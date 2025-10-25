Situația este critică în orașul ucrainean Pokrovsk, unde peste 250 de ocupanți ruși atacă trupele ucrainene și supraveghează rutele de aprovizionare cu drone, în timp ce infanteria izolată luptă fără rotație de luni întregi, riscând încercuirea.

După epurarea din iulie, rușii au reintrat în Pokrovsk – acest lucru s-a întâmplat în jurul mijlocului lunii august. De atunci, ocupanții au format mai multe puncte de concentrare în și în jurul orașului, din care se deplasează mai departe – în zona căii ferate, între Pokrovsk și Grișin, dar și de-a lungul liniei Dațenskoe–Novopavlivka–Gnatovka. Aceste grupuri de soldați ruși sunt cele care trag asupra soldaților ucraineni din Pokrovsk, scrie Ukrainska Pravda.

Două surse aflate în brigăzile care apără orașul au confirmat că rușii au împușcat operatori ucraineni de drone și că artileriști și trăgători antitanc s-au angajat în lupte în interiorul orașului. Trupele ucrainene dețin încă poziții la sud de Pokrovsk, dar comunicarea cu ele este minimă. Unele dintre aceste poziții se află chiar între pozițiile inamice.

Unele poziții sunt, de fapt, false. Ele apar pe hărți, dar sunt ocupate fie de soldați răniți, fie nu mai sunt ocupate deloc. Apărătorii ucraineni se confruntă cu o lipsă critică de infanterie.

„Infanteria este practic. Îi auzim (pe radio), încercăm să le aruncăm apă, oamenii sunt în poziții de 2,5-3 luni. Pentru brigada noastră, asta e foarte mult, pentru că am încercat mereu să facem rotații. În Pokrovsk, din câte știu, sunt 250 de ruși, dar cred că numărul e chiar mai mare. Se luptă practic pe fiecare stradă; avem zilnic morți și răniți”, a spus un soldat.

Deteriorarea situației din Pokrovsk afectează și orașul său-satelit, Myrnohrad, deoarece logistica militară ucraineană spre Myrnohrad trece prin Pokrovsk. Traseul logistic are peste 20 de kilometri. Trupele ucrainene au observat deja forțe ruse în nordul Myrnohradului. Apărătorii din Myrnohrad riscă să fie încercuiți.

Situația din Pokrovsk și Myrnohrad se deteriorează de câteva luni și este acum critică. Rușii dețin controlul spațiului aerian, folosind constant drone FPV deasupra drumurilor și așteptând vehiculele care circulă, complicând astfel logistica unităților ucrainene.