise, printre care frații Fari și Hamza al-Deri, care se întorceau acasă după ce jucaseră fotbal.

„Eram reuniți la un eveniment de familie când am auzit o explozie și am aflat că o mașină fusese lovită pe strada al-Maghribi”, a declarat Abd Alkhaleq al-Wahidi, verișorul victimei.

„Când am ajuns acolo, echipele medicale recuperaseră deja trupurile unui copil și ale unui bărbat neidentificat, iar un alt tânăr zăcea rănit pe jos. Cineva de la fața locului mi-a spus că una dintre rudele mele fusese grav rănită și că este posibil să fi murit. Primele momente după ce am aflat de moartea lui Mohamed au fost extrem de dificile. Era foarte iubit și avea o prezență puternică la reuniunile de familie și în comunitate. Era cunoscut pentru talentul său oratoric și era adesea ales să vorbească la evenimente locale. Era un om care îi ajuta pe ceilalți și sprijinea familiile aflate în nevoie”, a spus acesta.

Mohamed al-Wahidi
Mohamed al-Wahidi FOTO DropSiteNews / X

A patra victimă a atacului a fost Ahmed Daghmush, în vârstă de 30 de ani, care se afla în casa unei rude din apropierea locului exploziei și a fost lovit de schije.

Potrivit datelor citate, peste 1.000 de palestinieni au fost uciși în urma operațiunilor militare israeliene de la declararea armistițiului mediat de Statele Unite în octombrie, iar aproape 3.500 au fost răniți. Armata israeliană controlează în continuare direct peste 60% din teritoriul Fâșiei Gaza, iar lipsa unor lucrări semnificative de reconstrucție a lăsat infrastructura civilă, precum și sistemele de sănătate și educație, în ruină.

O comisie independentă de anchetă a Organizației Națiunilor Unite a afirmat într-un raport publicat luna trecută că forțele israeliene au vizat și ucis în mod deliberat copii palestinieni în timpul războiului, inclusiv în perioada de după intrarea în vigoare a armistițiului. Potrivit aceluiași raport, numărul total al palestinienilor uciși de la începutul războiului, în octombrie 2023, depășește 73.000.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Ce spune Nicușor Dan despre acuzația că e susținător MAGA
digi24.ro
image
”Dacia Striker arată izbitor”. Cea mai frumoasă mașină românească i-a cucerit pe cei de la Top Gear. Și costă sub 25.000 euro
stirileprotv.ro
image
Cum sună punctajul pe care conducerea PNL l-a trimis membrilor, după decizia instanței care suspendă Congresul Extraordinar. Ce trebuie să spună liberalii la televizor și pe rețele și care e strategia grupării Bolojan. Gândul publică mesajul intern
gandul.ro
image
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
mediafax.ro
image
CFR Cluj şi-a găsit atacant! Fostul golgheter al Serbiei semnează cu echipa lui Neluţu Varga
fanatik.ro
image
Mărturia unei foste lucrătoare în azilele lui Viorel Pașca: „Au fost și bune, și rele. Tot ce găteam pentru bolnavi era din produse expirate. Ce rămânea dădea la struți”
libertatea.ro
image
VIDEO Gluma lui Zelenski cu Trump despre o vizită la Moscova
digi24.ro
image
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
gsp.ro
image
FOTO În Ungaria, jucătorii de la Universitatea Craiova au oferit imaginile serii în Europa, în fața bielorușilor
digisport.ro
image
Oana Monea, din nou la „Insula Iubirii”. Primele imagini cu superba ispită pe platoul de filmare: „Pregătiți pentru revedere?”
click.ro
image
SUA au plantat arbori Niaouli ca să dreneze mlaștinile: După 120 de ani, copacii produc efecte dăunătoare pe care nimeni nu le anticipa
antena3.ro
image
China devastează ultima redută a industriei germane
zf.ro
image
De ce sunt creditele atât de scumpe în România. Inflația, deficitul și ratingul slab de țară se văd în rate
observatornews.ro
image
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
cancan.ro
image
Guvernul, dat în judecată. Se cer pensii indexate și bani mai mulți pentru pensionarii cu grupe. Sunt șanse?
newsweek.ro
image
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de 85 de ani
prosport.ro
image
Cât costă să ridici o casă de 100 de mp în vara lui 2026. Preţurile au crescut, simulare de calcul
playtech.ro
image
Acționarii Universității Craiova sunt alături de echipă în Ungaria. Mihai Rotaru a ajuns înainte de golul de 2-1 al lui Assad. Foto + video exclusiv
fanatik.ro
image
Povestea tinerilor care și-au construit singuri casa pentru a economisi bani. ”Este extraordinar pentru familia noastră”
ziare.com
image
Universitatea Craiova a dat lovitura: 38.800.000€! Prima din România
digisport.ro
image
Zbor anulat spre Londra și sute de pasageri blocați după ce echipajul s-ar fi îmbătat înainte de decolare
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul-şoc făcut de Guvern. DEMISIA!
romaniatv.net
image
Telefoanele românilor pot anunța în caz de pericol. Ce face imediat statul român
mediaflux.ro
image
Uite cine-l poate opri pe Messi! Povestea crudă a copilăriei lui Murat Yakin + derapajul cu Andi Brehme: „Te voi bate atât de rău, încât nu vei mai ști cine ești!”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Ce i-a despărțit pe Giulia Anghelescu și Vlad Huidu. Cei doi soți au rupt tăcerea: „Voiam să mă distrez”
click.ro
image
Sfârșit tragic pentru un influencer de 32 de ani! Tânărul s-a înecat în timp ce fugea de poliție
click.ro
image
Anca Serea, revoltată după ce fiica sa cea mare a aflat notele la BAC: „Inuman și nedrept!”
click.ro
Vincent Perez (stânga) și Isabelle Adjani (dreapta) în „Regina Margot” 1994, profimedia 0018653460 jpg
Regina nimfomană și-a scandalizat curtea. Își alimenta ”frumusețea” din partidele nonșalante de amor cu adoratorii săi
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ovidiu printre sciți, pictură de Eugène Delacroix, din 1862 (© Metropolitan Museum of Art)
Un nou studiu ADN dezvăluie legăturile de rudenie între elitele scitice din întreaga stepă eurasiatică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bianca Drăgușanu nu-l iartă pe Victor Slav. Ce acuzații lansează la adresa fostului soț: „El e influencer, e în vacanță, e plecat”
image
„Nu mă pot opri din plâns”. Codruța Filip, în lacrimi! Motivul neașteptat pentru care nu și-a putut stăpâni emoțiile

OK! Magazine

image
Virgin la altar, un rege a primit în patul său un „instructor sexual”, ca să-l învețe să conceapă un moștenitor cu regina

Click! Pentru femei

image
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?

Click! Sănătate

image
Există o legătură între pierderea auzului și demență?