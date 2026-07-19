Video Atac masiv cu rachete asupra unui parc de distracții din regiunea Odesa. Un adolescent de 16 ani a murit, iar mai multe persoane au fost rănite

Un adolescent de 16 ani a murit, iar alte persoane au fost rănite în urma unui atac cu rachete asupra unui parc de distracții din regiunea Odesa. În urma loviturii, mai multe case de pescuit au fost distruse, iar șase autoturisme au fost avariate.

Atacul a avut loc în seara zilei de 18 iulie, când forțele ruse au lansat noi lovituri asupra unor zone din regiunea Odesa. O rachetă a lovit teritoriul unui parc de distracții, provocând pagube importante și victime.

„Rusia a lansat în mod cinic atacuri cu rachete asupra sectorului rezidențial și infrastructurii civile din regiunea Odesa. Din păcate, sunt victime și răniți”, a declarat Oleg Kiper, șeful administrației militare regionale Odesa, potrivit dialog.

Potrivit oficialului, în urma loviturii, casele de pescuit au fost distruse, iar șase autoturisme au fost avariate. Datele preliminare indicau inițial două persoane decedate și alte patru rănite, printre care și un copil.

„Oamenii ar putea fi încă sub dărâmături. Operațiunea de căutare și salvare este în curs de desfășurare”, a mai transmis Oleg Kiper.

Ulterior, Procuratura Regională Odesa a precizat că printre victime se află un adolescent de 16 ani, care a murit în urma atacului.

Celelalte persoane rănite au vârste cuprinse între 2 și 40 de ani. Printre victime se numără un bărbat de 27 de ani și patru femei cu vârste între 22 și 28 de ani.

Într-o altă localitate din regiune, bombardamentele au avariat o clădire rezidențială și două autoturisme. O persoană a fost rănită.

Echipele de intervenție au continuat operațiunile de căutare și salvare la locul atacului, în timp ce autoritățile evaluau amploarea pagubelor produse de loviturile rusești.