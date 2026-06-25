Video Pericolul nu a trecut după dublul cutremur din Venezuela, avertizează experții

Două cutremure puternice produse la un interval de numai 39 de secunde au provocat distrugeri majore în Venezuela, într-una dintre cele mai grave catastrofe naturale din istoria recentă a țării.

Potrivit autorităților, peste 160 de persoane și-au pierdut viața, însă estimările preliminare ale experților indică faptul că bilanțul final ar putea fi mult mai ridicat. Specialiștii avertizează, de asemenea, că există un risc semnificativ de replici puternice în perioada următoare, scrie El Pais.

O regiune aflată permanent sub presiune tectonică

Venezuela se află într-una dintre cele mai active zone seismice din America de Sud. Teritoriul său este situat în apropierea contactului dintre placa tectonică a Caraibelor și placa sud-americană, două structuri geologice care se deplasează în direcții diferite și acumulează constant tensiune.

Cele două seisme s-au produs pe falia Boconó, considerată una dintre cele mai active și periculoase din țară.

Primul cutremur a avut magnitudinea de 7,2 și s-a produs la o adâncime de aproximativ 20 de kilometri. La numai 39 de secunde distanță a urmat un al doilea seism, și mai puternic, cu magnitudinea de 7,5 și o adâncime de doar 10 kilometri.

Ambele au avut epicentrul în apropierea localității Yumare, în nord-vestul Venezuelei.

De ce au fost atât de distructive

Potrivit geologilor, combinația dintre magnitudinea ridicată și adâncimea redusă a făcut ca efectele să fie devastatoare.

„Nu doar energia eliberată a fost foarte mare, ci și faptul că seismele au fost extrem de superficiale, în special al doilea. Acest lucru amplifică puternic distrugerile la suprafață”, explică Miguel Ángel Rodríguez Pascua, director al Departamentului pentru Riscuri Geologice din cadrul Institutului Geologic și Minier al Spaniei.

Specialiștii subliniază că situația a fost agravată de faptul că cele două cutremure s-au produs aproape simultan și în aceeași zonă.

„În mod normal, atunci când au loc două seisme importante într-o succesiune rapidă, epicentrele sunt separate de sute de kilometri, iar impactul este distribuit pe o suprafață mai largă. În acest caz, zona de intensitate maximă a coincis aproape perfect”, explică geologul Raúl Pérez.

În practică, multe persoane au perceput cele două evenimente ca pe un singur cutremur foarte lung și extrem de violent.

Un secol de energie acumulată

Experții consideră că regiunea acumulase tensiune tectonică timp de peste un secol.

Zona afectată se află la intersecția a două sisteme tectonice majore: falia Boconó și falia San Sebastián. Ambele sunt caracterizate de o activitate geologică intensă și de capacitatea de a stoca cantități uriașe de energie.

„Această zonă nu a mai produs un eveniment major de la începutul secolului al XX-lea. Practic, vorbim despre aproximativ 100 de ani de energie tectonică acumulată și eliberată acum prin două cutremure succesive”, afirmă Pérez.

O regiune cu un trecut seismic violent

Nordul Venezuelei are o lungă istorie de cutremure distrugătoare.

Cel mai grav seism modern din apropierea zonei afectate a fost cutremurul din Caracas din 1967, cu magnitudinea de 6,6. Acesta a provocat aproximativ 240 de victime, sute de răniți și prăbușirea mai multor clădiri înalte.

Într-un context mai larg, de la începutul secolului XX, nordul Venezuelei a fost afectat de cel puțin cinci cutremure cu magnitudinea de 7 sau mai mare.

Unul dintre cele mai devastatoare evenimente din istoria țării a avut loc în 1812, când un cutremur generat tot de falia Boconó a provocat aproximativ 30.000 de morți, în timpul războiului pentru independență față de Spania.

Riscul replicilor rămâne ridicat

Specialiștii avertizează că pericolul nu a trecut.

Modelele de evaluare ale instituțiilor seismologice indică o probabilitate semnificativă de producere a unor replici care ar putea depăși magnitudinea 6.

Există, de asemenea, riscul unor alunecări de teren și al fenomenului de lichefiere a solului, prin care terenul își pierde temporar rezistența și poate provoca înclinarea sau prăbușirea construcțiilor.

