Alegerile anticipate, un salt în gol? Ce s-ar întâmpla dacă Parlamentul ar fi dizolvat mâine

Discuția despre alegeri anticipate readuce în atenție o problemă ignorată de ani de zile: legislația românească nu stabilește cu precizie cum ar trebui organizat un astfel de scrutin. În cazul ipotetic în care Parlamentul ar fi dizolvat mâine, autoritățile s-ar confrunta cu proceduri incomplete și cu zone neacoperite de lege.

Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente, a atras atenția, la Interviurile Digi24.ro, că România este nepregătită din punct de vedere legislativ pentru organizarea unor alegeri parlamentare anticipate. Constituția prevede doar cadrul general, iar normele detaliate lipsesc.

Nu există prevederi explicite privind calendarul, procedurile tehnice sau modul de constituire a birourilor electorale, ceea ce ar putea genera blocaje serioase spune Țuțuianu.

În practică, dizolvarea Parlamentului ar declanșa automat obligația organizării unui nou scrutin în termen de 90 de zile. În lipsa unor norme precise, instituțiile responsabile ar trebui să improvizeze pe baza legislației pentru alegerile la termen, adaptând-o la un context pentru care nu a fost concepută.

„În anul 2020, Guvernul de atunci a adoptat o ordonanță de urgență care a fost declarată neconstituțională și care reglementa inclusiv alegerile anticipate”, a amintit Țuțuianu.

Un alt aspect sensibil îl reprezintă listele electorale și termenele de depunere a candidaturilor. Fără reguli specifice anticipatelor, partidele ar fi nevoite să respecte aceleași termene ca la alegerile obișnuite, ceea ce ar putea fi imposibil într-un interval atât de scurt.

În lipsa unei reforme legislative, orice declanșare a anticipatelor ar pune presiune pe instituțiile electorale și ar crea riscul unor contestări ulterioare.

„Dacă mâine s-ar întâmpla să se dizolve Parlamentul, AEP ar trebui să scoată pe masă o reglementare în câteva zile, astfel încât să ne putem încadra în termenul constituțional și să fie parcursă întreaga procedură legală. Ar fi aproape imposibil, pentru că am ajunge din nou la o ordonanță de urgență a Guvernului, care ar putea fi considerată neconstituțională”, a explicat președintele Autorității Electorale Permanente.