Rusia a lansat 580 de drone și 40 de rachete asupra orașelor ucrainene. Un bloc din Dnipro, lovit cu muniții cu fragmentație

Forțele ruse au lansat un atac combinat masiv cu rachete și drone asupra Dnipro, Mikolaiv și a altor orașe ucrainene sâmbătă dimineața, 20 septembrie, provocând pagube materiale importante și victime, relatează Kyiv Post.

Primarul orașului Dnipro, Boris Filatov, a anunțat că un zgârie-nori a fost lovit de o rachetă în cursul dimineții.

Dnipro a fost supus peste noapte atacurilor repetate cu drone, declanșând multiple explozii. Ulterior, au fost înregistrate și rachete de croazieră în spațiul aerian ucrainean. Canalele locale Telegram au raportat fum deasupra orașului, precum și pene de curent și apă.

Șeful regional al Dnipropetrovsk, Serhii Lisak, a confirmat că dronele și rachetele au lovit orașul și împrejurimile.

Mai multe incendii au izbucnit în Dnipro și în regiune. Clădiri înalte, case private, anexe și garaje au fost avariate. S-au produs pagube și pe terenurile întreprinderilor”, a scris el.

Potrivit rapoartelor preliminare, o persoană ucisă și alte 26 rănite, 14 dintre acestea spitalizate. Un bărbat în vârstă de 55 de ani este în stare critică, cu arsuri de peste 70% din corp.

Guvernatorul regional Vitali Kim, a transmis că în Mikolaiv că instalațiile industriale au fost afectate și au izbucnit incendii.

Șeful regiunii Kiev, Mikola Kalashnik, a declarat că resturile provenite de la ținte doborâte au provocat incendii și pagube în mai multe districte, incendiind garaje, autovehicule și o casă.

În regiunea Odesa, dronele au lovit un depozit de utilaje agricole, declanșând un incendiu. Nu au fost raportate victime.

Mesajul lui Volodimir Zelenski

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat Moscova a lansat 40 de rachete de croazieră și balistice și aproximativ 580 de drone de diferite tipuri.

„Le mulțumesc tuturor soldaților noștri care au apărat cerul toată noaptea, piloților noștri de F-16, care și-au dovedit încă o dată abilitățile și au lucrat eficient în protejarea Ucrainei de rachetele de croazieră”, a scris el pe Telegram .

Zelenski a precizat că Dnipro, Mikolaiv, Cernihiv, Zaporojie, precum și comunitățile din regiunile Poltava, Kiev, Odesa, Sumî și Harkov au fost toate vizate de atacul combinat din cursul nopții de sâmbătă.

„Ținta inamicului a fost infrastructura noastră, zonele rezidențiale, întreprinderile civile. La Dnipro a fost înregistrată o lovitură directă a unei rachete cu muniții cu fragmentație asupra unei clădiri înalte”, a confirmat el.

Potrivit celor mai recente informații, zeci de persoane au fost rănite și cel puțin trei persoane au fost ucise în atacuri.

Președintele a subliniat că atacurile sun parte a strategiei Rusiei de a teroriza civilii și a distruge infrastructura ucraineană.

„Ucraina a dovedit că se poate apăra pe sine și Europa, dar pentru un scut fiabil trebuie să acționăm împreună: să consolidăm apărarea aeriană, să sporim aprovizionarea cu arme, să extindem sancțiunile împotriva mașinii militare ruse și a sectoarelor care o finanțează. Fiecare restricție impusă Rusiei este o viață salvată”, a transmis președintele Ucrainei.

Apărarea ucraineană a doborât o mare parte din dronele Shahed

Conform Forțelor Aeriene ale Ucrainei, începând de vineri seara, Rusia a lansat un atac combinat la scară largă asupra teritoriului ucrainean, folosind drone de atac, precum și rachete lansate de la sol și din aer.

În total, unitățile radar ale Forțelor Aeriene au detectat 619 vehicule de atac aerian, între care:

579 de drone Shahed, precum și drone momeală de diferite tipuri;

8 rachete balistice Iskander-M/KN-23;

32 de rachete de croazieră Kh-101.

Atacul a fost contracarat de aviația ucraineană, unități de rachete de apărare aeriană, război electronic, sisteme fără pilot și grupuri de foc mobile.

„În timpul atacului, inamicul a folosit tactica tradițională de a ataca simultan ținte desemnate cu un număr mare de rachete și drone de diferite tipuri”, se arată în raport.

Aviația tactică, inclusiv avioanele de vânătoare F-16, a jucat un rol cheie în interceptarea rachetelor de croazieră.

„Armele occidentale își dovedesc încă o dată eficacitatea pe câmpul de luptă. Le mulțumim partenerilor noștri pentru asistența deja oferită și așteptăm o consolidare suplimentară a Ucrainei în spațiul aerian, atât cu sisteme de apărare aeriană terestre, cât și cu componenta aviatică”, a declarat Forțele Aeriene.

Potrvit datelor preliminare, apărarea Ucrainei a doborât sau suprimat 583 de drone și rachete

552 de droneShahed;

2 rachete balistice Iskander-M/KN-23;

29 de rachete de croazieră Kh-101.