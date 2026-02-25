Zelenski respinge acuzațiile Rusiei privind presupusele planuri nucleare ale Ucrainei: „Din păcate, nu există”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins miercuri afirmațiile Kremlinului care sugerează că Ucraina ar intenționa să obțină arme nucleare cu ajutorul Marii Britanii și Franței.

Zelenski a calificat acuzațiile drept o încercare a Moscovei de a distrage atenția de la situația de pe front. „De obicei, când Rusia nu obține victorii pe câmpul de luptă, începe să caute o armă nucleară pe teritoriul Ucrainei. Din păcate, nu există arme nucleare în Ucraina”, a declarat președintele ucrainean într-o conferință de presă comună la Kiev cu prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Store, cu care a convenit să intensifice cooperarea bilaterală, potrivit Agerpres.

Ucraina a renunțat la unul dintre cele mai mari arsenale nucleare din lume în decembrie 1994, în baza Memorandumului de la Budapesta, prin care Rusia, alături de Marea Britanie și SUA, s-a angajat să îi respecte integritatea teritorială, promisiune încălcată ulterior, prin anexarea Crimeei și conflictul din Donbas. „Toată lumea cunoaște circumstanțele pentru care și datorită cui s-a întâmplat acest lucru”, a adăugat Zelenski.

Declarațiile Kremlinului

Marți, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut, citând presupuse informații ale Serviciului de Informații Externe rus (SVR), că Marea Britanie și Franța „lucrează intens asupra rutelor de aprovizionare” cu arme nucleare ale Ucrainei. „Este vorba de o încălcare flagrantă a tuturor normelor și principiilor dreptului internațional” în materie de neproliferare nucleară, a mai afirmat Peskov.

Atât Regatul Unit, cât și Ucraina au negat afirmațiile Kremlinului. Franța a reacționat ironic pe contul său de pe X: „Al cincilea an al războiului de «trei zile»! Descurajarea Fr-UK (Franței și Regatului Unit) este amenințarea!”, comentând astfel mesajul publicat de Ministerul de Externe rus.

Posibile strategii și dezinformare

Războiul din Ucraina a intrat în al cincilea an, iar finalul conflictului nu se întrevede, în pofida discuțiilor mediate de SUA. Experții Institutului pentru Studierea Războiului (ISW) din SUA avertizează că Moscova ar putea folosi acuzațiile nucleare ca pe un instrument de manipulare, pentru a discredita Ucraina și a intimida Occidentul. „Kremlinul ar putea avea în plan să dea vina pe Ucraina pentru un eventual incident radiologic generat de Rusia”, au explicat analiștii.

Raportul ISW arată că Rusia ar putea provoca intenționat sau neintenționat un incident și apoi să acuze Ucraina de utilizarea unei arme nucleare sau radiologice. Totuși, experții consideră puțin probabil ca Moscova să întreprindă astfel de acțiuni imediat.

Analiștii ISW subliniază că declarațiile rușilor par a fi parte dintr-o campanie de dezinformare menită să intensifice retorica nucleară și să distragă atenția de la aniversarea a patru ani de la începutul războiului. „Încercările Kremlinului de a respinge aceste garanții nu s-au încununat cu succes până acum, întrucât partenerii europeni ai Ucrainei continuă să facă progrese cu sprijinul SUA. Kremlinul recurge probabil la noi amenințări nucleare, îndreptate explicit către Marea Britanie și Franța, pentru a provoca frică în legătură cu posibilitatea unei escaladări a conflictului între puterile nucleare, pentru a descuraja Europa să ofere garanții de securitate și pentru a împinge SUA să blocheze respectivele garanții”, notează ISW.