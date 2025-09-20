search
Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
Cum au descoperit ucrainenii baza operatorilor de drone de elită Rubicon. Greșeala făcută de televiziunea rusă

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Un clip de propagandă, parte a unui reportaj al cărui protagonist a fost Vladimir Soloviov, moderator TV și vocal propagandist al Kremlinului, a expus baza secretă a unității de drone Rubicon, de elită, a armatei ruse, se arată într-o amplă investigație a Radio Liberty.

image

Un detaliu din fundal al unei clădiri, pe care televiziunea rusă a omis să-l blureze, a expus un indiciu crucial privind locul în care și-ar putea avea baza unitatea „Rubicon”, cea mai nouă unitate de drone a armatei ruse. Este vorba de un semn de toaletă, situat deasupra ușilor.

Indiciile dezvăluite în reportajul lui Soloviov a permis coroborarea cu alte elemente de identificare ce apar în alte două videoclipuri publice, mai vechi, în care anumite elemente au fost blurate, dar nu suficient încât să nu poate fi recunoscute.

Primul videoclip a fost publicat de Ministerul Apărării pe Telegram în octombrie 2024; al doilea este un reportaj TV din februarie, realizat de propagandistul de la Moscova, Vladimir Soloviov; al treilea a fost publicat pe canalul de Telegram al  Rubicon în august, pentru a sărbători primul an de la înființare, în iulie anul trecut.

Analiza arată că sediul central al Rubicon este  Centrul de Convenții și Expoziții Patriot, situat la 50 de kilometri sud-vest de Moscova.

În toate înregistrările video detaliile cruciale sunt estompate, însă în videoclipul lui Soloviov, acestea sunt vizibile, probabil din cauza unei omisiuni a televiziunii ruse.

Într-o scenă, un indicator luminos pentru grupul sanitar, care alternează periodic între rusă și engleză, apare și în videoclipurile promoționale ale centrului expozițional Patriot. Într-un al doilea fragment, Soloviov și gazdele sale trec pe lângă un stâlp cu panouri, difuzoare și alte echipamente caracteristice pentru locație.

image

RL a obținut, de asemenea, acces la imagini care nu mai fuseseră difuzate, inclusiv standuri cu postere „patriotice” și obstacole folosite pentru antrenarea operatorilor de drone și a vehiculelor asociate frecvent cu operațiunile rusești din prima linie.

Pornind de la „indiciile” date în vileag de Soloviov, elementele vizibile în celelalte două videoclipuri, care fuseseră mai bine editate, au dezvăluit, de asemenea, unele aspecte ale sălilor centrului Patriot – precum trape metalice pe podeaua unui depozit de echipamente și plase de camuflaj, caracteristice sălilor de expoziție.

RL a reușit geolocalizeze locuri din videoclipuri, identificând o parcare aproape de complexul expozițional principal și sediul Rubicon, și anume pavilioanele C și D, situate în sudul Centrului Expozițional Patriot.

Unitatea Rubicon a fost înființată cu scopul de a dezvolta și achiziționa sisteme fără pilot, a proiecta tactici pentru drone pe câmpul de luptă, a instrui operatori de drone și a desfășura personalul său în prima linie. Este formată din șapte unități separate de până la 150 de persoane care au oferit un sprijin important forțelor rusești, inclusiv operațiunile din acest an din regiunea de graniță Kursk, respectiv regiunea estică Donețk.

În luna mai, ucrainenii au vizat cu drone Centrul Expozițional, precum și un sistem de apărare aeriană Panțir ,în două atacuri separate, potrivit RL. Atacurile au vizat sediul Rubicon, pe baza informațiilor date în vileag printr-o eroare de reportajul lui Soloviov.

Povestea unității Rubicon

Centrul rus pentru Tehnologii Avansate fără Pilot „Rubicon” a devenit cunoscut publicului în octombrie 2024, după ce ministrul Apărării, Andrei Belousov, l-a inspecta . Până pe 11 octombrie, când a fost publicată o înregistrare video a vizitei ministrului, numele „Rubicon” nu a fost menționat în presă sau pe rețelele de socializare, deși, conform versiunii oficiale, „Rubicon” a fost creat la ordinele personale ale lui Belousov, pe baza uneia dintre unitățile de aeronave fără pilot ale Rusiei și, în decurs de două luni, a vizat „peste 400 de piese de armament și echipamente ale Forțelor Armate Ucrainene”.

