Trump pune presiune pe Zelenski să încheie un acord de pace. „Va rata o mare oportunitate. Trebuie să se miște”

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mișcă”, spunând că Rusia vrea să facă o înțelegere, în contextul războiului în desfășurare din Ucraina.

„Rusia vrea să facă o înțelegere, iar Zelenski va trebui să se miște. Altfel, va rata o mare oportunitate. Trebuie să se miște”, a declarat Trump în fața reporterilor la Casa Albă, potrivit Agerpres.

Un nou ciclu de negocieri de pace va avea loc săptămâna viitoare la Geneva, la care vor participa reprezentanți ai SUA, Rusiei și Ucrainei.

După aproape patru ani de război și în ciuda eforturilor intense ale președintelui american Donald Trump de a pune capăt la ceea ce el numește o „baie de sânge” fără sens, Rusia și Ucraina rămân încă pe poziții îndepărtate în chestiuni cheie, printre care teritoriul și controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie.

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că ar prefera să continue războiul decât să impună ucrainenilor un acord de pace dezavantajos Ucrainei. El a subliniat din nou necesitatea ca orice soluționare a conflictului să garanteze o pace demnă și durabilă, însoțită de garanții de securitate clare pentru a preveni o nouă agresiune rusă.

Referitor la situația de pe câmpul de luptă, a insistat că „Ucraina nu pierde” și a subliniat că disponibilitatea Ucrainei de a se angaja în negocieri de pace nu trebuie interpretată ca o acceptare a oricărui acord, mai ales unul nefavorabil.

„Nu am fost niciodată împotriva încheierii războiului. Rușii sunt cei care au demonstrat lipsa de disponibilitate pentru un dialog”, a declarat el.