Clădirile, factorul decisiv

Potrivit seismologilor, numărul final al victimelor va depinde în mare măsură de calitatea construcțiilor din zonele afectate.

Pablo Silva, profesor de riscuri geologice la Universitatea din Salamanca, explică faptul că estimările automate privind numărul victimelor se bazează adesea pe caracteristicile clădirilor din Caracas, însă multe dintre localitățile afectate au un fond construit diferit și, în unele cazuri, mai vulnerabil.

Experiențele recente arată că aceeași magnitudine poate produce consecințe foarte diferite. Cutremurul din Haiti din 2010, cu magnitudinea de 7,2, a provocat aproximativ 300.000 de morți, în mare parte din cauza clădirilor construite necorespunzător. În schimb, seisme similare produse în regiuni cu norme stricte de construcție antiseismică au avut un impact mult mai redus asupra populației.

„Singura metodă cu adevărat eficientă de a reduce efectele unui cutremur este existența unor standarde de construcție rezistente la seisme și aplicarea lor riguroasă”, spune Silva.

Pentru Venezuela, provocarea imediată rămâne gestionarea consecințelor dezastrului și pregătirea pentru eventualele replici care ar putea continua să afecteze regiunea în zilele și săptămânile următoare.

Potrivit experților, cele două cutremure formează ceea ce se numește un „dublet seismic” — două seisme majore produse aproape simultan în aceeași zonă geologică.

Epicentrul a fost localizat în apropierea localității Montalbán, în statul Carabobo, din centrul Venezuelei. După șocurile principale au fost înregistrate aproximativ 30 de replici.

Serviciul Geologic al Statelor Unite avertizează că țara se confruntă cu un „dezastru extins” și estimează că bilanțul victimelor ar putea continua să crească în următoarele zile.

La Guaira, zona cea mai afectată

Cele mai mari distrugeri au fost raportate în statul La Guaira, situat lângă Caracas și declarat oficial „zonă de dezastru”.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat că zeci de clădiri s-au prăbușit în regiune.

„Prioritatea noastră este salvarea de vieți omenești. Toate instituțiile statului sunt mobilizate în operațiunile de intervenție”, a spus aceasta.

Autoritățile au raportat întreruperi ale alimentării cu energie electrică și apă în mai multe regiuni, inclusiv în Caracas, La Guaira, Miranda și Yaracuy.

Transportul public a fost suspendat, inclusiv rețeaua de metrou și serviciile feroviare, iar cursurile școlare au fost anulate.

Aeroport închis și risc de noi replici

Autoritățile au confirmat că acoperișul terminalului principal al Aeroportului Internațional Maiquetía Simón Bolívar a suferit avarii importante, iar toate zborurile au fost suspendate.

Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a cerut populației să evite revenirea în locuințe până la evaluarea siguranței clădirilor, avertizând asupra riscului unor noi replici puternice.

Ca măsură preventivă, alimentarea cu gaze a fost întreruptă în anumite zone pentru a preveni explozii și incendii.

Comunicații afectate și lipsă de informații

Mulți locuitori au raportat probleme de comunicare după cutremur.

Javier, rezident în centrul Caracasului, spune că informațiile oficiale au fost limitate în primele ore după dezastru.

„Nu știm exact ce se întâmplă. Nu știm câte victime sunt și cum sunt organizate operațiunile de ajutor”, a declarat el.

Alți martori au relatat că au văzut coloane uriașe de praf ridicându-se deasupra orașului după prăbușirea unor clădiri.

În localitatea Chivacoa, din nordul țării, medicul veterinar María José del Pino a povestit că oamenii au rămas pe străzi de teama unor noi cutremure.

„Nu vrem să intrăm în case. Multe construcții sunt fragile și ne temem că s-ar putea prăbuși”, a spus ea.

Specialiștii avertizează că actualul dezastru ar putea avea consecințe și mai grave, având în vedere magnitudinea ridicată a celor două cutremure și amploarea distrugerilor observate până acum.

Operațiunile de salvare continuă, în timp ce autoritățile încearcă să evalueze dimensiunea completă a catastrofei.