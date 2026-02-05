search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

UE stabilește regulile unui credit de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Împrumutul va fi rambursat numai după efectuarea despăgubirilor din partea Rusiei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Uniunea Europeană a ajuns la un acord asupra condițiilor în care Ucraina va primi un împrumut fără precedent, în valoare de 90 de miliarde de euro, menit să asigure stabilitatea financiară a statului ucrainean în anii 2026–2027, pe fondul unui război care nu dă semne că s-ar apropia de final. Rambursarea creditului va fi posibilă abia după ce Rusia va plăti despăgubiri de război Kievului, subliniază Consiliul UE.

UE Ucraina jpg

Potrivit Le Monde, principiul acestui sprijin financiar a fost aprobat pe 18 decembrie 2025 de liderii statelor membre, iar miercuri, 4 februarie, ambasadorii celor 27 de țări au convenit asupra modului concret de implementare, după săptămâni de negocieri intense.

Din suma totală, 30 de miliarde de euro vor fi direcționate către acoperirea nevoilor bugetare ale Ucrainei, în timp ce restul de 60 de miliarde vor fi alocate investițiilor în industria de apărare și achiziției de armament.

Inițial, mai multe capitale europene au susținut ideea utilizării activelor rusești înghețate în UE pentru finanțarea efortului de război al Ucrainei. Opoziția Belgiei a blocat însă această variantă, forțând liderii europeni să caute o soluție alternativă: emiterea de obligațiuni în valoare de aproximativ 90 de miliarde de euro, garantate de bugetul Uniunii. Dobânzile vor fi suportate doar de statele care se oferă voluntar să participe la acest mecanism, în timp ce Ungaria, Slovacia și Cehia au acceptat schema în schimbul garanțiilor că nu vor contribui la plata dobânzilor.

30 de miliarde vor fi acordate sub criterii stricte, legate de respectarea statului de drept și de combaterea corupției

După validarea arhitecturii financiare, discuțiile s-au concentrat asupra condițiilor de utilizare a fondurilor. Cele 30 de miliarde destinate sprijinului bugetar vor fi acordate sub criterii stricte, legate de respectarea statului de drept și de combaterea corupției – condiționalități deja familiare în relația dintre Bruxelles și Kiev.

Mult mai sensibile s-au dovedit negocierile privind cele 60 de miliarde de euro destinate apărării. Franța și alte state membre au insistat ca banii europeni să nu fie folosiți pentru achiziții masive de armament american, invocând necesitatea unei „preferințe europene”. Germania și Olanda au pledat, în schimb, pentru pragmatism, susținând că Ucraina trebuie să cumpere echipamentele de care are nevoie de acolo de unde sunt disponibile, inclusiv din Statele Unite, dacă situația o impune.

Ucraina va putea achiziționa armament american doar dacă demonstrează caracterul urgent al nevoii și imposibilitatea de a găsi echipamentele respective în UE

În cele din urmă, s-a ajuns la un compromis: Ucraina va putea achiziționa armament american doar dacă demonstrează caracterul urgent al nevoii și imposibilitatea de a găsi echipamentele respective în UE, pe plan intern sau la alți parteneri europeni, precum Norvegia sau Regatul Unit. Cererile vor fi analizate de un comitet de experți aflat sub autoritatea Consiliului UE, și nu a Comisiei Europene, soluție susținută de Paris, pe fondul suspiciunilor privind o atitudine prea conciliantă față de Washington.

Acordul redeschide, totodată, ușa pentru implicarea Marii Britanii în mecanismele europene de finanțare militară. În cazul în care Ucraina va achiziționa echipamente din Regatul Unit sau Norvegia, aceste state vor trebui să contribuie „în mod echitabil și proporțional” la costurile împrumutului. Negocierile privind nivelul exact al contribuției sunt încă în față, după eșecul discuțiilor din noiembrie 2025 legate de participarea Londrei la fondul SAFE.

