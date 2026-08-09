Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, recunoscută oficial. Oana Țoiu: „O căsătorie oficiată într-o biserică românească va fi recunoscută de statul italian”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că președintele Italiei, Sergio Mattarella, a promulgat legea prin care statul italian recunoaște oficial Episcopia Ortodoxă Română a Italiei.

„O veste bună pentru românii din Italia. Președintele Sergio Mattarella a promulgat legea prin care Statul Italian recunoaște oficial Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, după un vot unanim în ambele camere ale Parlamentului italian”, a scris Oana Țoiu într-o postare pe Facebook.

Potrivit acesteia, noua lege produce efecte concrete pentru comunitatea românească din Italia începând din luna august a acestui an.

Ce înseamnă concret pentru românii din Italia

„O cununie oficiată într-o biserică românească din Italia va fi o căsătorie recunoscută de statul italian”, a explicat Oana Țoiu.

De asemenea, atunci când un bolnav cere accesul preotului său în spital, acesta îi va fi garantat. Legea stabilește clar și relația preoților cu căminele de vârstnici, inclusiv accesul acestora în astfel de instituții.

„Pot părea niște detalii birocratice dar pentru românii din diaspora sunt felul în care un stat îți spune te văd, exiști și aparții comunității tale. Cei peste un milion de români din Italia sunt printre cele mai mari și vechi comunități românești din afara granițelor și, în același timp, o parte a societății italiene. Această lege le spune că nu trebuie să aleagă”, a precizat Oana Țoiu.

Ea a remarcat și faptul că legea a fost susținută de toate partidele din Parlamentul italian.

„Într-o perioadă în care aproape nimic nu mai e unanim, toate partidele italiene au votat la fel pentru români și le mulțumim pentru asta. În discuțiile pe care le-am avut în Parlamentul Italiei în vizita de la Roma, în vizitele și întâlnirile delegațiilor parlamentare care au un rol cheie în menținerea agendei diplomatice în agenda de lucru a partidelor parlamentare din alte țări, preocupările românilor au fost confirmată de toți ca importante în agenda legislativă și asta are impact concret”, a adăugat șefa diplomației române.

Oana Țoiu a subliniat că adoptarea legii este, în primul rând, rezultatul „muncii de doi ani” depuse de Ambasada României în Italia, împreună cu Episcopia Ortodoxă Română a Italiei.

Țoiu a mai spus că „relația cu comunitățile de români din afara granițelor este una unde trebuie reconstruită încredere, pe fiecare palier, pe ce este important pentru ei”.