Marți, 27 Ianuarie 2026
Adevărul
Germania spune că nu mai poate trimite baterii Patriot suplimentare Ucrainei. Ministrul apărării face apel la aliați

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că Berlinul nu mai are în prezent capacitatea să furnizeze Ucrainei sisteme suplimentare de rachete de apărare aeriană Patriot, relatează Ukrainska Pravda.

Lansator rachete Patriot Ucraina FOTO Shutterstock jpg

Pistorius a fpcut aceste declarații la o conferință de presă comună cu ministrul lituanian al Apărării, Arvydas Anušauskas, conform publicației germane Die Zeit.

Ministrul german al apărării a îndemnat cu această ocazie aliații să intensifice sprijinul pentru apărarea aeriană a Ucrainei, subliniind că Germania a furnizat o „cantitate disproporționat de mare” prin transferul a peste o treime din propriile sisteme Patriot către Ucraina

„Nu mai putem face nimic în acest moment, deoarece noi înșine așteptăm o înlocuire pentru sistemele care au fost deja livrate.”

Pistorius a admis, totodată, că numărul sistemelor de apărare aeriană IRIS-T furnizate Ucrainei este insuficient.

El a explicat că Germania este în prezent singura țară ce are capacitatea să furnizeze aceste sisteme Kievului și o face „într-un anumit sens, în mod continuu”. Chiar și așa, pe fondul intensificării  atacurilor Rusiei, livrările anterioare sunt încă insuficiente pentru nevoile Ucrainei.

Pistorius a făcut apel la partenerii NATO și UE, subliniind nevoia critică a Kievului de muniții și echipamente militare. El a subliniat că în prezent sarcina urgentă a tuturor aliaților este să își revizuiască propriile stocuri, în special acele țări ce ar putea încă avea rezerve, pentru a consolida scutul antiaerian al Ucrainei.

Sistemul Patriot este un sistem de rachete sol-aer este proiectat pentru a proteja  împotriva rachetelor balistice și de croazieră, precum și împotriva bombardamentelor aeriene. Este echipat cu un radar avansat capabil să detecteze și să urmărească mijloacele aeriene la distanță lungă și este considerat unul dintre cele mai eficiente sisteme de apărare aeriană din lume.

Ministerul Apărării din Ucraina a anunțat la 1 ianuarie că două sisteme suplimentare de apărare aeriană Patriot au intrat în serviciul forțelor armate, iar acestea sunt menite să protejeze orașele și infrastructura critică ucrainene.

Ucraina a comandat 18 sisteme de apărare aeriană IRIS-T din Germania

Guvernul Ucrainei a comandat 18 sisteme de apărare aeriană IRIS-T de la compania germană Diehl Defence, a declarat directorul general Helmut Rauch pentru postul public german de televiziune Deutsche Welle pe 23 ianuarie.

Rauch a menționat că nouă lansatoare IRIS-T sunt deja în uz în Ucraina, iar oficialii de la Kiev și-au exprimat interesul pentru achiziționarea de unități suplimentare.

Diehl Defence intenționează să extindă semnificativ producția lansatoarelor sale IRIS-T SLM și IRIS-T SLS.

„Suntem pe cale să construim până la 10 lansatoare anul acesta”, a spus Rauch.

Rauch a anunțat, de asemenea, că inginerii Diehl dezvoltă racheta IRIS-T SLX, care va avea o rază de acțiune de 80 de kilometri. Sistemul IRIS-T are o rază de acțiune de 40 de kilometri.

Pe 16 decembrie 2025, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că Ucraina a primit două sisteme de apărare aeriană Patriot promise în august, precum și cel de-al nouălea lansator IRIS-T. Pistorius a anunțat că în 2026 Germania va transfera în Ucraina un număr semnificativ de rachete AIM-9 Sidewinder din stocurile sale.

Germania, principalul furnizor de ajutor militar al Ucrainei

Germania a devenit cel mai mare furnizor de sprijin militar al Ucrainei, livrări suplimentare de sisteme de apărare aeriană, artilerie și drone fiind programaye în 2026, potrivit unui raport din 6 ianuarie al Agenției Germane pentru Ajutorarea Ucrainei, citat de united24media.com.

În ceea ce privește sistemele terestre, Germania a promis să livreze Ucrainei 54 de obuziere autopropulsate cu roți RCH 155, prima unitate fiind predată oficial în ianuarie 2025.

Potrivit raportului citat,  în decembrie 2025 au fost semnate contracte pentru producția a 200 de obuziere autopropulsate ucrainene Bohdana de calibrul 155 mm pe șasiu Mercedes-Benz Zetros, evaluate la 815 milioane de dolari, Ministerul Apărării din Ucraina anunțând că acestea vor fi livrate în 2026.

Germaniei are în plan sprijin continuu pentru drone, inclusiv drone de recunoaștere Vector produse în Ucraina de producătorul german Quantum Systems,, precum și contracte pentru drone de atac cu firma de apărare Helsing, cu sediul în Germania, care a anunțat că va produce 6.000 de drone HX-2 suplimentare pentru Ucraina.

Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei foto GettyImages 56237823 (5) jpg
Despărțire șocantă la început de 2026. Prințul îi spune adio soției după 25 de ani de mariaj și divorțează brusc
okmagazine.ro
Kate vs Camilla, mâncare, Profimedia (2) jpg
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment
okmagazine.ro
Varza calita Sursa foto shutterstock 1950813991 jpg
Varză călită, gata în timp record
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
