Turiști falși și vase de pescuit suspecte. Norvegia ridică nivelul de alertă la frontieră pe fondul amenințărilor hibride rusești

Norvegia își intensifică prezența militară de-a lungul graniței cu Rusia, pe fondul creșterii activităților de spionaj și al așa-numitelor amenințări hibride. Brigada Finnmark, o unitate recent înființată pentru apărarea regiunii nordice a țării, își coordonează acțiunile cu Suedia și Finlanda în cadrul structurilor NATO, potrivit postului public suedez SVT.

Granița norvegiano-rusă din Finnmark a căpătat o importanță strategică sporită după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022. Zona, caracterizată printr-o frontieră lungă și slab populată, este considerată vulnerabilă la spionaj, operațiuni hibride și activități militare, devenind un punct central pentru apărarea națională a Norvegiei și pentru cooperarea regională în cadrul NATO.

Spionaj sub acoperire civilă

Comandantul brigăzii, John Olav Fuglem, a declarat că informațiile disponibile indică o intensificare a activităților de spionaj rusesc. Potrivit acestuia, astfel de activități includ prezența agenților pe nave de pescuit care ajung în portul Kirkenes, precum și persoane care se prezintă drept turiști, dar care ar avea alte scopuri decât cele declarate.

El a descris situația drept o amenințare în creștere la adresa regiunii nordice a Norvegiei.

În ultimele șase luni, Brigada Finnmark și-a consolidat treptat capacitățile de apărare din nord, existând planuri ca efectivele să fie dublate până în 2032, pe fondul accentuării tensiunilor geopolitice.

Implicarea comunităților locale și cooperare NATO

Autoritățile locale din municipalitatea Sør-Varanger contribuie, de asemenea, la monitorizarea activităților suspecte, oferind un plus de informații privind situația de securitate de-a lungul celor 198 de kilometri de frontieră.

Brigada subliniază că cooperarea cu aliații NATO, în special cu Suedia și Finlanda, a îmbunătățit capacitatea operațională a forțelor norvegiene. În paralel, Norvegia a instituit o zonă națională de pregătire în regiunile Troms și Finnmark și a deschis un nou centru național de pregătire la Kirkenes, destinat sprijinirii securității de frontieră.

Singurul punct oficial de trecere a frontierei din zonă se află la Storskog, pe partea norvegiană, și la Borisoglebsky, pe partea rusă. Ambele puncte sunt monitorizate în mod permanent.