UE stabilește regulile unui credit de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Împrumutul va fi rambursat numai după efectuarea despăgubirilor din partea Rusiei

Uniunea Europeană a ajuns la un acord asupra condițiilor în care Ucraina va primi un împrumut fără precedent, în valoare de 90 de miliarde de euro, menit să asigure stabilitatea financiară a statului ucrainean în anii 2026–2027, pe fondul unui război care nu dă semne că s-ar apropia de final. Rambursarea creditului va fi posibilă abia după ce Rusia va plăti despăgubiri de război Kievului, subliniază Consiliul UE.

Potrivit Le Monde, principiul acestui sprijin financiar a fost aprobat pe 18 decembrie 2025 de liderii statelor membre, iar miercuri, 4 februarie, ambasadorii celor 27 de țări au convenit asupra modului concret de implementare, după săptămâni de negocieri intense.

Din suma totală, 30 de miliarde de euro vor fi direcționate către acoperirea nevoilor bugetare ale Ucrainei, în timp ce restul de 60 de miliarde vor fi alocate investițiilor în industria de apărare și achiziției de armament.

Inițial, mai multe capitale europene au susținut ideea utilizării activelor rusești înghețate în UE pentru finanțarea efortului de război al Ucrainei. Opoziția Belgiei a blocat însă această variantă, forțând liderii europeni să caute o soluție alternativă: emiterea de obligațiuni în valoare de aproximativ 90 de miliarde de euro, garantate de bugetul Uniunii. Dobânzile vor fi suportate doar de statele care se oferă voluntar să participe la acest mecanism, în timp ce Ungaria, Slovacia și Cehia au acceptat schema în schimbul garanțiilor că nu vor contribui la plata dobânzilor.

30 de miliarde vor fi acordate sub criterii stricte, legate de respectarea statului de drept și de combaterea corupției

După validarea arhitecturii financiare, discuțiile s-au concentrat asupra condițiilor de utilizare a fondurilor. Cele 30 de miliarde destinate sprijinului bugetar vor fi acordate sub criterii stricte, legate de respectarea statului de drept și de combaterea corupției – condiționalități deja familiare în relația dintre Bruxelles și Kiev.

Mult mai sensibile s-au dovedit negocierile privind cele 60 de miliarde de euro destinate apărării. Franța și alte state membre au insistat ca banii europeni să nu fie folosiți pentru achiziții masive de armament american, invocând necesitatea unei „preferințe europene”. Germania și Olanda au pledat, în schimb, pentru pragmatism, susținând că Ucraina trebuie să cumpere echipamentele de care are nevoie de acolo de unde sunt disponibile, inclusiv din Statele Unite, dacă situația o impune.

Ucraina va putea achiziționa armament american doar dacă demonstrează caracterul urgent al nevoii și imposibilitatea de a găsi echipamentele respective în UE

În cele din urmă, s-a ajuns la un compromis: Ucraina va putea achiziționa armament american doar dacă demonstrează caracterul urgent al nevoii și imposibilitatea de a găsi echipamentele respective în UE, pe plan intern sau la alți parteneri europeni, precum Norvegia sau Regatul Unit. Cererile vor fi analizate de un comitet de experți aflat sub autoritatea Consiliului UE, și nu a Comisiei Europene, soluție susținută de Paris, pe fondul suspiciunilor privind o atitudine prea conciliantă față de Washington.

Acordul redeschide, totodată, ușa pentru implicarea Marii Britanii în mecanismele europene de finanțare militară. În cazul în care Ucraina va achiziționa echipamente din Regatul Unit sau Norvegia, aceste state vor trebui să contribuie „în mod echitabil și proporțional” la costurile împrumutului. Negocierile privind nivelul exact al contribuției sunt încă în față, după eșecul discuțiilor din noiembrie 2025 legate de participarea Londrei la fondul SAFE.

După acordul politic dintre statele membre, textul legislativ urmează să fie analizat de Parlamentul European, iar negocierile finale cu Consiliul sunt așteptate până la începutul lunii martie. Dacă procedura va decurge conform planului, Comisia Europeană ar putea efectua primul transfer de fonduri la începutul lunii aprilie.

În ceea ce privește rambursarea, Consiliul UE subliniază explicit că împrumuturile vor deveni exigibile doar după plata de către Rusia a despăgubirilor de război către Ucraina.

Cu acest pachet financiar de 90 de miliarde de euro, Uniunea Europeană oferă Ucrainei un sprijin fără precedent. Chiar și așa, ajutorul nu elimină toate riscurile, nici pe frontul militar, nici în plan financiar, într-un context geopolitic care rămâne profund instabil.