După acordul politic dintre statele membre, textul legislativ urmează să fie analizat de Parlamentul European, iar negocierile finale cu Consiliul sunt așteptate până la începutul lunii martie. Dacă procedura va decurge conform planului, Comisia Europeană ar putea efectua primul transfer de fonduri la începutul lunii aprilie.

În ceea ce privește rambursarea, Consiliul UE subliniază explicit că împrumuturile vor deveni exigibile doar după plata de către Rusia a despăgubirilor de război către Ucraina.

Cu acest pachet financiar de 90 de miliarde de euro, Uniunea Europeană oferă Ucrainei un sprijin fără precedent. Chiar și așa, ajutorul nu elimină toate riscurile, nici pe frontul militar, nici în plan financiar, într-un context geopolitic care rămâne profund instabil.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”
digi24.ro
image
Margot Robbie, apariție spectaculoasă în Londra. Ținuta cu care a atras toate privirile. FOTO
stirileprotv.ro
image
Ce salariu ar primi un nepalez pentru meseria ta. Tabel complet salarii în România, în 2026
gandul.ro
image
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
mediafax.ro
image
Daniel Pancu a anunţat noul transfer de la CFR Cluj! Jucătorul dorit de FCSB semnează în Gruia: “E la Cluj! Face vizita medicală”
fanatik.ro
image
Dorin Dumitran, profiler al Poliției Române, despre copiii care ucid: „Ei se modelează, aproape definitiv, prin contactul cu cei de aceeaşi vârstă, cu cei din jurul lor, cu cei din comunitatea apropiată sau extinsă”
libertatea.ro
image
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare și imaginile postate pe site-uri pentru adulți
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
digisport.ro
image
Bulgarii se uită șocați la marea lovitură dată de România: Diferența este una uriașă
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Câți bani a plătit Simion pentru lobby, în încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere despăgubiri de milioane de dolari
antena3.ro
image
Compania din România care le oferă 40.000 de euro angajaţilor care îşi dau demisia
observatornews.ro
image
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
cancan.ro
image
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
prosport.ro
image
Conducerea cu permis expirat în 2026: ce sancțiuni primești și ce se întâmplă cu asigurarea
playtech.ro
image
Ultimele vești despre starea de sănătate a selecționerul României: „Mircea Lucescu e ca un leu în cușcă! Antibioticele și-au făcut efectul, abia așteaptă să iasă din spital”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu n-a mai răbdat! Reacție fără precedent: ”Scuză-mă, am auzit bine? Nu mai înțeleg absolut nimic”
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Trei surori de 12, 14 și 16 ani s-au aruncat de la etajul 9 după ce părinții le-au... Vezi mai mult
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Woooow! Cum a ajuns să arate! Ultimele imagini cu Ozana Barabancea te lasă fără cuvinte! S-a schimbat complet. Zici că este alt om. A slăbit 40 de kilograme!
romaniatv.net
image
Un simbol industrial al epocii Ceaușescu renaște și devine hub urban. Clădirea e proiectată să reziste la un cutremur de 9,4 grade
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
click.ro
image
Zodiile pentru care urmează un final de săptămână de vis. Acești nativi vor avea parte de un șir lung de bucurii
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Prințesa Ragnhild a Norvegiei vs Prințesa Mette Marit (1) jpg
Premoniție? Prințesa care „a mirosit-o” din prima pe Mette-Marit: „Sper să mor înainte să o văd regină!”
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
The meeting between David Livingstone and Henry Morton Stanl Wellcome V0018829 jpg
Henry Morton Stanley, povestea jurnalistului care l-a găsit pe David Livingstone în jungla Africii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
image
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească

OK! Magazine

image
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”

Click! Pentru femei

image
Bombă în cazul Epstein: fosta cumnată a Regelui Charles a făcut dezvăluiri despre viața intimă a fiicei ei!

Click! Sănătate

image
Modul în care găteşti puiul îţi poate îmbătrâni ficatul cu până la 20 de ani