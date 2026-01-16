Financial Times: UE ar putea oferi Ucrainei o intrare accelerată în schimbul cedării de teritorii

Comisia Europeană pregătește un plan de „primire timpurie” a Ucrainei în Uniunea Europeană, care ar urma să îi fie propus președintelui Volodimir Zelenski în schimbul acceptării cedării unor teritorii ucrainene către Rusia, ca parte a unui eventual acord de pace, relatează Financial Times.

Potrivit publicației, Bruxelles-ul discută un mecanism prin care Ucraina ar putea intra în UE fără a beneficia inițial de toate drepturile unui stat membru. Chiar și așa, ideea „a alarmat capitalele UE, pentru că ar avea ample implicații pentru uniune”, notează FT, care a stat de vorbă cu șapte oficiali de rang înalt implicați în discuții.

Mai exact, Comisia Europeană lucrează la un plan care ar presupune modificarea regulilor stabilite prin tratatul din 1993. Acestea ar urma să fie înlocuite cu un model de aderare pe două niveluri, conceput pentru a accelera încheierea unui acord de pace care să pună capăt invaziei Rusiei în Ucraina.

În prima etapă, Ucraina ar avea o putere decizională limitată în cadrul Uniunii. Ulterior, pe măsură ce ar îndeplini etapele post-aderare, Kievul ar primi acces treptat la anumite componente ale pieței unice, la subvențiile agricole și la fondurile pentru dezvoltare internă.

Temeri în rândul statelor membre

Planul a stârnit îngrijorări în interiorul UE. Unii oficiali se tem că inițiativa „este o capcană întinsă de Putin și de Trump”, care ar putea avea un impact negativ asupra stabilității viitoare a blocului comunitar.

Într-o declarație făcută ieri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat că procesul de aderare a Ucrainei este strâns legat de negocierile de pace. „Aderarea este atât o garanție cheie de securitate în sine pentru Ucraina, cât și motorul esențial pentru creșterea și prosperitatea viitoare”, a spus von der Leyen.

Ucraina a primit statutul oficial de țară candidată la UE în vara anului 2022. O referire la o posibilă aderare în 2027 apare în proiectul planului de pace în 20 de puncte coordonat de Statele Unite, aflat în prezent în negociere. Cu toate acestea, oficialii europeni estimează că Ucraina ar putea avea nevoie de încă aproximativ un deceniu de reforme pentru a îndeplini criteriile stricte de aderare ale Uniunii Europene.