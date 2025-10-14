550 de angajați ai NASA vor primi decizii de concediere. Planul de restructurare este și mai mare

Laboratorul de propulsie cu reacție al NASA a declarat că va reduce aproape 550 de locuri de muncă ca parte a unei restructurari, care nu are legătură cu blocarea actuală a guvernului american, potrivit Reuters.

JPL este singurul centru de cercetare și dezvoltare finanțat federal al NASA. A proiectat, construit și operat toate cele cinci rovere de succes trimise până acum la suprafața lui Marte, scrie Mediafax.

Concedierile vor afecta angajații din zonele tehnice, de afaceri și de asistență ale JPL, ca parte a unei reorganizări care a început în iulie, a declarat într-o declarație pe site-ul său.

Disponibilizările de personal sunt „esențiale pentru a asigura viitorul JPL prin crearea unei infrastructuri mai suple, concentrându-se pe capacitățile noastre tehnice de bază, menținând disciplina fiscală”, a declarat directorul Dave Gallagher.

Angajații vor fi anunțați despre situația lor marți.

JPL are aproximativ 5.500 de angajați și subcontractanți la fața locului la o unitate, la poalele munților San Gabriel, lângă Pasadena, California, potrivit site-ului său.

SUA ar putea pierde supremația în fața Chinei

Administrația Trump plănuiește concedierea a peste 2.100 de angajați NASA, majoritatea din posturi-cheie, în cadrul unui plan de reducere a aparatului federal.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie, planificarea în industria spațială americană și în rândul celor aproximativ 18.000 de angajați ai NASA a fost aruncată în haos, pe fondul concedierilor și al reducerilor bugetare propuse pentru anul fiscal 2026. Acestea ar urma să ducă la anularea a zeci de programe științifice

Foștii oficiali NASA au avertizat că reducerile bugetare riscă să ducă la pierderea supremației americane în favoarea Chinei: „Competiția globală în domeniul spațial depășește cu mult explorarea Lunii și a planetei Marte. Programul spațial științific al Chinei este agresiv, ambițios și bine finanțat. Chinezii plănuiesc misiuni pentru a aduce mostre de pe Marte, pentru a explora planeta Neptun, pentru a monitoriza schimbările climatice în beneficiul industriei și populației chineze și pentru a scruta adâncurile universului – toate activități pe care propunerea de buget pentru 2026 indică faptul că SUA le va abandona.”