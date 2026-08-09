 Un adolescent de 16 ani a dispărut în apele Siretului, după ce a intrat la scăldat cu alți doi copii. Patru scafandri au fost trimiși să-l caute | adevarul.ro
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Un adolescent de 16 ani a dispărut în apele Siretului, după ce a intrat la scăldat cu alți doi copii. Patru scafandri au fost trimiși să-l caute

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Un adolescent de 16 ani este căutat de pompieri după ce a dispărut în apele râului Siret, în zona localității Lungoci. Băiatul intrase în apă împreună cu alți doi copii. Ceilalți doi au reușit să iasă la mal, însă adolescentul nu a mai revenit la suprafață. Operațiunea de căutare este în desfășurare și este îngreunată de adâncimea apei și de curenții puternici.

Un adolescent de 16 ani este căutat de pompieri FOTO: ISU Galați
Un adolescent de 16 ani este căutat de pompieri FOTO: ISU Galați

​„Din primele informații, trei copii au mers la scăldat și au intrat în apă de pe malul râului in dreptul localității Lungoci. Din nefericire, unul dintre aceștia nu a mai reușit să iasă la suprafață”, a anunțat ISU Galați.

Pompierii din cadrul ISU Vrancea și ISU Galați au început imediat căutările în zona podului de la Nănești.

La fața locului intervin echipaje și ambarcațiuni din ambele județe. ISU Vrancea participă cu o autospecială de primă intervenție și comandă, două bărci și o autospecială de stingere, în timp ce ISU Galați intervine cu o ambarcațiune cu motor pentru căutarea la suprafață și o autospecială de intervenție.

De asemenea, la locul tragediei au fost trimise două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, unul din Vrancea și unul din Galați.

Patru scafandri din București-Ilfov, trimiși în sprijin

Pentru extinderea operațiunii de căutare, autoritățile au solicitat sprijinul ISU București-Ilfov. Un echipaj format din patru scafandri se deplasează la locul intervenției pentru a participa la căutările subacvatice.

Misiunea este dificilă din cauza condițiilor din Siret. În zona în care se desfășoară operațiunea, apa are o adâncime de câțiva metri, iar curenții sunt puternici, ceea ce îngreunează intervenția scafandrilor și a echipajelor de salvare.

Căutările continuă în aceste momente, iar pompierii încearcă să localizeze adolescentul dispărut în apele râului.

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