Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
Ucraina nu va accepta un acord de pace nefavorabil, spune Zelenski

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că ar prefera să continue războiul decât să impună ucrainenilor un acord de pace dezavantajos Ucrainei, el reiterând necesitatea ca orice soluționare a conflictului să garanteze o pace demnă și durabilă, însoțită de garanții de securitate clare pentru a preveni o nouă agresiune rusă.

Volodimir Zelenski FOTO EPA EFE jpg

Într-un interviu acordat publicației The Atlantic, publicat la 12 februarie, Zelenski a subliniat că Ucraina nu reprezintă un impediment în calea păcii și că a depus eforturi pentru a demonstra că Kievul negociază de bună-credință, citând în acest sens faptul că a sprijinit toate propunerile americane menite să dinamizeze dialogul.

Tactica adoptată este de a-i convinge pe americani că Kievul nu dorește continuarea războiului, a declarat Zelenski, adăugând: „De aceea am început să susținem orice propuneri ale SUA, indiferent de format, care ar accelera procesul.”

În același timp, a precizat că nu va accepta niciun acord considerat ofensator pentru Ucraina.

Referitor la situația de pe câmpul de luptă, a insistat că „Ucraina nu pierde” și a subliniat că disponibilitatea Ucrainei de a se angaja în negocieri de pace nu trebuie interpretată ca o acceptare a oricărui acord, mai ales unul nefavorabil.

Zelenski a reafirmat că principala solicitare a Ucrainei rămâne neschimbată: garanții de securitate din partea Statelor Unite și a Europei, care să intre în vigoare odată cu instituirea unui armistițiu. În absența acestora, a menționat el, un armistițiu ar permite Rusiei să se regrupeze și să lanseze un nou atac.

Liderul ucrainean recunoscut întârzieri în progresele privind oferirea acestor garanții, afirmând că probleme fundamentale rămân fără răspuns, iar răspunsurile oferite până acum de SUA sunt mult prea vagi și nu pot fi acceptate în forma actuală. „Este necesar ca toate acestea să fie stipulate în scris”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a abordat și problema alegerilor. „Nimeni nu se cramponează de putere”, a spus el. „Sunt pregătit pentru alegeri. Dar în acest scop  avem nevoie de securitate, garanții de securitate, un armistițiu.”

O sursă din cadrul Biroului Președintelui, într-un interviu acordat publicației Kyiv Independent, a dezmințit recent zvonurile conform cărora Zelenski ar intenționa să anunțe alegeri prezidențiale sau un referendum privind un eventual acord de pace cu Rusia pe 24 februarie, la aniversarea a patru ani de la invazia la scară largă.

„Nu avea de gând să facă asta”, a declarat sursa, întrebată dacă președintele va face un astfel de anunț pe 24 februarie. „Când nu există securitate, nu există nimic altceva.”

Declarațiile lui Zelenski survin într-un context în care discuțiile dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite par să stagneze în ultimele zile, pe fondul incertitudinii privind participarea Rusiei.

„Nu am fost niciodată împotriva încheierii războiului. Rușii sunt cei care au demonstrat lipsa de disponibilitate pentru un dialog”, a conchis el.

Europa

