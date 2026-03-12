search
Joi, 12 Martie 2026
Alertă în industria de apărare: Șeful Rheinmetall avertizează că „Europa nu are suficiente muniții”

Publicat:
Ultima actualizare:

Europa se confruntă cu un deficit critic de muniție, iar în cazul unui conflict real, stocurile ar putea fi epuizate în doar câteva zile, avertizează Armin Papperger, președintele consiliului de administrație al celui mai mare concern german de armament, Rheinmetall.

Europa se confruntă cu un deficit critic de muniție FOTO: Profimedia
Europa se confruntă cu un deficit critic de muniție FOTO: Profimedia

Într-un interviu acordat ziarului Neue Zürcher Zeitung, Papperger a declarat că „cea mai mare lipsă este cea de muniție, aproape nimeni din Europa nu are suficiente” și a prezentat planurile Rheinmetall de a crește producția de proiectile de artilerie de la 70.000 în prezent la 1,5 milioane pe an până în 2030. El a subliniat și cererea mare de blindate, menționând necesitatea protejării trupelor împotriva dronelor și rachetelor.

În prezent, portofoliul de comenzi al concernului german se apropie de 70 de miliarde de euro și ar putea să se dubleze în decursul unui an, livrările principale fiind planificate pentru 2029-2030, a adăugat Papperger.

Dependența Europei de importuri și experiența ucraineană

Datele Institutului de Cercetare a Problemelor de Pace din Stockholm (SIPRI) confirmă avertismentele sale: între 2021 și 2025, țările europene și-au triplat importurile de armament, devenind cea mai mare regiune cumpărătoare, cu 33% din livrările globale. Aproape jumătate din aceste arme (48%) sunt produse în SUA, care și-au crescut exporturile către Europa cu 217%. În același timp, exporturile rusești de armament au scăzut cu 64%, iar cota Moscovei în livrările globale a ajuns la doar 6,8%.

Pe fondul acestui deficit și al dependenței de livrările externe, Europa caută să dezvolte rapid propriul sector de apărare, inspirându-se din experiența Ucrainei. În cadrul inițiativei „Construim împreună cu Ucraina” (Build With Ukraine), țările europene au acces la tehnologii ucrainene moderne, testate în luptă.

În februarie, lângă München, a fost inaugurată fabrica de drone „Linz”, un joint venture între compania germană Quantum Systems și cea ucraineană Frontline Robotics, cu aproximativ 80% angajați ucraineni. Produsele fabricate vor fi folosite atât pe front, cât și pe piața europeană.

Investiții masive și inovație în apărare

Berlinul a alocat peste 11 miliarde de euro pentru ajutorul militar acordat Ucrainei în 2026, inclusiv până la 2 miliarde de euro pentru subvenționarea producțiilor comune. Guvernul german intenționează să reorienteze comenzile din domeniul apărării de la tehnica blindată tradițională către inovații, sprijinind start-up-urile din domeniul dronelor și inteligenței artificiale.

„Ucraina a devenit cel mai mare poligon de testare a noilor sisteme de armament, iar Europa trebuie să învețe rapid de la ea”, a declarat ministrul economiei, Katerina Reiche. În afară de Germania, joint venture-uri similare sunt dezvoltate și în Norvegia și în alte țări europene.