Șase luni mai târziu, canalul oficial al Rubicon a anunțat că proiectul există cel puțin din iulie 2024.

„S-a decis înființarea unui grup restrâns de cinci până la șapte persoane. Am început antrenamentul, ne-am dat seama cum să facem totul, am găsit un simulator, ne-am perfecționat mai mult sau mai puțin, ne-am mutat pe terenul de antrenament și de acolo la operațiunile de luptă”, spune un bărbat creditat drept comandant al unității, cu indicativul de apel „Mozart”, într-un scurtmetraj lansat pentru aniversarea unității Rubicon. 

„Rubicon nu este doar o unitate, ci o structură de nivel superior responsabilă de achiziționarea și dezvoltarea centralizată a sistemelor fără pilot, implementarea tacticilor, metodelor și procedurilor de utilizare a dronelor terestre și maritime și de instruirea operatorilor”, a explicat pentru Radio Liberty Rob Lee, fost ofițer al Corpului Pușcașilor Marini ai SUA și cercetător la Institutul de Cercetare a Politicii Externe (FPRI) . „Aceasta este o prioritate pentru conducerea militară rusă. Rusia își construiește în prezent propria forță de sisteme fără pilot, iar Rubicon este un element cheie, așa că primește finanțare semnificativă pentru cercetare și dezvoltare și poate alege pe cine să includă în rândurile sale. În primăvara anului 2025, aveau șapte detașamente cunoscute, fiecare dintre ele numărând aproximativ 130-150 de membri.”

De la sfârșitul lunii ianuarie 2025, aria de acoperire geografică a Rubicon s-a extins. Înregistrările video ale atacurilor au arătat ținte în sectoarele Kupiansk și Pokrovske, la mijlocul lunii februarie – în sectoarele Harkov și Vuhledarsk, iar la începutul lunii martie – în sectorul Yuzhnodonetsk. Începând cu luna mai, Rubicon a operat în principal în regiunea Donețk, sprijinind ofensiva de vară a Rusiei.

„Rubicon are operatori de drone foarte buni. De asemenea, servesc ca echipe de antrenament, oferind instrucțiuni unităților de-a lungul întregii linii a frontului. Unitățile lor sunt desfășurate în diverse locații, unde antrenează unități locale de drone de atac, înființează școli de antrenament pentru operatori în teritoriile ocupate și consolidează zonele prioritare”, spune Rob Lee.

„Au o structură clară, cu specialiști extrem de specializați. Fiecare unitate Rubicon este specializată în ceva diferit: unele se concentrează pe drone FPV, altele pe contracararea dronelor de recunoaștere ucrainene, altele pe contracararea bombardierelor nocturne, iar altele folosesc drone de atac Molniya”, explică analistul.

Expertul spune că caracteristica unică a dronei Rubicon este puternica sa funcție de recunoaștere electronică, care o ajută să localizeze eficient dronele ucrainene și operatorii acestora. Atacurile asupra echipajelor de drone ucrainene în anumite zone au un impact semnificativ: potrivit lui Lee, în decurs de o săptămână de la operațiunile Rubicon într-o anumită zonă, până la 70% din pozițiile dronelor unei brigăzi ucrainene au fost distruse.

Rubicon folosește aproape toate dronele principale de atac și recunoaștere din inventarul armatei ruse, cu excepția modelelor Shahed și Geranium. Acestea includ drone FPV convenționale și cu fibră optică, VT-40 și KVN, drone de atac Molniya și Lancet, drone de recunoaștere ZALA, drone Orlan, SuperCam, precum și drone specializate de apărare aeriană. În această vară, pe această listă au fost adăugate ambarcațiuni navale fără pilot, pe care Ucraina le folosește de mult timp în război, se arată în investigația Radio Liberty.

Expertul ucrainean Serghei „Flash” Beskrestnov evaluează noua direcție a lui Rubicon ca o amenințare la adresa Ucrainei.

„Centrul de sisteme fără pilot Rubicon de elită poate ataca (similar cu rachetele Shahed) într-o singură zi, de exemplu, cu 400 de ambarcațiuni (submarine și nave de suprafață), toate porturile, turnurile, navele și toată infrastructura maritimă.

Pe 28 august, Ministerul Apărării rus a anunțat un atac cu o ambarcațiune fără pilot asupra navei de recunoaștere ucrainene „Simferopol” la gura Dunării. Acesta a marcat o premieră pentru armata rusă.

Rusia

