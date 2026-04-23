Olanda avertizează: Rusia ar putea fi pregătită pentru un conflict cu NATO la un an după încheierea războiului din Ucraina

Serviciul olandez de informații militare (MIVD) avertizează că Moscova își consolidează capacitățile armate într-un ritm alarmant, având ca obiectiv divizarea politică a Alianței Nord-Atlantice prin tactici de presiune și câștiguri teritoriale limitate.

Rusia ar putea iniția un conflict regional cu NATO în termen de doar un an de la încetarea ostilităților în Ucraina, conform raportului anual publicat marți de MIVD. Documentul subliniază că, deși un război convențional este puțin probabil atât timp cât luptele din Ucraina continuă, Kremlinul face deja „pregătiri concrete” pentru o potențială confruntare cu Occidentul.

Obiectivul Moscovei: Fragmentarea Alianței

Potrivit serviciilor olandeze, strategia Rusiei nu vizează neapărat o victorie militară totală asupra NATO, ci mai degrabă fragmentarea unității aliate. Acest lucru ar putea fi realizat prin incursiuni teritoriale limitate, sprijinite, dacă este necesar, de amenințarea cu utilizarea armelor nucleare.

„Rusia reprezintă cea mai mare și mai directă amenințare la adresa păcii și stabilității în Europa, afectând implicit securitatea noastră națională”, a declarat viceamiralul Peter Reesink, directorul MIVD, citat de defensenews.com.

O armată „mai eficientă” în ciuda pierderilor masive

Raportul prezintă date contrastante privind starea forțelor ruse:

-Pierderi umane: MIVD estimează că Rusia a suferit aproximativ 1,2 milioane de victime permanente (morți și răniți grav) de la începutul invaziei în 2022, dintre care peste 500.000 de decese. Prin comparație, pierderile Ucrainei sunt estimate la jumătate de milion.

-Adaptabilitate: În ciuda acestor cifre, armata rusă a demonstrat o „capacitate puternică de adaptare”. Exercițiul Zapad-2025 a indicat progrese majore în integrarea sistemelor fără pilot (drone) și în structurile de comandă.

-Concluzia MIVD: „Forțele armate ruse nu doar că au crescut numeric, dar au devenit mai eficiente decât erau înainte de războiul din Ucraina.”

Axa Moscova-Beijing și noile frontiere tehnologice

Documentul atrage atenția asupra unei colaborări „îngrijorătoare” între companiile chineze și statul rus, în special în domeniul tehnologiei spațiale și al supravegherii prin satelit. Deși China afișează o „pseudo-neutralitate”, cooperarea militară cu Moscova s-a intensificat semnificativ.

MIVD avertizează, de asemenea, că lumea se află în pragul unei noi curse a înarmării nucleare, de data aceasta mult mai complexă decât cea din timpul Războiului Rece. Absența mecanismelor de control al armamentului și ascensiunea Chinei ca a treia superputere nucleară sunt factori care destabilizează echilibrul global.

Riscul unei escaladări neintenționate

Lipsa unui dialog structurat și utilizarea metodelor de tip „zona gri” — acțiuni situate imediat sub pragul unui conflict deschis — creează un risc real de escaladare necontrolată.

În plus, raportul menționează testarea recentă de către Rusia a unor rachete de croazieră și torpile cu propulsie nucleară, precum și desfășurarea rachetelor balistice Oreshnik în Belarus, elemente care reduc drastic timpul de avertizare în caz de criză.

„Atât timp cât apărarea ucraineană rezistă, acumularea unei amenințări militare rusești către teritoriul NATO este amânată”, conchide raportul, subliniind rolul critic al rezistenței Kievului pentru securitatea întregului continent.