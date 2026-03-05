Modificări în domeniul jocurilor de noroc, fiscalităţii şi ocupării forţei de muncă, pe ordinea de zi a Guvernului. Executivul are în vedere prelungirea plafonării prețului la gaze

Executivul supune aprobării, joi, 5 martie, o serie de modificări importante în domeniul jocurilor de noroc, fiscalităţii şi ocupării forţei de muncă. După ședința de Guvern, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, va prezenta, alături de premierul Ilie Bolojan, un proiect de lege privind prelungirea plafonării prețului la gaze

Executivul urmează să adopte o ordonanţă de urgenţă care modifică OUG nr. 77/2009, cu accent pe protejarea jucătorilor.

Reguli mai stricte pentru jocurile de noroc

Printre schimbările propuse se numără: unificarea procedurii de autoexcludere pentru jocurile online şi cele din locaţii fizice; introducerea unei perioade-tampon de 18 luni, în care persoana autoexclusă nu îşi poate retrage consimţământul; stabilirea unor durate clare ale autoexcluderii – 6 luni, 12 luni sau perioadă nedeterminată; proceduri stricte de identificare a celor care solicită autoexcluderea, pentru a preveni abuzurile; diferenţierea clară între autoexcluderea generală şi simpla restricţionare a accesului la anumite servicii („întrerupere comercială”).

ONJN şi operatorii vor avea obligaţia de a informa activ jucătorii despre serviciile de consiliere şi tratament disponibile.

Ajustări în legislaţia fiscal-bugetară

Guvernul va aproba şi o ordonanţă de urgenţă care modifică mai multe acte normative, inclusiv Legea nr. 239/2025 privind redresarea resurselor publice. Măsurile vizează: întărirea disciplinei fiscale; extinderea aplicabilităţii articolului V, prin eliminarea condiţiei privind deţinerea controlului; corelări tehnice necesare în contextul noilor reguli.

Actualizarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare

Un alt proiect vizează modificarea Legii nr. 69/2010 pentru a o alinia la noul cadru european de guvernanţă economică.

Modificările privesc standardele de contabilitate publică, raportarea deficitului şi datoriei, calitatea prognozelor macroeconomice şi rolul Consiliului Fiscal.

Măsuri pentru combaterea şomajului

Executivul va discuta şi o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj. Documentul porneşte de la probleme precum şomajul de lungă durată, mai ales în rândul tinerilor şi persoanelor slab calificate, dificultatea reintegrării profesionale a foştilor deţinuţi, lipsa forţei de muncă specializate în anumite regiuni și eficienţa redusă a unor măsuri active de ocupare.

Proiectul propune modernizarea instrumentelor de intervenţie, diversificarea măsurilor pentru grupurile vulnerabile şi accelerarea digitalizării serviciilor publice de ocupare.

Investiţii în digitalizarea MAI

Guvernul va aproba şi nota de fundamentare pentru proiectul „MAI Digital”, evaluat la 487 milioane lei. Iniţiativa urmăreşte modernizarea serviciilor publice ale Ministerului Afacerilor Interne prin soluţii digitale şi e-guvernare, în linie cu standardele europene.

Acord de principiu pentru finanţare în domeniul energiei

Pe agendă se află şi un memorandum privind contractarea unei asistenţe financiare rambursabile de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinată proiectelor strategice ale României în sectorul energetic.

Guvernul ar putea prelungi plafonarea prețului la gaze

Amintim că Bogdan Ivan, ministrul Energiei a anunțat la Antena 3 CNN că joi, după ședința de Guvern, va prezenta alături de premierul Ilie Bolojan un proiect de lege prin care prețul gazelor pentru populație va rămâne la 0,31 lei/kWh pentru încă un an.

Ministrul a explicat că documentul fusese pregătit anterior, dar a fost actualizat în contextul actualei crize internaționale, pentru a proteja România de fluctuațiile de pe piața externă.

„Este un proiect încă de acum o săptămână care a fost actualizat în acest context de criză și care ne va asigura că românii nu vor plăti mai mult de 0,31 lei/kWh, cât plătesc azi, pentru încă un an de zile. Vorbim de un mecanism eficient pe care l-am pregătit pentru perioada post eliminare plafonare din 31 martie și pe care l-am actualizat în context de criză”, a declarat Bogdan Ivan.

El a subliniat că scopul este menținerea actualului nivel de preț pentru consumatorii casnici. „Ne asigurăm că prețurile nu vor fi mai mari decât sunt astăzi pentru consumatorii casnici și anume prețul plafonat până la 31 martie de 0,31 lei per kilowatt. (…) Dar scopul e ca prețul să nu crească pentru consumatorii casnici în următorul an de zile”, a mai spus ministrul.