Organizatorul proiecțiilor Cupei Mondiale din Gaza și doi copii, uciși într-un atac israelian

Un lucrător umanitar palestinian, care organizase proiecții publice ale meciurilor de la Cupa Mondială în Fâșia Gaza, a fost ucis într-un atac cu rachetă lansat de Israel. În atac și-au pierdut viața și doi frați, în vârstă de opt și zece ani, precum și un alt bărbat aflat pe stradă, în apropierea locului exploziei.

Mohamed al-Wahidi, în vârstă de 57 de ani, directorul Comitetului Egiptean din Gaza, lucrase ani la rând la proiecte umanitare și de dezvoltare în teritoriul palestinian. În ultima perioadă, el organizase proiecții ale meciurilor de la Cupa Mondială în întreaga Fâșie Gaza, oferind locuitorilor o scurtă evadare din realitatea marcată de respectarea doar parțială a armistițiului, de atacurile israeliene aproape zilnice și de restricțiile severe impuse ajutorului umanitar, scrie The Guardian.

Armata israeliană a confirmat atacul și a precizat că Mohamed al-Wahidi nu era ținta vizată. Potrivit acesteia, racheta fusese lansată asupra unui „terorist din aripa militară a Hamas”.

Cartierul Sabra din orașul Gaza a fost lovit cu aproximativ o oră înainte de fluierul de start al meciului dintre Egipt și Argentina, pe care al-Wahidi contribuise să îl facă accesibil locuitorilor orașului. Numeroși oameni se adunaseră pentru a susține echipa Egiptului.

Potrivit familiei sale, Mohamed al-Wahidi se afla într-un taxi și se îndrepta către o proiecție a meciului în cartierul Tel al-Hawa, din sudul orașului Gaza, când racheta a lovit vehiculul.

Șoferul taxiului ar fi supraviețuit, însă cel puțin alte trei persoane aflate pe stradă în apropierea mașinii au fost ucise, printre care frații Fari și Hamza al-Deri, care se întorceau acasă după ce jucaseră fotbal.

„Eram reuniți la un eveniment de familie când am auzit o explozie și am aflat că o mașină fusese lovită pe strada al-Maghribi”, a declarat Abd Alkhaleq al-Wahidi, verișorul victimei.

„Când am ajuns acolo, echipele medicale recuperaseră deja trupurile unui copil și ale unui bărbat neidentificat, iar un alt tânăr zăcea rănit pe jos. Cineva de la fața locului mi-a spus că una dintre rudele mele fusese grav rănită și că este posibil să fi murit. Primele momente după ce am aflat de moartea lui Mohamed au fost extrem de dificile. Era foarte iubit și avea o prezență puternică la reuniunile de familie și în comunitate. Era cunoscut pentru talentul său oratoric și era adesea ales să vorbească la evenimente locale. Era un om care îi ajuta pe ceilalți și sprijinea familiile aflate în nevoie”, a spus acesta.

A patra victimă a atacului a fost Ahmed Daghmush, în vârstă de 30 de ani, care se afla în casa unei rude din apropierea locului exploziei și a fost lovit de schije.

Potrivit datelor citate, peste 1.000 de palestinieni au fost uciși în urma operațiunilor militare israeliene de la declararea armistițiului mediat de Statele Unite în octombrie, iar aproape 3.500 au fost răniți. Armata israeliană controlează în continuare direct peste 60% din teritoriul Fâșiei Gaza, iar lipsa unor lucrări semnificative de reconstrucție a lăsat infrastructura civilă, precum și sistemele de sănătate și educație, în ruină.

O comisie independentă de anchetă a Organizației Națiunilor Unite a afirmat într-un raport publicat luna trecută că forțele israeliene au vizat și ucis în mod deliberat copii palestinieni în timpul războiului, inclusiv în perioada de după intrarea în vigoare a armistițiului. Potrivit aceluiași raport, numărul total al palestinienilor uciși de la începutul războiului, în octombrie 2023, depășește 73.000.